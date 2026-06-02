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Mohamed Saeed

Traduzido por

Jarrod Bowen está pensando em uma transferência que seria “devastadora” para sua esposa Dani e deixaria seu sogro Danny, torcedor fanático do West Ham, “desolado”

J. Bowen
West Ham
Premier League
Mercado da bola

Jarrod Bowen se encontra em uma encruzilhada decisiva para sua carreira, que pode ter repercussões enormes em sua vida familiar após o surpreendente rebaixamento do West Ham United para a Championship. O capitão dos Hammers, que é casado com a ex-estrela do Love Island Dani Dyer, estaria avaliando seu futuro depois que a permanência de 15 anos do clube na primeira divisão chegou a um fim doloroso.

  • Desilusão com o rebaixamento para os Hammers

    O final da temporada 2025-26 acabou sendo um pesadelo para a família Dyer. Apesar da vitória por 3 a 0 sobre o Leeds United na última rodada, o West Ham foi rebaixado para a segunda divisão depois que o Tottenham garantiu a vitória contra o Everton.

    Para Bowen, a dor foi dupla, já que ele também perdeu uma vaga na seleção inglesa de Thomas Tuchel para a próxima Copa do Mundo, com o técnico alemão sugerindo que o fraco desempenho do clube pode ter prejudicado as chances do ponta.

    Danny Dyer, torcedor fanático do West Ham, estaria “absolutamente arrasado” com a queda do clube. O ator é conhecido por defender seu genro, tendo dito certa vez àtalkSPORT: “Acho que amo Jarrod mais do que qualquer pessoa, mais do que minha própria esposa! Tenho um pouco de ciúme da minha filha.” Agora, a possibilidade de Bowen deixar o London Stadium deixou o ex-astro de EastEnders “desolado”, já que ele teme pelas chances da equipe de um retorno imediato à Premier League sem seu craque.

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  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-LEEDSAFP

    Rumores de transferência e dilemas familiares

    Embora o jogador de 29 anos continue vinculado a um contrato que expira em 30 de junho de 2030, seu futuro está longe de ser certo. Especulações têm associado Bowen a uma possível transferência para o Chelsea, o Liverpool e o Manchester United. Uma mudança para o Noroeste seria particularmente difícil para Dani Dyer, pois exigiria que a família se mudasse de sua casa em Essex, convenientemente localizada perto dos pais dela e dos locais de filmagem de seus projetos de TV.

    Uma fonte próxima à família observou ao The Sun que, embora uma transferência para um clube como o Tottenham pudesse manter a família em Londres, seria um golpe duro para Danny Dyer engolir, já que o Spurs foi o time que se salvou às custas do West Ham. Fontes internas sugerem que Bowen está ansioso para continuar se testando no mais alto nível a fim de reconquistar sua vaga na seleção inglesa antes da Euro 2028, mas o custo pessoal de se afastar do centro da família Dyer poderia ser “devastador” para Dani.

  • O apelo de Danny Dyer à lealdade

    Danny Dyer não escondeu seu desejo de que Bowen permaneça no clube e lidere a recuperação na Championship. O ator, que descreve o West Ham como seu “único e verdadeiro amor”, teria dado várias dicas ao genro para que ele permaneça no clube. Antes do anúncio da convocação, ele chegou a pressionar Thomas Tuchel para que levasse Bowen à Copa do Mundo, insistindo que o jogador “causará estragos em qualquer time” em campo.

    Para Bowen, a decisão envolve equilibrar a ambição profissional com a estabilidade familiar. Como cliente da nova superagência Gersh, não lhe faltarão pretendentes na primeira divisão. No entanto, com as gêmeas Summer e Star, de três anos, e uma profunda conexão com a torcida do Hammers, deixar o leste de Londres é uma escolha que pesa muito tanto em sua carreira esportiva quanto em sua vida familiar com os Dyers.

  • Jarrod Bowen West Ham 2025-26Getty

    Bowen dirige-se aos torcedores do West Ham

    Logo após o rebaixamento, Bowen estava visivelmente emocionado ao falar sobre seus próximos passos. “Olha, ainda é muito, muito recente. Falar sobre o futuro é desrespeitoso para com o clube, os torcedores e tudo mais”, afirmou o ponta em entrevista pós-jogo. “Tenho contrato aqui. Vão surgir rumores, vai haver especulações, mas, no fim das contas, o que vejo é levar este clube de volta à Premier League”, acrescentou.