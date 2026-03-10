Jakub Jankto se aposentou no final da última temporada, mas suas últimas declarações foram fortes e claras em relação a alguns de seus ex-treinadores. O ex-meio-campista criticou especialmente Davide Nicola, com quem trabalhou no Cagliari: “É o treinador com quem me dei pior”, conta no TikTok. “Aquele idiota não me deixou jogar nem um minuto. Se na última temporada me comportei muito bem, foi apenas pela equipe e pelos torcedores”. A experiência em Cagliari foi a última antes da aposentadoria: com Nicola, Jankto não jogou nenhum minuto entre o campeonato e a Coppa Italia, sem nunca entrar em campo.
Jankto sem freios: “Nicola é o pior treinador, é um idiota. Ranieri, eu queria matá-lo, mas ele é o melhor”
“RANIERI, O MELHOR TREINADOR”
Se, por um lado, está Nicola, com quem não se deu bem, o melhor treinador com quem trabalhou foi Claudio Ranieri, que o treinou tanto na Sampdoria quanto no Cagliari: “Ele foi excelente”, explica Jankto. “Admito que quis matá-lo um milhão de vezes, mas ele me proporcionou grandes emoções”. Com Ranieri no banco, o ex-meio-campista teve algumas das melhores temporadas da carreira: durante a passagem pela Sampdoria, entre 2019 e 2021, ele atingiu o auge; os dois também trabalharam juntos na Sardenha na temporada 2023-24, antes da chegada de Nicola. Foi Ranieri quem pediu à diretoria para contratar Jankto, com quem se deu bem em Gênova.
