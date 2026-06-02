Jarrod Bowen está pensando em uma transferência que seria “devastadora” para sua esposa Dani e deixaria seu sogro Danny, torcedor fanático do West Ham, “desolado”

O final da temporada 2025-26 acabou sendo um pesadelo para a família Dyer. Apesar da vitória por 3 a 0 sobre o Leeds United na última rodada, o West Ham foi rebaixado para a segunda divisão depois que o Tottenham garantiu a vitória contra o Everton.

Para Bowen, a dor foi dupla, já que ele também perdeu uma vaga na seleção inglesa de Thomas Tuchel para a próxima Copa do Mundo, com o técnico alemão sugerindo que o fraco desempenho do clube pode ter prejudicado as chances do ponta.

Danny Dyer, torcedor fanático do West Ham, estaria “absolutamente arrasado” com a queda do clube. O ator é conhecido por defender seu genro, tendo dito certa vez àtalkSPORT: “Acho que amo Jarrod mais do que qualquer pessoa, mais do que minha própria esposa! Tenho um pouco de ciúme da minha filha.” Agora, a possibilidade de Bowen deixar o London Stadium deixou o ex-astro de EastEnders “desolado”, já que ele teme pelas chances da equipe de um retorno imediato à Premier League sem seu craque.