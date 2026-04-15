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Jamie Carragher, "pasmo", critica Arne Slot pela decisão de deixar Mohamed Salah no banco após a eliminação do Liverpool da Liga dos Campeões pelo PSG
A aposta tática de Slot sai pela culatra
Apesar de precisar de uma grande reviravolta após uma péssima primeira partida, Slot optou por escalar Alexander Isak pela primeira vez em quatro meses, deixando o artilheiro do clube no banco. A aposta não deu certo, já que os Reds sofreram uma derrota por 2 a 0 naquela noite, sendo eliminados da competição pelo placar agregado de 4 a 0.
Em entrevista à CBS Sports Golazo, Carragher questionou a lógica por trás da escolha de Isak como titular em vez do rei egípcio. “O técnico deve ter seus motivos, mas Isak está longe de estar em forma”, disse Carragher. “Mohamed Salah não jogou a primeira partida, então ele não está na mesma situação de alguns jogadores que atuaram na semana passada e depois jogaram no fim de semana na Premier League. Ele jogou na Premier League e marcou um gol. Ele continua sendo um dos melhores artilheiros do Liverpool. Ele está acostumado com esse sistema. Isak nunca jogou com [Hugo] Ekitike antes.”
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Sem rancor, mas muita confusão
O ex-zagueiro descartou as especulações de que Slot estivesse punindo Salah por uma reação pública anterior, mas teve dificuldade em encontrar qualquer outra justificativa para a exclusão. “Não acho que Arne Slot seja o tipo de técnico que pensaria: ‘Lembro do que você fez comigo há alguns meses, criticando-me publicamente’”, acrescentou Carragher. “Alguns técnicos no passado, talvez Alex Ferguson, poderiam pensar algo assim. Não acho que Arne Slot pensaria assim.
"Será porque ele já anunciou que vai sair? É algo como ‘vou contar com os jogadores que vão estar aqui no ano que vem’. É a única coisa que consigo imaginar. Mesmo isso não faz sentido. Trata-se do aqui e agora. Estou pasmo."
Apesar do plano inicial, Slot tirou Isak no intervalo e colocou Salah, depois que o sueco conseguiu apenas cinco toques em um primeiro tempo sem brilho.
Wirtz e a batalha dos 116 milhões de libras
Carragher também voltou sua atenção para Florian Wirtz, a contratação de grande destaque do verão que tem enfrentado dificuldades para manter a forma do início da temporada. O jogador da seleção alemã passou praticamente despercebido contra o meio-campo do PSG, o que levou o ex-zagueiro do Liverpool a classificar sua atuação como “decepcionante”, considerando o altíssimo valor da transferência.
“Ele não tem correspondido até agora”, admitiu Carragher. “A melhor maneira de descrevê-lo é que ele é limpo e organizado. Mas falta um pouco de impacto no final. Ele se destaca entre as áreas, é um jogador encantador, como seria de se esperar por aquele valor. Mas, quando se trata dos jogadores contra os quais ele enfrenta, como Vitinha e [João] Neves, ele não conseguiu fazer nada contra eles no primeiro jogo. Quando se pensa no que o Liverpool gastou, basicamente não receberam nada em troca.”
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Lesões agravam a eliminação europeia
Para piorar a situação, a noite terminou com uma lesão grave sofrida por Ekitike. O atacante francês caiu sem ter sofrido qualquer contato e teve que ser retirado de maca; relatos sugerem que ele sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles, o que poderia mantê-lo afastado dos gramados por nove meses. A perda de Ekitike deixa um enorme vazio no ataque do Liverpool, no momento em que o time volta a concentrar-se na disputa pelas quatro primeiras posições da Premier League. Os Reds agora precisam se preparar para um clássico de Merseyside de alto risco contra o Everton sem uma de suas principais contratações do verão.