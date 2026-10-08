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Jarell Quansah fala sobre a confiança de Thomas Tuchel e sua 'posição favorita' enquanto disputa vaga na Inglaterra com o ex-companheiro de Liverpool Trent Alexander-Arnold
A confiança crescente de Tuchel no versátil Quansah
Após um cartão vermelho custoso em uma partida de mata-mata da Copa do Mundo, Quansah poderia facilmente ter caído na hierarquia da seleção. No entanto, Tuchel apoiou firmemente o defensor do Bayer Leverkusen, integrando-o profundamente a uma Inglaterra revigorada.
O versátil defensor de 23 anos foi titular em três dos quatro primeiros jogos da Inglaterra na Nations League. Durante a derrota em casa para a Espanha e a vitória crucial na Croácia, ele foi preferido na lateral direita em vez de seu ex-companheiro de Liverpool Trent Alexander-Arnold.
Tuchel então deslocou Quansah para o centro da defesa ao lado de Alexander-Arnold na recente vitória sobre a Tchéquia em Wembley. Esse ajuste tático destaca sua crescente importância para uma Inglaterra ansiosa para deixar para trás a decepção na Copa do Mundo e estabelecer domínio defensivo.
- AFP
Uma rivalidade amigável pela direita
A disputa por vagas na defesa continua acirrada, mas Quansah vê sua briga com Alexander-Arnold como uma vantagem tática, e não como um confronto pessoal. Depois de passarem anos juntos em Anfield, o astro do Leverkusen valoriza as qualidades contrastantes que eles oferecem à seleção.
"Sinto que posso trazer muita força pelo lado, e o Trent é muito bom em desmontar equipes a partir da lateral direita com seus passes", explicou Quansah. "Somos muito diferentes. Jogos diferentes e equipes diferentes exigem jogadores diferentes. Jogo com ele há tanto tempo que foi bom estar de volta em campo com ele. Ele é um jogador excepcional."
Apesar de suas atuações competentes na lateral, a recente escalação como zagueiro contra a Tchéquia lhe permitiu voltar às origens. "Acho que provavelmente é a minha posição favorita para jogar, para ser sincero", admitiu. "Adoro jogar ali, jogo nessa posição desde quando tinha provavelmente 10 ou 11 anos. Então foi bom estar de volta ali. Também foi algo diferente com a Inglaterra. Foi bom poder fazer isso em Wembley."
Abraçando uma nova identidade implacável
Além das funções individuais, Tuchel incutiu uma mentalidade implacável em toda a equipe. Quansah acredita que o elenco conseguiu se livrar de qualquer negatividade remanescente e adotou uma abordagem ofensiva, pensada para sufocar adversários de elite.
“Sinto que tivemos algumas atuações em que fomos totalmente para cima nos jogos e não tentamos recuar, era isso que queríamos fazer nesta concentração", afirmou Quansah. "Acho que mostramos isso, mostramos o quão agressivos e dominantes podemos ser contra grandes seleções em um grupo difícil. Há muito mais por vir, queremos continuar aprendendo, continuar melhorando e seguir a partir daí."
Essa filosofia ofensiva depende de pressão imediata e esforço coletivo para manter o ritmo. Ele acrescentou: "Assim que marcamos um gol, não é para tirar o pé, é seguir de novo, seguir de novo, e tentar fazer o próximo gol, e tentar colocar o próximo jogador sob pressão, todos trabalham uns pelos outros. Se alguém é superado, a pessoa seguinte já entra na dividida, é assim que queremos ser e é assim que queremos seguir em frente.”
- Getty Images Sport
Glória da Liga das Nações à vista
A Inglaterra está perto de garantir vaga nas quartas de final da Liga das Nações antes dos últimos jogos do Grupo A3 no mês que vem. O time de Tuchel vai receber a Croácia em Wembley antes de fazer uma exigente viagem a Madri para enfrentar a Espanha, com o treinador tratando as partidas restantes como preparação vital para futuros grandes torneios.
Quansah confirmou o enorme desejo do elenco de conquistar um título, vendo a campanha atual como um passo crucial. "É a próxima grande coisa, a próxima competição em que estamos", disse. "E vai ser muito, muito importante jogar contra as mesmas equipes que vamos enfrentar na Euro, o treinador já disse isso. É um grande palco e uma chance de levar um troféu ao país e o próximo passo rumo a uma grande competição."
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