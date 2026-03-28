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Gerson, Paquetá, AriasGetty/GOAL
Luis Felipe Gonçalves

Janela do futebol brasileiro chega ao fim com cifras históricas e movimentação intensa

Mercado da bola
Brasileirão
L. Paqueta
Gerson
J. Arias

Janela encerrada marca o fim da primeira data de contratações para o futebol brasileiro, que só voltará na abertura das transferências internacionais

A janela de transferências do futebol brasileiro chegou ao fim nesta sexta-feira (27), encerrando também o período doméstico complementar que ainda permitia ajustes finais nos elencos. O calendário de 2026, no entanto, foi marcado por um modelo dividido, que manteve o mercado aquecido ao longo dos primeiros meses da temporada.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estruturou a janela em duas etapas distintas. A primeira, de caráter internacional, ficou aberta entre os dias 5 de janeiro e 3 de março, permitindo a contratação de jogadores vindos do exterior e alinhando o Brasil aos principais mercados do futebol mundial.

Com o fim dessa fase, teve início a janela complementar doméstica, válida de 4 a 27 de março. Nesse período, os clubes só puderam realizar transferências internas, sem possibilidade de contratar atletas que atuavam fora do país.

As negociações ficaram restritas a jogadores que disputaram os campeonatos estaduais de 2026 ou que rescindiram contrato durante a janela principal. Ainda assim, o período foi decisivo para ajustes estratégicos nos elencos, especialmente para equipes que buscavam corrigir lacunas identificadas no início da temporada.

Agora, os clubes terão que aguardar a próxima oportunidade para reforçar seus plantéis, que já tem data definida: entre 20 de julho e 11 de setembro. A tendência, porém, é de um mercado com dinâmica diferente, já no meio da temporada e com necessidades mais específicas.

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  • FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUSAFP

    Principais contratações

    O grande destaque da janela ficou com o Flamengo, que protagonizou a maior contratação da história do futebol brasileiro ao repatriar Lucas Paquetá por cerca de R$ 260 milhões.

    Além dele, o Cruzeiro também chamou atenção ao investir pesado na chegada de Gerson, em negociação avaliada em 27 milhões de euros (aproximadamente R$ 170 milhões). Já o Palmeiras completou o pódio ao contratar Jhon Arias por 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões).

    Os valores reforçam o momento de investimento elevado no futebol nacional e aumentam a pressão por desempenho imediato dentro de campo, especialmente para os clubes que protagonizaram as maiores movimentações.

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  • Sao Paulo v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Resumo da janela "extra"

    Entre os clubes mais ativos na janela complementar, o Remo se destacou ao reforçar ainda mais o elenco para a disputa da Série A. Foram cinco contratações no período: Gabriel Poveda, Gabriel Taliari, Matheus Alexandre, Mayk e David Braga. No total da temporada, o clube já soma 24 reforços.

    A Chapecoense, outra equipe que retornou à elite, também manteve ritmo intenso no mercado. Foram 18 contratações no ano, sendo quatro apenas na janela extra: Wermeson, Kevin Ramírez, Da Silva e Matheus Aurélio.

    O Botafogo, vivendo momento delicado na tabela e nos bastidores, também se movimentou. O clube trouxe Ferraresi e Anthony para a defesa, além de Caio Roque e Júnior Santos para o setor ofensivo, tentando reagir na temporada.

    Já o Fluminense apostou em uma oportunidade de mercado ao contratar o volante Alisson, por empréstimo junto ao São Paulo. O jogador, com poucas chances no clube paulista, já começou a ganhar minutos no novo time.

    Nos instantes finais da janela, o São Paulo acertou a chegada do atacante Artur, emprestado pelo Botafogo até o fim do ano. O acordo prevê cláusulas específicas em caso de proposta do exterior, obrigando o clube paulista a decidir entre exercer a compra ou liberar o jogador.

  • Palmeiras v Botafogo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que vem a seguir?

    Com o encerramento da janela, os elencos dos clubes brasileiros estão, em sua maioria, definidos para a sequência da temporada. A partir de agora, o foco se volta totalmente para as competições em andamento.

    Após a Data Fifa de março, o calendário se concentra nas principais disputas do ano, como o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.

    Até a pausa para a Copa do Mundo, será nesse cenário de jogos decisivos e alta exigência que os clubes terão que responder dentro de campo aos investimentos feitos, e provar se a janela, de fato, valeu a pena.