Em uma reviravolta que poucos previram, o West Ham United, da Championship, surgiu como um forte candidato a garantir a contratação de Vardy. De acordo com a Sky Sports, o West Ham está de olho na situação do jogador de 39 anos enquanto busca reforçar suas opções ofensivas após seu recente rebaixamento da Premier League. O técnico Nuno Espirito Santo estaria ansioso para acrescentar um goleador comprovado ao elenco antes do fechamento da janela de transferências de verão.

O interesse vindo do London Stadium acontece apesar de o clube já contar com talento significativo nas posições de ataque. O West Ham atualmente tem Pablo e Taty Castellanos em seu elenco, uma dupla que chegou por uma taxa combinada de aproximadamente £45 milhões durante a passagem do clube pela Premier League. Além disso, o capitão do clube, Jarrod Bowen, segue como uma opção central vital após recentemente comprometer seu futuro de longo prazo com o clube.



