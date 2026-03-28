Janela do futebol brasileiro chega ao fim com cifras históricas e movimentação intensa

A janela de transferências do futebol brasileiro chegou ao fim nesta sexta-feira (27), encerrando também o período doméstico complementar que ainda permitia ajustes finais nos elencos. O calendário de 2026, no entanto, foi marcado por um modelo dividido, que manteve o mercado aquecido ao longo dos primeiros meses da temporada.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estruturou a janela em duas etapas distintas. A primeira, de caráter internacional, ficou aberta entre os dias 5 de janeiro e 3 de março, permitindo a contratação de jogadores vindos do exterior e alinhando o Brasil aos principais mercados do futebol mundial.

Com o fim dessa fase, teve início a janela complementar doméstica, válida de 4 a 27 de março. Nesse período, os clubes só puderam realizar transferências internas, sem possibilidade de contratar atletas que atuavam fora do país.

As negociações ficaram restritas a jogadores que disputaram os campeonatos estaduais de 2026 ou que rescindiram contrato durante a janela principal. Ainda assim, o período foi decisivo para ajustes estratégicos nos elencos, especialmente para equipes que buscavam corrigir lacunas identificadas no início da temporada.

Agora, os clubes terão que aguardar a próxima oportunidade para reforçar seus plantéis, que já tem data definida: entre 20 de julho e 11 de setembro. A tendência, porém, é de um mercado com dinâmica diferente, já no meio da temporada e com necessidades mais específicas.