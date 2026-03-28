Jarrod Bowen para o Liverpool? A lenda dos Reds, Steven Gerrard, dá sua opinião sobre a estrela do West Ham e se ele pode substituir Mohamed Salah

O debate em torno da substituição de Salah tem se intensificado nos últimos tempos, mas, apesar do desempenho consistente de Bowen no leste de Londres, o consenso entre a velha guarda do Liverpool é que as exigências táticas de Slot exigem um perfil mais explosivo do que o que o jogador de 29 anos oferece atualmente.

“Gosto muito do Bowen e acho que ele é um jogador de ponta, mas não tenho certeza se ele está no nível do Salah para substituí-lo”, disse Gerrard, conforme citado pelo The Express. “O Liverpool provavelmente buscará jogadores mais especializados em duelos individuais que possam atuar pelas laterais. Em alguns momentos desta temporada, certamente naquela fase em que estavam bastante inconsistentes, eles eram muito previsíveis pelas laterais.

"E a maneira como este técnico [Arne Slot] quer jogar é trabalhar de lado a lado para criar situações de um contra um. Eles sentiram muita falta de [Luis] Diaz. Eu diria que precisamos resolver a questão das laterais do campo."