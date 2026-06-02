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Jane Campbell substitui Phallon Tullis-Joyce, lesionada, na lista de convocadas para o estágio de junho da Seleção Feminina dos EUA
Campbell é convocado
Campbell não é uma desconhecida na Seleção Feminina dos Estados Unidos, nos seus estágios ou nos maiores palcos do esporte.
A goleira do Houston Dash faz parte da estrutura da Seleção Feminina dos EUA há anos, tendo disputado 10 partidas pela seleção principal e sido convocada para as listas olímpicas de 2020 e 2024. Recentemente, ela foi convocada para o estágio de treinamento da Seleção Feminina dos EUA em abril, embora não tenha entrado em campo em nenhuma das três partidas da equipe na SheBelieves Cup.
Agora, Campbell está de volta ao grupo.
A Federação Americana de Futebol anunciou que Campbell foi convocada para substituir Phallon Tullis-Joyce, que sofreu uma lesão durante o torneio World Sevens Football em Londres. A ausência de Tullis-Joyce chega em um momento infeliz, já que a goleira do Manchester United tinha mais uma chance de mostrar seu valor na disputada posição de goleira da Seleção Feminina dos EUA.
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O que isso significa para a disputa pela vaga de goleiro
Tullis-Joyce perderá uma oportunidade valiosa de enfrentar uma adversária de ponta, mas sua lesão abre caminho para que Campbell retorne ao elenco e, possivelmente, dispute uma vaga como titular.
Campbell se junta a Claudia Dickey e Mandy McGlynn como as três goleiras do elenco. Dickey e Campbell têm, cada uma, 10 partidas pela seleção feminina dos EUA, enquanto McGlynn tem cinco, deixando as três com a chance de causar boa impressão enquanto Emma Hayes continua avaliando suas opções no gol.
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“Jane, que pessoa incrível ela é”
Depois de anunciar a lista de 26 jogadoras convocadas para os jogos contra o Brasil, a treinadora da Seleção Feminina dos EUA, Emma Hayes, foi questionada sobre o grupo de goleiras e por que Campbell não havia sido incluída inicialmente.
“Jane, que ser humano incrível ela é”, disse Hayes. “Sei o quanto ela se importa profundamente com a seleção nacional e quer continuar competindo, e é isso que ela está fazendo.”
Agora, Campbell terá outra oportunidade de fazer exatamente isso.
E agora?
Campbell e o restante da seleção feminina dos Estados Unidos se reunirão para a concentração de junho, antes dos dois jogos contra o Brasil, sendo que o primeiro está marcado para 6 de junho e o segundo para 9 de junho.