Carragher acredita que a Premier League agora precisa punir o City com todo o rigor. Falando no Legends of Football Awards, o ex-zagueiro do Liverpool insistiu que uma sanção única e pontual não refletiria adequadamente a enorme gravidade das ações do clube.

"Agora que sabemos que eles são culpados, sim, há um recurso, mas agora que receberam inicialmente um grande veredicto de culpa, acho que ninguém quer esperar", disse Carragher à Sky Sports.

"Isso tem de ser feito nesta temporada, porque o Manchester City precisa ser afetado na próxima temporada. Não acho que possa ser uma punição única por uma temporada. Como isso acontece há anos e anos, acho que a punição também deve durar anos e anos."