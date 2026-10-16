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Jamie Vardy marca em seu retorno à Inglaterra, mas o Wolverhampton amplia para 21 jogos o amargo jejum de vitórias do Burnley em casa
Vardy volta a marcar
Vardy mostrou que ainda tem muito a oferecer aos 39 anos ao abrir o placar na noite de sexta-feira. Ele marcou em sua segunda finalização na partida, anotando seu primeiro gol na Inglaterra desde 18 de maio de 2025.
Apesar de o atacante ter colocado o Burnley em vantagem perto do intervalo, Nicky Hayen viu seu time sucumbir por causa de erros individuais. Kyle Walker perdeu a bola logo fora da própria área, permitindo que Sean Neave servisse Lopez, que chutou e viu a bola entrar após bater na trave esquerda, empatando a partida.
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Erros defensivos custam caro ao Burnley
O Burnley perdeu completamente o controle do jogo após o intervalo, e o Wolves assumiu a liderança a 18 minutos do fim. Igor deu um toque desastroso na bola e ofereceu a Chirewa uma chance clara de finalizar.
Embora Gregoire Coudert tenha conseguido tocar na finalização com as luvas, a bola passou por cima do goleiro e caiu sob o travessão. O Burnley pouco fez para reagir e foi recebido com vaias ao apito final. A quinta derrota do time na liga nesta temporada foi confirmada, mantendo-o em dificuldades perto da parte de baixo da tabela da Championship.
A maldição de Turf Moor continua
A derrota significa que o Burnley está há quase 12 meses sem vencer em casa pelo campeonato, em uma sequência ruim que começou em 18 de outubro. Nesse período, o Burnley perdeu 11 jogos e empatou 10, estabelecendo a mais longa sequência sem vitórias em casa entre as quatro principais divisões da Inglaterra. Antes da partida, Vardy foi perguntado se esta temporada seria sua última como profissional. Vardy respondeu: “Vamos ter que esperar até o verão e deixar minhas pernas dizerem à minha cabeça o que acham!”
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O que vem pela frente para os dois clubes?
O Wolverhampton ganhou um impulso importante e tentará manter o embalo após subir para a sexta posição com sua primeira vitória em três jogos. Enquanto isso, o Burnley precisa urgentemente melhorar seu fraco desempenho em casa e reforçar a defesa para sair da luta contra o rebaixamento.
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