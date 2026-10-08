Jarell Quansah fala sobre a confiança de Thomas Tuchel e sua 'posição favorita' enquanto disputa vaga na Inglaterra com o ex-companheiro de Liverpool Trent Alexander-Arnold

Após um cartão vermelho custoso em uma partida de mata-mata da Copa do Mundo, Quansah poderia facilmente ter caído na hierarquia da seleção. No entanto, Tuchel apoiou firmemente o defensor do Bayer Leverkusen, integrando-o profundamente a uma Inglaterra revigorada.

O versátil defensor de 23 anos foi titular em três dos quatro primeiros jogos da Inglaterra na Nations League. Durante a derrota em casa para a Espanha e a vitória crucial na Croácia, ele foi preferido na lateral direita em vez de seu ex-companheiro de Liverpool Trent Alexander-Arnold.

Tuchel então deslocou Quansah para o centro da defesa ao lado de Alexander-Arnold na recente vitória sobre a Tchéquia em Wembley. Esse ajuste tático destaca sua crescente importância para uma Inglaterra ansiosa para deixar para trás a decepção na Copa do Mundo e estabelecer domínio defensivo.



