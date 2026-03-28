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Jarrod Bowen para o Liverpool? A lenda dos Reds, Steven Gerrard, dá sua opinião sobre a estrela do West Ham e se ele pode substituir Mohamed Salah
Ícones do Anfield duvidam da estrela do West Ham
O Liverpool enfrenta uma difícil tarefa de reconstrução, agora que Salah se prepara para encerrar sua lendária passagem de nove anos por Merseyside. Embora a equipe de recrutamento de Anfield já acompanhe há muito tempo Bowen, o craque do West Ham United, a lenda do clube Gerrard acredita que o jogador da seleção inglesa pode não atingir o nível de excelência exigido para preencher a lacuna deixada por Salah.
- AFP
Gerrard procura especialistas em jogadas de um contra um
O debate em torno da substituição de Salah tem se intensificado nos últimos tempos, mas, apesar do desempenho consistente de Bowen no leste de Londres, o consenso entre a velha guarda do Liverpool é que as exigências táticas de Slot exigem um perfil mais explosivo do que o que o jogador de 29 anos oferece atualmente.
“Gosto muito do Bowen e acho que ele é um jogador de ponta, mas não tenho certeza se ele está no nível do Salah para substituí-lo”, disse Gerrard, conforme citado pelo The Express. “O Liverpool provavelmente buscará jogadores mais especializados em duelos individuais que possam atuar pelas laterais. Em alguns momentos desta temporada, certamente naquela fase em que estavam bastante inconsistentes, eles eram muito previsíveis pelas laterais.
"E a maneira como este técnico [Arne Slot] quer jogar é trabalhar de lado a lado para criar situações de um contra um. Eles sentiram muita falta de [Luis] Diaz. Eu diria que precisamos resolver a questão das laterais do campo."
"Ele é muito velho"
Carragher concordou com Gerrard, destacando a estratégia de transferências de longo prazo do Liverpool, que costuma ter como alvo jogadores mais jovens com alto valor de revenda. Quando questionado se Bowen poderia assumir o lugar de Salah, o ex-zagueiro do clube foi, como de costume, direto: “Não. Ele talvez estivesse no radar do Liverpool sob o comando de Jurgen Klopp no início, mas, obviamente, Mo Salah já estava lá. Mas não, ele estaria muito velho para o Liverpool.”
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A busca pelo próximo Salah
Se não for Bowen, o Liverpool certamente buscará outras alternativas para garantir que Slot tenha um elenco capaz de disputar o título na próxima temporada. Nomes como Yan Diomande, Francisco Conceição e Michael Olise estariam entre os alvos em observação, já que os Reds buscam um substituto mais jovem e com grande potencial.