Japão é campeão asiático; gol de Hamano derrota a Austrália. É o terceiro título nos últimos quatro anos para a seleção feminina japonesa

Japão continua no trono da Ásia. Na final em Sydney, diante de mais de 74 mil espectadores, a seleção japonesa venceu a Austrália por 1 a 0, conquistando seu terceiro título da Copa da Ásia nas últimas quatro edições, após os de 2014 e 2018. O jogo foi decidido por um gol maravilhoso de longa distância de Maika Hamano, jogadora do Chelsea, mas emprestada ao Tottenham até o final da temporada. Seis partidas, seis vitórias, 29 gols marcados e apenas um sofrido: o domínio do Japão foi evidente, da primeira à última partida. Kumagai e suas companheiras continuam sendo uma das favoritas da Copa do Mundo, programada para o próximo ano no Brasil.





“Tivemos algumas chances e elas também tiveram algumas, foi uma partida disputada”, declarou o técnico da Austrália, Joe Montemurro. “Jogamos contra a sexta melhor seleção do mundo. Parabéns às meninas pelo desempenho. Simplesmente não foi a nossa noite.”



