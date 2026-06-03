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Jan Oblak quebra o silêncio sobre uma possível saída do Atlético de Madrid, ao afirmar que ainda tem “alguns anos pela frente” no alto nível
Oblak prioriza o compromisso com o contrato
O goleiro de 33 anos tem sido uma peça fundamental da equipe de Diego Simeone há 12 anos. Oblak chegou ao Atlético de Madrid vindo do Benfica no verão de 2014 por € 16 milhões, tornando-se o goleiro mais caro da história da La Liga na época. Pela primeira vez, sua permanência de longa data no Metropolitano parece menos certa. Embora o clube tenha afirmado que não forçará seu lendário goleiro a sair, a decisão final sobre seu próximo passo parece ser um processo colaborativo entre o jogador e a diretoria.
Em entrevista ao canal Erika sobre se permanecerá nos Colchoneros, Oblak mostrou-se filosófico em relação à situação. “Não vou pensar muito nisso porque as coisas acontecem quando devem acontecer. O que está escrito em algum lugar vai acontecer. Não tenho muita influência sobre tudo isso”, disse ele.
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Respeitando o legado do Atlético de Madrid
Apesar do crescente burburinho em torno de uma possível transferência, Oblak não hesitou em destacar sua lealdade de longa data ao clube. Tendo chegado a Madri em 2014, período em que conquistou uma La Liga, além da Liga Europa e da Supercopa da UEFA, ele se tornou um dos jogadores mais condecorados e respeitados no vestiário, um status que ele não leva de ânimo leve ao entrar nos últimos anos de sua carreira.
“Tenho um contrato com o clube onde passei 12 anos. Respeitei-o do início ao fim e continuarei a fazê-lo no futuro”, acrescentou Oblak.
O papel do clube na tomada de decisões
Embora Oblak esteja satisfeito em permanecer no clube, ele reconheceu que a diretoria esportiva do Atlético de Madrid terá a palavra final sobre o rumo do elenco. O goleiro disputou 43 partidas em todas as competições durante a temporada 2025-26, sofrendo 55 gols e mantendo a baliza invicta em 11 ocasiões. Oblak deixou claro que a diretoria deve avaliar as necessidades da equipe, à medida que busca a transição para uma nova era sob o comando de Simeone ou de um possível sucessor.
O jogador da seleção eslovena observou: “Eles também precisam levar tudo em consideração. Em algum momento, terão que tomar decisões sobre o futuro.”
Ele também reafirmou seu desejo de conquistar mais títulos, declarando que quer “alcançar algumas coisas com este clube que ainda não alcancei”, apesar da recente queda no desempenho defensivo coletivo da equipe.
- AFP
Longevidade ao mais alto nível
Aos 33 anos, Oblak tem enfrentado críticas de parte da torcida, que acredita que seus melhores anos já tenham ficado para trás. No entanto, o seis vezes vencedor do Troféu Zamora continua confiante de que pode competir no mais alto nível por várias temporadas ainda, rejeitando as sugestões de que estaria em declínio.
“Acho que ainda tenho alguns anos pela frente no mais alto nível, porque me sinto ótimo”, insistiu Oblak. Resta saber se esses anos serão passados no Metropolitano ou em outro lugar, mas o goleiro está convicto de que sua condição física e motivação continuam altas o suficiente para liderar um time de elite europeu no futuro.