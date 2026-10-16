Vardy mostrou que ainda tem muito a oferecer aos 39 anos ao abrir o placar na noite de sexta-feira. Ele marcou em sua segunda finalização na partida, anotando seu primeiro gol na Inglaterra desde 18 de maio de 2025.

Apesar de o atacante ter colocado o Burnley em vantagem perto do intervalo, Nicky Hayen viu seu time sucumbir por causa de erros individuais. Kyle Walker perdeu a bola logo fora da própria área, permitindo que Sean Neave servisse Lopez, que chutou e viu a bola entrar após bater na trave esquerda, empatando a partida.