Jane Campbell substitui Phallon Tullis-Joyce, lesionada, na lista de convocadas para o estágio de junho da Seleção Feminina dos EUA

Campbell não é uma desconhecida na Seleção Feminina dos Estados Unidos, nos seus estágios ou nos maiores palcos do esporte.

A goleira do Houston Dash faz parte da estrutura da Seleção Feminina dos EUA há anos, tendo disputado 10 partidas pela seleção principal e sido convocada para as listas olímpicas de 2020 e 2024. Recentemente, ela foi convocada para o estágio de treinamento da Seleção Feminina dos EUA em abril, embora não tenha entrado em campo em nenhuma das três partidas da equipe na SheBelieves Cup.

Agora, Campbell está de volta ao grupo.

A Federação Americana de Futebol anunciou que Campbell foi convocada para substituir Phallon Tullis-Joyce, que sofreu uma lesão durante o torneio World Sevens Football em Londres. A ausência de Tullis-Joyce chega em um momento infeliz, já que a goleira do Manchester United tinha mais uma chance de mostrar seu valor na disputada posição de goleira da Seleção Feminina dos EUA.