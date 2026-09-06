O Burnley fechou uma das contratações mais chamativas da temporada ao garantir a assinatura do ex-internacional inglês Vardy. O atacante de 39 anos está sem clube desde que deixou a equipe italiana Cremonese após o rebaixamento da equipe da Serie A ao fim da campanha passada.

O veterano artilheiro vai se reencontrar com o também ex-astro da seleção inglesa Kyle Walker em Lancashire, oferecendo a experiência tão necessária a um elenco que tem sofrido para se adaptar à vida na segunda divisão. O Burnley atualmente amarga a lanterna da tabela da Championship, depois de não conseguir uma única vitória em nenhum dos cinco primeiros jogos.