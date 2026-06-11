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Vardy CremoneseGetty Images
Donny Afroni

Traduzido por

Jamie Vardy dá um veredicto contundente sobre a "louca" Série A, enquanto o ex-jogador do Leicester critica o estilo de jogo e os métodos de treinamento

J. Vardy
Cremonese
Campeonato Italiano

Jamie Vardy deu sua opinião sobre o futebol italiano após o fim de sua aventura de uma temporada no Cremonese, da Série A. O ex-atacante do Leicester falou abertamente sobre os regimes de treino extenuantes e as frequentes interferências dos presidentes dos clubes ao retornar à Inglaterra.

  • O duro ataque aos métodos de treinamento

    No primeiro episódio de seu novo podcast, “Jamie Vardy’s Having A Party”, o atacante analisou com franqueza sua temporada na Cremonese. Após se transferir a título gratuito, o atacante marcou sete gols em suas 29 partidas na Série A, mas isso não foi suficiente para manter sua equipe na primeira divisão italiana.

    O ponto central de suas críticas diz respeito à intensidade e à natureza da carga de trabalho imposta pelos treinadores italianos, que ele considerou contraproducente para o desempenho nas partidas.

    Vardy explicou claramente seu ponto de vista, destacando uma diferença gritante em relação à gestão atlética da Premier League: “Como é o futebol italiano comparado ao inglês? É muito mais lento, mais defensivo. O treino é ininterrupto: correr, correr, correr. Aí você entra em campo e, literalmente, não tem mais nada a dar. Não é legal quando você tem 38, 39 anos, né? Mas não é só para mim. Aqui, funciona assim. E o diretor esportivo tem voz em tudo; é uma loucura.”

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  • Vardy Bologna CremoneseGetty

    Gerenciamento da mentalidade e do descanso

    O atacante abordou então a questão da preparação psicológica e física para as partidas individuais do campeonato. Segundo o centroavante, a cultura de trabalho italiana não permite que os jogadores recuperem a energia necessária, criando um ciclo vicioso que afeta seu desempenho em campo.

    Para sustentar seu argumento, Vardy citou um exemplo específico: “Antes da partida contra o Bologna, fizemos o que costumamos fazer na Inglaterra. Então, tivemos um dia de folga após o jogo. Todos entraram em campo se sentindo muito revigorados e vencemos por 3 a 1. Todos estavam eufóricos. Então, na minha cabeça, eu pensava: ‘Ótimo, vamos continuar assim’. E, em vez disso... não, voltamos a treinar todos os dias, porque ‘essa partida é realmente importante’. Mas como assim? Todas as partidas são importantes, não há diferença, pelo menos essa é a minha mentalidade.”

  • Dificuldades familiares e o retorno à Inglaterra

    A experiência na Itália não foi complicada apenas dentro de campo. Apesar de terem escolhido uma charmosa villa em Salò, às margens do Lago de Garda, a adaptação da família Vardy acabou sendo mais difícil do que o esperado, levando o atacante a refletir sobre a culpa que sentia em relação aos seus entes queridos.

    Ao contar os bastidores de sua mudança para o exterior, Vardy admitiu: “Para ser sincero, mudar para o exterior com a família é realmente muito, muito difícil. Como foi voltar? Muito bom, para ser sincero. Obviamente, já tínhamos trazido os meninos de volta. Foi uma luta. De verdade. E eu também me senti muito culpado.”

  • US Cremonese v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    A filosofia de vida e o futebol como âncora

    Apesar das sombras de sua passagem pela Itália, Vardy não perdeu seu espírito alegre. O atacante reiterou o quanto a alegria e a diversão são essenciais para que ele tenha o melhor desempenho, relembrando como o futebol o afastou de caminhos decididamente mais sombrios e perigosos na vida.

    O atacante concluiu seu discurso com uma reflexão pessoal profunda, pontuada por momentos de risadas: “Estou no meu melhor quando estou me divertindo. É preciso rir. Sempre ri, mesmo quando estava no banco nas divisões inferiores. Quando nunca desisti, e valeu realmente a pena. O futebol me salvou. Tenho um botão de autodestruição; poderia ter seguido uma direção completamente diferente, talvez até acabado em Alcatraz...”