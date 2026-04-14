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Jamie Vardy, o Liverpool e Vinnie Jones? O ex-jogador do Leicester e a famosa vitória dos Reds na Liga dos Campeões ganham uma série da Netflix, com o anúncio de uma nova série de futebol em três episódios
A ascensão de Vardy, de times fora da liga profissional ao título da Premier League
A popular antologia “UNTOLD” está chegando ao Reino Unido para explorar algumas das histórias mais dramáticas do futebol inglês. O primeiro episódio, com estreia marcada para 12 de maio, é dedicado a Vardy. O filme traça sua trajetória desde as categorias de base do futebol amador até o auge da Premier League. Ele fez história ao ser transferido para o Leicester City por 1 milhão de libras, um valor recorde para um jogador de categorias de base, antes de liderar a conquista do título mais improvável. O documentário promete não se esquivar das tempestades midiáticas que se seguiram ao atacante, incluindo a batalha judicial de grande repercussão envolvendo sua esposa.
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Revivendo o milagre de Istambul
Após a estreia do episódio sobre Vardy, a plataforma de streaming voltará sua atenção para uma das noites mais famosas do futebol europeu. Com estreia marcada para 19 de maio, o segundo filme narra a impressionante reviravolta do Liverpool contra o AC Milan na final da Liga dos Campeões de 2005. Apesar de estar perdendo por 3 a 0 no intervalo, o Liverpool sempre foi conhecido por sua resiliência. O time conseguiu uma sequência avassaladora de seis minutos para empatar o placar, acabando por triunfar nos pênaltis. O diretor Matthew Rudge pretende apresentar a “história definitiva” daquela noite, trazendo novas perspectivas de protagonistas importantes como Steven Gerrard, Jamie Carragher, Xabi Alonso e Dietmar Hamann.
O legado de durão de Jones
A parte final da trilogia, com estreia marcada para 26 de maio, centra-se na carreira do maior jogador agressivo do futebol, Jones. Muito antes de se tornar uma figura constante em Hollywood, ele era o coração da “Crazy Gang” do Wimbledon. O documentário analisa especificamente as repercussões de um vídeo polêmico de 1992 que destacava suas táticas brutais em campo, um momento que quase encerrou sua carreira justamente quando a era da Premier League estava começando. Ele explora como Jones fez a transição para uma carreira de sucesso como ator, conquistando papéis em clássicos cult. O episódio conta com uma mistura eclética de colaboradores, mergulhando fundo em sua reputação temível e presença nas telas do mundo todo.
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O que o futuro reserva para os esportes na Netflix
À medida que as plataformas de streaming continuam disputando a atenção dos fãs de esportes, é provável que a Netflix encomende ainda mais conteúdo voltado para o Reino Unido. O momento escolhido para esses três lançamentos aproveita perfeitamente a crescente expectativa em torno da próxima Copa do Mundo da FIFA. Daqui para frente, os espectadores podem esperar um catálogo mais amplo de documentários de futebol de grande impacto dominando a plataforma.