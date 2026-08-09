Questionado sobre as ligações com Barcola e se o Liverpool precisa vencer a corrida por sua contratação, o ex-atacante dos Reds Owen, falando via Sportsbookreview.com, que também fornece um código promocional da Kalshi, disse à GOAL: “Ele obviamente é muito bom, mas vai custar um preço altíssimo. Não acho que eles precisem vencer essa corrida. Há outros grandes jogadores por aí.

“Sabe o que eu teria feito há alguns meses se eu fosse o Liverpool? Tentar de tudo para contratar Jarrod Bowen. Não consigo acreditar que ele vá estar desesperado para jogar na Championship. Parece que ele está agora, seja lá o que ele tenha feito. Para substituir Salah, achei que poderia ter sido uma boa jogada.

“Barcola obviamente é de altíssimo nível, mas vai custar caro. Obviamente há outros grandes jogadores ao redor do mundo. É uma possibilidade que dá claramente para ver, porque eles certamente precisam de pontas talentosos. Nem sempre esses jogadores ficam disponíveis. Se ele estiver disponível e for uma negociação fácil de fazer, tirando o alto preço, então sim, consigo ver o Liverpool insistindo nisso.”