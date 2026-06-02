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Jarrod Bowen está pensando em uma transferência que seria “devastadora” para sua esposa Dani e deixaria seu sogro Danny, torcedor fanático do West Ham, “desolado”
Desilusão com o rebaixamento para os Hammers
O final da temporada 2025-26 acabou sendo um pesadelo para a família Dyer. Apesar da vitória por 3 a 0 sobre o Leeds United na última rodada, o West Ham foi rebaixado para a segunda divisão depois que o Tottenham garantiu a vitória contra o Everton.
Para Bowen, a dor foi dupla, já que ele também perdeu uma vaga na seleção inglesa de Thomas Tuchel para a próxima Copa do Mundo, com o técnico alemão sugerindo que o fraco desempenho do clube pode ter prejudicado as chances do ponta.
Danny Dyer, torcedor fanático do West Ham, estaria “absolutamente arrasado” com a queda do clube. O ator é conhecido por defender seu genro, tendo dito certa vez àtalkSPORT: “Acho que amo Jarrod mais do que qualquer pessoa, mais do que minha própria esposa! Tenho um pouco de ciúme da minha filha.” Agora, a possibilidade de Bowen deixar o London Stadium deixou o ex-astro de EastEnders “desolado”, já que ele teme pelas chances da equipe de um retorno imediato à Premier League sem seu craque.
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Rumores de transferência e dilemas familiares
Embora o jogador de 29 anos continue vinculado a um contrato que expira em 30 de junho de 2030, seu futuro está longe de ser certo. Especulações têm associado Bowen a uma possível transferência para o Chelsea, o Liverpool e o Manchester United. Uma mudança para o Noroeste seria particularmente difícil para Dani Dyer, pois exigiria que a família se mudasse de sua casa em Essex, convenientemente localizada perto dos pais dela e dos locais de filmagem de seus projetos de TV.
Uma fonte próxima à família observou ao The Sun que, embora uma transferência para um clube como o Tottenham pudesse manter a família em Londres, seria um golpe duro para Danny Dyer engolir, já que o Spurs foi o time que se salvou às custas do West Ham. Fontes internas sugerem que Bowen está ansioso para continuar se testando no mais alto nível a fim de reconquistar sua vaga na seleção inglesa antes da Euro 2028, mas o custo pessoal de se afastar do centro da família Dyer poderia ser “devastador” para Dani.
O apelo de Danny Dyer à lealdade
Danny Dyer não escondeu seu desejo de que Bowen permaneça no clube e lidere a recuperação na Championship. O ator, que descreve o West Ham como seu “único e verdadeiro amor”, teria dado várias dicas ao genro para que ele permaneça no clube. Antes do anúncio da convocação, ele chegou a pressionar Thomas Tuchel para que levasse Bowen à Copa do Mundo, insistindo que o jogador “causará estragos em qualquer time” em campo.
Para Bowen, a decisão envolve equilibrar a ambição profissional com a estabilidade familiar. Como cliente da nova superagência Gersh, não lhe faltarão pretendentes na primeira divisão. No entanto, com as gêmeas Summer e Star, de três anos, e uma profunda conexão com a torcida do Hammers, deixar o leste de Londres é uma escolha que pesa muito tanto em sua carreira esportiva quanto em sua vida familiar com os Dyers.
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Bowen dirige-se aos torcedores do West Ham
Logo após o rebaixamento, Bowen estava visivelmente emocionado ao falar sobre seus próximos passos. “Olha, ainda é muito, muito recente. Falar sobre o futuro é desrespeitoso para com o clube, os torcedores e tudo mais”, afirmou o ponta em entrevista pós-jogo. “Tenho contrato aqui. Vão surgir rumores, vai haver especulações, mas, no fim das contas, o que vejo é levar este clube de volta à Premier League”, acrescentou.