Jankto sem freios: “Nicola é o pior treinador, é um idiota. Ranieri, eu queria matá-lo, mas ele é o melhor”

Se, por um lado, está Nicola, com quem não se deu bem, o melhor treinador com quem trabalhou foi Claudio Ranieri, que o treinou tanto na Sampdoria quanto no Cagliari: “Ele foi excelente”, explica Jankto. “Admito que quis matá-lo um milhão de vezes, mas ele me proporcionou grandes emoções”. Com Ranieri no banco, o ex-meio-campista teve algumas das melhores temporadas da carreira: durante a passagem pela Sampdoria, entre 2019 e 2021, ele atingiu o auge; os dois também trabalharam juntos na Sardenha na temporada 2023-24, antes da chegada de Nicola. Foi Ranieri quem pediu à diretoria para contratar Jankto, com quem se deu bem em Gênova.