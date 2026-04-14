Jamie Vardy, o Liverpool e Vinnie Jones? O ex-jogador do Leicester e a famosa vitória dos Reds na Liga dos Campeões ganham uma série da Netflix, com o anúncio de uma nova série de futebol em três episódios

A parte final da trilogia, com estreia marcada para 26 de maio, centra-se na carreira do maior jogador agressivo do futebol, Jones. Muito antes de se tornar uma figura constante em Hollywood, ele era o coração da “Crazy Gang” do Wimbledon. O documentário analisa especificamente as repercussões de um vídeo polêmico de 1992 que destacava suas táticas brutais em campo, um momento que quase encerrou sua carreira justamente quando a era da Premier League estava começando. Ele explora como Jones fez a transição para uma carreira de sucesso como ator, conquistando papéis em clássicos cult. O episódio conta com uma mistura eclética de colaboradores, mergulhando fundo em sua reputação temível e presença nas telas do mundo todo.