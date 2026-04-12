Jamie Vardy e sua esposa Rebekah, visivelmente abalados, assistem enquanto os jogadores do Leicester são vaiados após a mais recente derrota, com o rebaixamento para a League One se aproximando

Embora o desempenho em campo tenha sido decepcionante, a situação do clube foi significativamente agravada por problemas fora de campo. O Leicester perdeu recentemente o recurso contra a dedução de seis pontos por violação das regras financeiras da EFL, uma sanção que se revelou catastrófica para suas esperanças de permanência na divisão. A penalidade fez com que o clube caísse inicialmente da 17ª para a 20ª posição na tabela, mas uma sequência prolongada de maus resultados levou-o a afundar-se ainda mais no abismo. O clube ocupa agora a penúltima posição, com apenas o Sheffield Wednesday, que sofreu pesadas penalidades, abaixo dele na classificação, enquanto a ameaça de cair para a terceira divisão se torna uma realidade assustadora.