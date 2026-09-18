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Jan Oblak sai em defesa de Julian Alvarez enquanto torcedores do Atlético de Madrid seguem furiosos com a transferência fracassada para o Barcelona
Vestiário ignora hostilidade
O goleiro titular e capitão do clube, Oblak, saiu em defesa de Alvarez em meio à intensa fúria da torcida por sua pressão para forçar uma transferência no verão de 2026 para o Barcelona. A cúpula do Atlético de Madrid bloqueou com firmeza as negociações com o gigante catalão, recusando uma oferta de € 150 milhões do Real Madrid e insistindo em sua multa rescisória de € 500 milhões. Enquanto o argentino rejeitou rotas alternativas para Arsenal e Manchester City, o grupo de liderança do elenco garantiu que o vestiário permanecesse firmemente ao lado dele.
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Goleiro promete apoio total
O goleiro esloveno falou com a imprensa durante o 'Media Day' do clube antes do grande confronto deste fim de semana contra o rival Real no Estadio Metropolitano.
Ao abordar diretamente a situação do atacante argentino, ele insistiu: "Como jogadores e capitães, lidamos com a situação de Julian como algo que agora faz parte do passado. Ele está conosco, nós o apoiamos, ele está dando o máximo e já disputou algumas partidas nas quais deu tudo o que podia. Tenho certeza de que, enquanto estiver aqui, ele dará cem por cento de si e fará todo o possível para que este clube conquiste os melhores resultados possíveis."
A ambição por títulos continua sendo primordial
Olhando para o clássico contra o rival da mesma cidade, o capitão sustentou que o barulho fora de campo não vai atrapalhar a busca do time por títulos. Aproveitando a intensidade do confronto, ele afirmou: "Clássico é sempre clássico; qualquer um gostaria de jogar essas partidas."
Ressaltando a postura inegociável do elenco, ele acrescentou: "Desde o meu primeiro clássico, a mentalidade sempre foi vencer. Você deixa tudo em campo, querendo atuar da melhor forma possível e ajudar o time. Desta vez não será diferente."
Mirando o principal troféu nacional, ele concluiu: "Vamos tentar ganhar La Liga. Estamos competindo contra grandes clubes como Madrid ou Barça, mas também Athletic, Villarreal, Betis... Todo ano competimos, queremos vencer. Não lutamos apenas para terminar entre os quatro primeiros; queremos ganhar o título. Mas La Liga é muito longa, haverá momentos bons e ruins, e ocasiões em que as coisas não vão sair do nosso jeito, mas temos que acreditar."
- CordonPress
Dérbi intenso testa credenciais
O time de Diego Simeone ocupa a quarta colocação na tabela da La Liga depois de somar 13 pontos em seus seis primeiros jogos. Garantir os três pontos se tornou urgente às vésperas de receber o Real Madrid, vice-líder, que atualmente tem uma vantagem de dois pontos sobre a equipe. Este clássico representa um teste crucial para os mandantes antes da pausa no calendário doméstico para a Data Fifa de outono.
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