Jan Oblak quebra o silêncio sobre uma possível saída do Atlético de Madrid, ao afirmar que ainda tem “alguns anos pela frente” no alto nível

O goleiro de 33 anos tem sido uma peça fundamental da equipe de Diego Simeone há 12 anos. Oblak chegou ao Atlético de Madrid vindo do Benfica no verão de 2014 por € 16 milhões, tornando-se o goleiro mais caro da história da La Liga na época. Pela primeira vez, sua permanência de longa data no Metropolitano parece menos certa. Embora o clube tenha afirmado que não forçará seu lendário goleiro a sair, a decisão final sobre seu próximo passo parece ser um processo colaborativo entre o jogador e a diretoria.

Em entrevista ao canal Erika sobre se permanecerá nos Colchoneros, Oblak mostrou-se filosófico em relação à situação. “Não vou pensar muito nisso porque as coisas acontecem quando devem acontecer. O que está escrito em algum lugar vai acontecer. Não tenho muita influência sobre tudo isso”, disse ele.