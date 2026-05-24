Jarrod Bowen responde a perguntas sobre o futuro após o rebaixamento do West Ham da Premier League

O técnico Nuno, que substituiu Graham Potter em setembro, pediu desculpas aos torcedores do West Ham, mas se recusou a se comprometer a permanecer como treinador principal ou a comentar sobre o futuro de seus jogadores de destaque. “É um momento de profunda tristeza para todos nós do clube”, explicou Nuno. “Foi um dia difícil, tivemos uma missão difícil, perdemos o privilégio de decidir nosso próprio futuro. Se me perguntarem agora sobre o passado e o futuro, não acho que seja o melhor momento para compreender a tristeza dos nossos torcedores, a nossa própria tristeza e a do clube, e pedir desculpas e agradecer a todos pelo apoio que nos deram. Foi uma temporada estranha em termos de pontos; normalmente, acho que 39 pontos nos últimos 10 anos ou mais teriam sido suficientes para garantir a permanência das equipes. Melhoramos, mas não foi o suficiente.”