Jarrod Bowen envia um pedido de desculpas emocionado aos torcedores do West Ham pela “vergonha e dor” causadas pelo rebaixamento da Premier League

Bowen não mediu palavras ao avaliar a campanha desastrosa do West Ham, recorrendo às redes sociais para expressar seu pesar. O atacante, que marcou o famoso gol da vitória na final da Liga Conferência da Europa de 2023, admitiu que a euforia vivida em Praga parece ter acontecido há uma eternidade, em comparação com o desespero de cair para a Championship.

“É difícil postar algo assim quando tudo o que você sente é vergonha e dor”, postou o capitão do West Ham no Instagram. “Eu poderia escrever muito tentando explicar onde tudo deu errado nesta temporada, mas, honestamente, o que vocês merecem de mim é um pedido de desculpas. Ganhar aquele troféu em Praga foi a melhor noite da minha carreira. Domingo foi a pior. Simplesmente não fomos bons o suficiente. É simples assim. E é por isso que a temporada terminou da maneira que terminou.”







