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AFC Women's Asian Cup Australia Final - Japan v AustraliaGetty Images Sport

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Japão é campeão asiático; gol de Hamano derrota a Austrália. É o terceiro título nos últimos quatro anos para a seleção feminina japonesa

Women's Asian Cup
Futebol feminino
Japão

Japão continua no trono da Ásia. Na final em Sydney, diante de mais de 74 mil espectadores, a seleção japonesa venceu a Austrália por 1 a 0, conquistando seu terceiro título da Copa da Ásia nas últimas quatro edições, após os de 2014 e 2018. O jogo foi decidido por um gol maravilhoso de longa distância de Maika Hamano, jogadora do Chelsea, mas emprestada ao Tottenham até o final da temporada. Seis partidas, seis vitórias, 29 gols marcados e apenas um sofrido: o domínio do Japão foi evidente, da primeira à última partida. Kumagai e suas companheiras continuam sendo uma das favoritas da Copa do Mundo, programada para o próximo ano no Brasil.


“Tivemos algumas chances e elas também tiveram algumas, foi uma partida disputada”, declarou o técnico da Austrália, Joe Montemurro. “Jogamos contra a sexta melhor seleção do mundo. Parabéns às meninas pelo desempenho. Simplesmente não foi a nossa noite.”


  • Os prêmios e as equipes classificadas para a Copa do Mundo

    Estes foram os prêmios do torneio: além do título, o Japão conquistou o prêmio de fair play; a MVP do torneio foi Alanna Kennedy, da Austrália; a japonesa Riko Ueki, com 6 gols, foi a artilheira; e sua companheira de equipe, Ayaka Yamashita, ganhou o prêmio de melhor goleira. A Copa da Ásia classificou quatro seleções asiáticas para a Copa do Mundo no Brasil no próximo ano: Austrália, Japão, Coreia do Sul, China, Coreia do Norte e Filipinas.

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  • RECORD DE PÚBLICO

    A final emocionante coroou um torneio histórico com mais de 350 mil espectadores presentes, confirmando a crescente popularidade do futebol feminino. Trata-se de um número de espectadores cerca de seis vezes superior ao recorde anterior do torneio, estabelecido em 2010 na China, com a final registrando um novo recorde de público para uma única partida na história da competição.


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