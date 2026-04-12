Getty Images
Traduzido por
Jamie Vardy e sua esposa Rebekah, visivelmente abalados, assistem enquanto os jogadores do Leicester são vaiados após a mais recente derrota, com o rebaixamento para a League One se aproximando
Um retorno de pesadelo para a lenda do King Power
Há quase dez anos, o mundo do futebol ficou boquiaberto quando o Leicester de Vardy conquistou seu primeiro título da Premier League. No sábado, porém, o clima no King Power Stadium era tenso, em vez de festivo, com rostos ansiosos lotando as arquibancadas da torcida local, à medida que a crise atual do clube chegava a um ponto crítico. Ninguém parecia tão preocupado quanto o próprio Vardy, que estava presente ao lado de sua esposa Rebekah. O ex-jogador da seleção inglesa, que marcou 200 gols em 500 partidas pelos Foxes antes de se transferir para o Cremonese, da Série A, em 2025, mantinha uma expressão impassível ao testemunhar seu antigo time sucumbir à derrota contra o time visitante.
Vaias da torcida após o apito final
A ironia do resultado não passou despercebida aos torcedores do Leicester. Foi uma vitória dominante por 4 a 0 sobre o mesmo adversário galês que ajudou a impulsionar os Foxes rumo ao título em 2016, mas este último confronto destacou o quanto o time da região de East Midlands caiu de nível. Com o Portsmouth e o Oxford United conquistando vitórias em outras partidas, o Leicester encontra-se agora na 23ª posição da Championship. A reação das arquibancadas foi imediata e implacável, com o apito final sendo recebido por uma salva de vaias.
A dedução de pontos agrava ainda mais a situação
Embora o desempenho em campo tenha sido decepcionante, a situação do clube foi significativamente agravada por problemas fora de campo. O Leicester perdeu recentemente o recurso contra a dedução de seis pontos por violação das regras financeiras da EFL, uma sanção que se revelou catastrófica para suas esperanças de permanência na divisão. A penalidade fez com que o clube caísse inicialmente da 17ª para a 20ª posição na tabela, mas uma sequência prolongada de maus resultados levou-o a afundar-se ainda mais no abismo. O clube ocupa agora a penúltima posição, com apenas o Sheffield Wednesday, que sofreu pesadas penalidades, abaixo dele na classificação, enquanto a ameaça de cair para a terceira divisão se torna uma realidade assustadora.
- Getty Images Sport
Um jogo decisivo para o rebaixamento se aproxima
A margem para erros desapareceu completamente para uma equipe que enfrenta a ameaça de um segundo rebaixamento em apenas três temporadas. O foco agora recai sobre o confronto decisivo do próximo fim de semana contra o Portsmouth, uma partida que carrega sobre seus ombros todo o futuro do clube. Com ambas as equipes travando uma batalha desesperada pela sobrevivência, a lógica é simples: o perdedor do jogo do próximo sábado jogará, quase com certeza, na League One na próxima temporada.