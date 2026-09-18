Olhando para o clássico contra o rival da mesma cidade, o capitão sustentou que o barulho fora de campo não vai atrapalhar a busca do time por títulos. Aproveitando a intensidade do confronto, ele afirmou: "Clássico é sempre clássico; qualquer um gostaria de jogar essas partidas."

Ressaltando a postura inegociável do elenco, ele acrescentou: "Desde o meu primeiro clássico, a mentalidade sempre foi vencer. Você deixa tudo em campo, querendo atuar da melhor forma possível e ajudar o time. Desta vez não será diferente."

Mirando o principal troféu nacional, ele concluiu: "Vamos tentar ganhar La Liga. Estamos competindo contra grandes clubes como Madrid ou Barça, mas também Athletic, Villarreal, Betis... Todo ano competimos, queremos vencer. Não lutamos apenas para terminar entre os quatro primeiros; queremos ganhar o título. Mas La Liga é muito longa, haverá momentos bons e ruins, e ocasiões em que as coisas não vão sair do nosso jeito, mas temos que acreditar."