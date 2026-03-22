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Jamie Vardy aparece na hora certa! O ex-jogador do Leicester e ícone da seleção inglesa desempenha papel fundamental na saída do Cremonese da zona de rebaixamento da Série A
O toque mágico de Vardy no Tardini
Apesar de ter completado 39 anos, Vardy ainda sabe como deixar sua marca quando mais importa. Tendo entrado aos 67 minutos no lugar de Antonio Sanabria, o ex-capitão do Leicester não demorou muito para virar o jogo. Com a defesa do Parma desequilibrada e em busca do empate, Vardy controlou uma bola difícil pela esquerda antes de dar um passe magnífico que colocou Jari Vandeputte na posição perfeita para ampliar a vantagem de sua equipe. O Cremonese havia aberto o placar com um gol de Youssef Maleh aos 54 minutos.
"Estávamos precisando mesmo disso!"
O impacto do atacante inglês também foi comemorado nas redes sociais pelo próprio jogador, ciente da importância desses três pontos na luta pela permanência. Através de seu perfil no Instagram, o atacante quis enviar uma mensagem clara a toda a torcida do Cremonese, comentando sobre o resultado: “Precisávamos disso! Ótima atuação da equipe hoje, vamos aproveitar esse impulso!”
Giampaolo transforma a Cremonese
A estreia de Marco Giampaolo como técnico da Cremonese não poderia ter sido melhor. O treinador revolucionou a organização tática da equipe, adotando uma formação 4-2-4 que se mostrou implacável na posse de bola, desestruturando completamente o Parma de Carlos Cuesta. O jogo fluido da equipe dominou o primeiro tempo, com Vandeputte e Federico Bonazzoli chegando perto de abrir o placar em várias ocasiões, tendo este último tido um gol anulado por impedimento.
Quando questionado se preferia Sanabria a outros atacantes, Giampaolo disse: “Suas características. Ele tem as de um atacante e precisava de um certo nível de trabalho. Nesta partida, achei que ele se encaixava melhor nas tarefas e funções que lhe foram atribuídas, e acho que ele respondeu bem: trabalhou duro e vi que participou. A escolha surgiu da natureza da partida e das características de Sanabria, Djuric e Vardy, que são diferentes.”
- AFP
O que vem por aí para a lenda do Leicester?
Após essa atuação de destaque, a pressão recairá sobre a comissão técnica para determinar se Vardy está pronto para uma sequência mais consistente no time titular. Sua capacidade de mudar o rumo de uma partida saindo do banco é um luxo, mas sua sintonia com Vandeputte e o restante do ataque pode levar Cremonese a utilizá-lo como arma principal desde o apito inicial nas próximas partidas. Cremonese volta a campo em busca de se afastar da zona de rebaixamento quando receber o Bologna no Estádio Giovanni Zini, no dia 5 de abril.
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