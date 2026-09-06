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Jamie Vardy acerta transferência para o Burnley, que luta na Championship, e ex-vencedor da Premier League assina de graça
Um retorno surpreendente à Championship
O Burnley fechou uma das contratações mais chamativas da temporada ao garantir a assinatura do ex-internacional inglês Vardy. O atacante de 39 anos está sem clube desde que deixou a equipe italiana Cremonese após o rebaixamento da equipe da Serie A ao fim da campanha passada.
O veterano artilheiro vai se reencontrar com o também ex-astro da seleção inglesa Kyle Walker em Lancashire, oferecendo a experiência tão necessária a um elenco que tem sofrido para se adaptar à vida na segunda divisão. O Burnley atualmente amarga a lanterna da tabela da Championship, depois de não conseguir uma única vitória em nenhum dos cinco primeiros jogos.
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Provando seu valor após passagem pela Itália
A ida de Vardy para o Burnley acontece após uma passagem breve, mas produtiva, pela Itália, com a Cremonese. Depois de deixar o Leicester City após o rebaixamento do clube da Premier League ao fim da temporada 2024-25, o atacante se testou no exterior pela primeira vez na carreira. Durante sua estadia na Serie A, ele conseguiu balançar as redes sete vezes em 28 partidas, mostrando que seu instinto artilheiro na área continua intacto.
Seu retorno à Championship representa um ciclo completo para um jogador que ficou famoso por subir degrau por degrau na pirâmide do futebol inglês. Antes de se juntar ao Leicester City, aos 25 anos, em 2012, Vardy havia passado as primeiras seis temporadas de sua vida profissional atuando no sistema semiprofissional inglês.
Dando sequência a um legado lendário no Leicester
A mudança para o Turf Moor é o primeiro compromisso doméstico de Vardy na Inglaterra fora do Leicester City em mais de uma década. Sua passagem de 13 anos pelo King Power Stadium foi nada menos que lendária, já que ele liderou a incrível ascensão do clube ao protagonismo. Durante seu período em Midlands, Vardy marcou impressionantes 200 gols em 500 jogos por todas as competições.
Além dos troféus, os feitos individuais de Vardy são igualmente impressionantes. Ele ficou famoso por entrar para os livros de recordes ao marcar em 11 partidas consecutivas da Premier League durante a campanha do título de 2015-16, terminando aquele ano com 24 gols. Ele comprovou sua longevidade ao conquistar a Chuteira de Ouro da Premier League na temporada 2019-20, encerrando como artilheiro da divisão com 23 gols, aos 33 anos.
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Experiência para a luta do Burnley contra o rebaixamento
Vardy expressou sua empolgação com seu próximo desafio no Burnley, com o ex-internacional da Inglaterra, que também conquistou a FA Cup na temporada 2020-21, ansioso para causar impacto imediato. "Este clube tem uma verdadeira história no futebol e torcedores apaixonados, que merecem um time que os represente e à sua cidade", afirmou Vardy em comunicado do clube confirmando sua chegada ao Turf Moor. "Mal posso esperar para começar em campo e ajudar o time a seguir na direção certa."
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