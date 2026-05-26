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Jarrod Bowen envia um pedido de desculpas emocionado aos torcedores do West Ham pela “vergonha e dor” causadas pelo rebaixamento da Premier League
Bowen reflete sobre a "pior noite"
Bowen não mediu palavras ao avaliar a campanha desastrosa do West Ham, recorrendo às redes sociais para expressar seu pesar. O atacante, que marcou o famoso gol da vitória na final da Liga Conferência da Europa de 2023, admitiu que a euforia vivida em Praga parece ter acontecido há uma eternidade, em comparação com o desespero de cair para a Championship.
“É difícil postar algo assim quando tudo o que você sente é vergonha e dor”, postou o capitão do West Ham no Instagram. “Eu poderia escrever muito tentando explicar onde tudo deu errado nesta temporada, mas, honestamente, o que vocês merecem de mim é um pedido de desculpas. Ganhar aquele troféu em Praga foi a melhor noite da minha carreira. Domingo foi a pior. Simplesmente não fomos bons o suficiente. É simples assim. E é por isso que a temporada terminou da maneira que terminou.”
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O Hammers não consegue a classificação, apesar da vitória na última rodada
O West Ham conquistou uma vitória por 3 a 0 sobre o Leeds United em sua última partida, mas isso acabou sendo insuficiente e tardio. Os resultados das outras partidas não lhes foram favoráveis, já que o Tottenham Hotspur garantiu os pontos necessários para se manter na liderança, condenando o time do leste de Londres à segunda divisão pela primeira vez desde 2011.
Apesar do clima tóxico em torno da diretoria do clube, Bowen não hesitou em elogiar a lealdade dos torcedores que permaneceram ao lado da equipe durante uma sequência de resultados desastrosos.
“Aos torcedores, vocês não nos decepcionaram nem uma vez”, acrescentou Bowen. “O apoio em casa e fora nunca mudou, mesmo quando as coisas não estavam indo bem para nós em campo. Deveríamos ter dado mais a vocês. Vocês mereciam mais.”
Incerteza quanto ao futuro de Nuno
Espera-se que o técnico Nuno Espírito Santo, que foi contratado em setembro para substituir Graham Potter, deixe o cargo após o rebaixamento do clube.
O técnico português conseguiu melhorar o desempenho da equipe, mas acabou não conseguindo tirar o time da zona de rebaixamento depois de assumir uma equipe que ocupava a 19ª posição.
Nuno ecoou os sentimentos do capitão durante a coletiva pós-jogo, admitindo a dificuldade da situação. “É um momento de profunda tristeza para todos nós no clube”, explicou. “Foi um dia difícil, tínhamos uma missão difícil, perdemos o privilégio de decidir nosso próprio futuro.”
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O caminho de volta à primeira divisão
Enquanto crescem as especulações sobre uma possível saída em massa de grandes nomes no meio do ano, Bowen insistiu que seu foco imediato continua sendo restaurar o clube ao seu antigo prestígio. Com um contrato válido até 2030, o jogador da seleção inglesa continua sendo uma peça fundamental do projeto no London Stadium, independentemente da divisão em que o clube venha a disputar.
“Uma coisa que sei sobre este clube é que ele tem o desejo e a garra para se recuperar disso”, concluiu Bowen. “Este clube pertence à Premier League e merece voltar para lá o mais rápido possível.”
O Hammers agora precisa enfrentar um verão difícil de reconstrução enquanto se prepara para a natureza implacável de uma temporada de 46 jogos na Championship.