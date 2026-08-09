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Jarrod Bowen em vez de Bradley Barcola! Liverpool é avisado de que perdeu uma cartada no mercado de transferências, enquanto Michael Owen faz alerta de “preço altíssimo” na busca pelo atacante do PSG
Preço pedido: Barcola custa £ 145 milhões em taxa de transferência
Como Barcola ainda tem dois anos de contrato no Parc des Princes, o atual campeão da Ligue 1 não está sob nenhuma pressão para vender. Com isso em mente, está sendo noticiado que o PSG exige £ 145 milhões (US$ 195 milhões) em qualquer negócio fechado durante a janela de verão de 2026.
O Liverpool, que bateu o recorde britânico de transferências em duas ocasiões há 12 meses, quando contratou Florian Wirtz e Alexander Isak, está encontrando dificuldade para justificar um gasto tão alto, já que nenhum recurso foi gerado ao liberar Salah como agente livre.
O Liverpool está ficando sem tempo para contratar outro ponta já comprovado em Anfield, com a temporada 2026-27 a poucas semanas de começar, e é considerado como tendo entrado pelo caminho errado no recrutamento.
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O Liverpool precisa vencer a corrida pela contratação de Barcola?
Questionado sobre as ligações com Barcola e se o Liverpool precisa vencer a corrida por sua contratação, o ex-atacante dos Reds Owen, falando via Sportsbookreview.com, que também fornece um código promocional da Kalshi, disse à GOAL: “Ele obviamente é muito bom, mas vai custar um preço altíssimo. Não acho que eles precisem vencer essa corrida. Há outros grandes jogadores por aí.
“Sabe o que eu teria feito há alguns meses se eu fosse o Liverpool? Tentar de tudo para contratar Jarrod Bowen. Não consigo acreditar que ele vá estar desesperado para jogar na Championship. Parece que ele está agora, seja lá o que ele tenha feito. Para substituir Salah, achei que poderia ter sido uma boa jogada.
“Barcola obviamente é de altíssimo nível, mas vai custar caro. Obviamente há outros grandes jogadores ao redor do mundo. É uma possibilidade que dá claramente para ver, porque eles certamente precisam de pontas talentosos. Nem sempre esses jogadores ficam disponíveis. Se ele estiver disponível e for uma negociação fácil de fazer, tirando o alto preço, então sim, consigo ver o Liverpool insistindo nisso.”
Bowen teria sido uma opção melhor para o Liverpool?
Owen não é o primeiro a sugerir que o Liverpool deveria ter feito perguntas sobre o internacional inglês Bowen. Ele sofreu o rebaixamento da Premier League na temporada passada como capitão do West Ham.
O jogador de 29 anos, com laços familiares com o East End de Londres por meio da esposa, Dani Dyer, afirmou que vai permanecer no clube e disputar a Championship neste ano. O interesse vindo de Anfield teria mudado essa posição?
O ex-companheiro de ataque de Owen no Liverpool e na Inglaterra, Emile Heskey, disse anteriormente: “Jarrod Bowen seria um rebaixamento em relação a Mohamed Salah? Acho que a maioria dos jogadores representa um rebaixamento em comparação com Salah, mas, para ser sincero, Bowen é um tipo diferente de jogador e provavelmente ajudaria o esquema, porque vai trabalhar um pouco mais do que Mo.
“Não estou dizendo que Mo não trabalhe duro, mas Bowen tem uma taxa de trabalho e uma ética de trabalho diferentes porque vem do West Ham e, antes disso, das divisões inferiores. É totalmente diferente. Andrew Robertson foi, sem dúvida, uma das nossas melhores contratações, e ele veio do Hull City.”
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Bowen fica no West Ham enquanto o Arsenal entra na disputa por Barcola
Bowen tem contrato com o West Ham até 2030 e buscará ajudá-lo a voltar ao primeiro escalão já na primeira tentativa, com qualquer interesse vindo de longe sendo ignorado por enquanto.
Enquanto isso, Barcola se vê no centro de uma novela de transferências que pode ter muitas reviravoltas. Depois de ver uma mudança para o Liverpool ser cogitada, o Arsenal, atual campeão da Premier League, que foi ligado ao astro do Real Madrid Vinicius Junior, agora também está sendo apontado como interessado.
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