Jamie Vardy aparece na hora certa! O ex-jogador do Leicester e ícone da seleção inglesa desempenha papel fundamental na saída do Cremonese da zona de rebaixamento da Série A

A estreia de Marco Giampaolo como técnico da Cremonese não poderia ter sido melhor. O treinador revolucionou a organização tática da equipe, adotando uma formação 4-2-4 que se mostrou implacável na posse de bola, desestruturando completamente o Parma de Carlos Cuesta. O jogo fluido da equipe dominou o primeiro tempo, com Vandeputte e Federico Bonazzoli chegando perto de abrir o placar em várias ocasiões, tendo este último tido um gol anulado por impedimento.

Quando questionado se preferia Sanabria a outros atacantes, Giampaolo disse: “Suas características. Ele tem as de um atacante e precisava de um certo nível de trabalho. Nesta partida, achei que ele se encaixava melhor nas tarefas e funções que lhe foram atribuídas, e acho que ele respondeu bem: trabalhou duro e vi que participou. A escolha surgiu da natureza da partida e das características de Sanabria, Djuric e Vardy, que são diferentes.”