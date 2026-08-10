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Jamie Vardy é ligado a surpreendente retorno ao futebol inglês, com clube inesperado mirando a lenda do Leicester City
West Ham mira atacante veterano
Em uma reviravolta que poucos previram, o West Ham United, da Championship, surgiu como um forte candidato a garantir a contratação de Vardy. De acordo com a Sky Sports, o West Ham está de olho na situação do jogador de 39 anos enquanto busca reforçar suas opções ofensivas após seu recente rebaixamento da Premier League. O técnico Nuno Espirito Santo estaria ansioso para acrescentar um goleador comprovado ao elenco antes do fechamento da janela de transferências de verão.
O interesse vindo do London Stadium acontece apesar de o clube já contar com talento significativo nas posições de ataque. O West Ham atualmente tem Pablo e Taty Castellanos em seu elenco, uma dupla que chegou por uma taxa combinada de aproximadamente £45 milhões durante a passagem do clube pela Premier League. Além disso, o capitão do clube, Jarrod Bowen, segue como uma opção central vital após recentemente comprometer seu futuro de longo prazo com o clube.
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Retorno aos Owls está descartado
Antes de surgir o interesse do West Ham, Vardy vinha sendo fortemente ligado a um retorno emocionante ao clube de infância, o Sheffield Wednesday. Os Owls se preparam atualmente para a vida na League One após uma campanha desastrosa, marcada por instabilidade financeira e uma dedução de 18 pontos. Embora uma reunião romântica em Hillsborough tenha sido discutida, o atacante usou sua própria plataforma para se distanciar dos rumores.
Falando em seu podcast, Jamie Vardy's Having A Party, o ex-internacional inglês abordou diretamente as especulações. Ele disse ao coapresentador Manish Bhasin: "Resumindo, não. É uma dessas coisas. Eu sempre disse que, quando fui dispensado, esse capítulo meio que se encerrou. Esse sou eu, é assim que eu sou. Não era para ser, então nunca era para ser."
A aventura italiana termina em tristeza
O possível retorno de Vardy acontece após uma passagem pela Serie A com a Cremonese, onde ele conseguiu balançar as redes sete vezes em 29 partidas. Apesar de suas contribuições individuais, o clube sofreu a dor do rebaixamento na última rodada da temporada, o que levou à sua saída como agente livre em junho. O atacante também foi visto recentemente passando por exames médicos no centro de treinamento do Leicester City, embora tenha sido rapidamente esclarecido que ele não retornaria ao Leicester, clube pelo qual marcou famosos 200 gols em 500 partidas.
Aos 39 anos, Vardy deixou claro que a aposentadoria ainda não está em seus planos. Ele segue determinado a disputar pelo menos mais uma temporada profissional em alto nível. O West Ham, impulsionado pela segurança financeira dos pagamentos de paraquedas, está em uma posição forte para oferecer ao veterano um contrato lucrativo que reflita seu status de lenda da Premier League.
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Nuno exige o perfil certo
A investida do West Ham por Vardy faz parte de uma estratégia de recrutamento mais ampla sob o comando de Nuno, que está desesperado para garantir que o clube não cometa erros caros no mercado. O treinador tem sido enfático sobre a necessidade de precisão nas negociações, especialmente após ser ligado a outros alvos, como Troy Parrott.
Ao falar com a imprensa sobre seus planos de transferências, Nuno explicou a abordagem cautelosa que o clube está adotando. O técnico português afirmou: "Não temos muito tempo, mas não queremos cometer erros. É crucial que os jogadores que chegarem sejam os certos, por isso estamos levando o tempo necessário para garantir que acertemos. Identificamos os alvos, conhecemos os perfis e os nomes, então deixamos o clube fazer o trabalho dele. Não quero falar sobre jogadores específicos."
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