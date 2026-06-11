Jamie Vardy dá um veredicto contundente sobre a "louca" Série A, enquanto o ex-jogador do Leicester critica o estilo de jogo e os métodos de treinamento

No primeiro episódio de seu novo podcast, “Jamie Vardy’s Having A Party”, o atacante analisou com franqueza sua temporada na Cremonese. Após se transferir a título gratuito, o atacante marcou sete gols em suas 29 partidas na Série A, mas isso não foi suficiente para manter sua equipe na primeira divisão italiana.

O ponto central de suas críticas diz respeito à intensidade e à natureza da carga de trabalho imposta pelos treinadores italianos, que ele considerou contraproducente para o desempenho nas partidas.

Vardy explicou claramente seu ponto de vista, destacando uma diferença gritante em relação à gestão atlética da Premier League: “Como é o futebol italiano comparado ao inglês? É muito mais lento, mais defensivo. O treino é ininterrupto: correr, correr, correr. Aí você entra em campo e, literalmente, não tem mais nada a dar. Não é legal quando você tem 38, 39 anos, né? Mas não é só para mim. Aqui, funciona assim. E o diretor esportivo tem voz em tudo; é uma loucura.”