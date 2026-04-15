Jamie Carragher, "pasmo", critica Arne Slot pela decisão de deixar Mohamed Salah no banco após a eliminação do Liverpool da Liga dos Campeões pelo PSG

Apesar de precisar de uma grande reviravolta após uma péssima primeira partida, Slot optou por escalar Alexander Isak pela primeira vez em quatro meses, deixando o artilheiro do clube no banco. A aposta não deu certo, já que os Reds sofreram uma derrota por 2 a 0 naquela noite, sendo eliminados da competição pelo placar agregado de 4 a 0.

Em entrevista à CBS Sports Golazo, Carragher questionou a lógica por trás da escolha de Isak como titular em vez do rei egípcio. “O técnico deve ter seus motivos, mas Isak está longe de estar em forma”, disse Carragher. “Mohamed Salah não jogou a primeira partida, então ele não está na mesma situação de alguns jogadores que atuaram na semana passada e depois jogaram no fim de semana na Premier League. Ele jogou na Premier League e marcou um gol. Ele continua sendo um dos melhores artilheiros do Liverpool. Ele está acostumado com esse sistema. Isak nunca jogou com [Hugo] Ekitike antes.”