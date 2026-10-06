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Jamie Carragher pede punição de vários anos para o Manchester City após veredicto financeiro "farsa"
City é considerado culpado por violações
A mais recente pausa internacional foi totalmente dominada pela notícia surpreendente de que o City foi considerado culpado de 114 violações financeiras. Uma explosiva investigação da Premier League concluiu que o clube inflou falsamente sua receita em cerca de £830 milhões por meio de acordos comerciais "falsos" entre 2009 e 2018.
Isso permitiu que o City gastasse muito mais do que seus rivais durante um período de sucesso doméstico sem precedentes. No entanto, o clube continua a negar veementemente as acusações e já apresentou um recurso oficial contra o veredicto.
Carragher exige punição severa por vários anos
Carragher acredita que a Premier League agora precisa punir o City com todo o rigor. Falando no Legends of Football Awards, o ex-zagueiro do Liverpool insistiu que uma sanção única e pontual não refletiria adequadamente a enorme gravidade das ações do clube.
"Agora que sabemos que eles são culpados, sim, há um recurso, mas agora que receberam inicialmente um grande veredicto de culpa, acho que ninguém quer esperar", disse Carragher à Sky Sports.
"Isso tem de ser feito nesta temporada, porque o Manchester City precisa ser afetado na próxima temporada. Não acho que possa ser uma punição única por uma temporada. Como isso acontece há anos e anos, acho que a punição também deve durar anos e anos."
Uma falsa corrida pelo título da Premier League
Carragher também alertou que qualquer demora para aplicar uma punição poderia arruinar completamente a integridade da atual temporada. Com o City em busca de mais um título nacional, ele argumentou que a participação contínua da equipe lança uma sombra sombria sobre toda a competição.
"Eu sei que a palavra no momento é fraude", acrescentou. "Quase faria da Premier League desta temporada, do título a ser conquistado, uma fraude, se o Man City acabasse vencendo essa liga com o que sabemos que aconteceu."
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O que vem a seguir para o Manchester City?
A Premier League está atualmente mantendo conversas separadas com seus próprios assessores para determinar a punição mais adequada. Dada a enorme dimensão das irregularidades financeiras, as possíveis sanções são praticamente incontáveis.
O pior cenário para os donos do clube é uma punição severa que se estenda por vários anos, exatamente como Carragher sugeriu. No entanto, a saga judicial está longe de acabar.
O City planeja levar sua batalha para limpar seu nome até a Alta Corte. À medida que as linhas da disputa judicial são traçadas, os clubes rivais sem dúvida continuarão pressionando com força por um veredito rápido.
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