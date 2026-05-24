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West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Jarrod Bowen responde a perguntas sobre o futuro após o rebaixamento do West Ham da Premier League

J. Bowen
West Ham
Premier League
Mercado da bola
West Ham x Leeds
Leeds

O craque do West Ham United, Jarrod Bowen, e o técnico Nuno Espírito Santo falaram com a imprensa após o doloroso rebaixamento do clube da Premier League no domingo. Apesar dos rumores sobre um possível interesse em transferê-lo, Bowen insistiu que seu objetivo é ajudar os Hammers a garantirem o acesso imediato na próxima temporada, enquanto Nuno pediu desculpas aos torcedores, mas se recusou a se comprometer com o futuro no clube.

  • O West Ham é rebaixado na última rodada

    O West Ham foi rebaixado para a Championship, encerrando uma permanência de 14 anos na primeira divisão. Os Hammers conquistaram uma vitória por 3 a 0 sobre o Leeds United em sua última partida em casa, com gols no segundo tempo de Taty Castellanos, Bowen e Callum Wilson. No entanto, o Tottenham terminou dois pontos à frente deles após garantir uma vitória contra o Everton, selando o destino do West Ham. Bowen passou seis anos no clube desde que chegou do Hull City em janeiro de 2020. Durante sua passagem, ele disputou 280 partidas, consolidando-se como um dos favoritos da torcida, mas seu nome está sendo fortemente associado a uma saída no meio do ano.

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  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bowen reage às especulações sobre o futuro

    Após a partida, o ponta de 29 anos, cujo contrato vence em 30 de junho de 2030, foi questionado sobre seus planos em meio a especulações generalizadas sobre uma possível transferência. “Olha, ainda é muito, muito recente. Falar sobre o futuro é desrespeitoso para com o clube, os torcedores e tudo mais”, afirmou Bowen. “Tenho contrato aqui. Vai haver rumores, vai haver conversas, mas, no fim das contas, o que vejo é levar este clube de volta à Premier League. Tive momentos realmente bons aqui. Este é um momento muito difícil. Nunca se sabe o que o futuro reserva, mas quero ver este clube de volta à Premier League e, neste momento, minha visão é levar este clube de volta à Premier League.”

  • Nuno pede desculpas aos torcedores

    O técnico Nuno, que substituiu Graham Potter em setembro, pediu desculpas aos torcedores do West Ham, mas se recusou a se comprometer a permanecer como treinador principal ou a comentar sobre o futuro de seus jogadores de destaque. “É um momento de profunda tristeza para todos nós do clube”, explicou Nuno. “Foi um dia difícil, tivemos uma missão difícil, perdemos o privilégio de decidir nosso próprio futuro. Se me perguntarem agora sobre o passado e o futuro, não acho que seja o melhor momento para compreender a tristeza dos nossos torcedores, a nossa própria tristeza e a do clube, e pedir desculpas e agradecer a todos pelo apoio que nos deram. Foi uma temporada estranha em termos de pontos; normalmente, acho que 39 pontos nos últimos 10 anos ou mais teriam sido suficientes para garantir a permanência das equipes. Melhoramos, mas não foi o suficiente.”

  • West Ham United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Bowen e o West Ham?

    O West Ham precisa agora se preparar para uma temporada exigente na Championship, com o objetivo de garantir o acesso imediato. O clube tem decisões importantes a tomar em relação à situação da comissão técnica e a uma provável liquidação do elenco durante o verão para equilibrar suas finanças. Para Bowen, o foco agora será descansar antes do início da pré-temporada, e a torcida do Hammers espera que ele lidere a campanha do time para o retorno à primeira divisão.