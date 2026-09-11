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Jamie Carragher faz dura avaliação sobre a Liga dos Campeões para o Manchester United, apesar da vitória dominante sobre o Sabah
United faz retorno perfeito à Europa
O Manchester United marcou seu retorno à Champions League com uma vitória tranquila por 4 a 0 sobre o time azeri Sabah, em Old Trafford. A equipe de Michael Carrick controlou a partida desde o início e começou da melhor forma possível sua reformulada campanha na fase de liga.
Apesar da atuação dominante, Carragher segue sem se convencer com as credenciais do Manchester United. O ex-zagueiro acredita que o United simplesmente não tem profundidade de elenco nem qualidade suficientes para fazer uma disputa séria pelo maior prêmio da Europa nesta temporada.
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Carragher dá veredito duro sobre o elenco
Carragher foi questionado sobre se o atual elenco de Carrick poderia realmente brigar pelo troféu da Liga dos Campeões. O comentarista fez uma avaliação rápida e direta sobre a capacidade deles diante da elite do continente.
"Provavelmente ainda não", disse Carragher à CBS Sports. "Não estou tentando ser condescendente de forma alguma. O Manchester United, como acabei de dizer, é um dos maiores clubes do mundo."
"Mas entrar nisso agora com o elenco que eles têm e esperar que consigam fazer grandes coisas e enfrentar outros clubes desse porte, eles simplesmente não têm qualidade neste momento, eu acho, para ir longe na competição."
Gerenciando as expectativas no torneio reformulado
O United está de volta à competição pela primeira vez desde 2023-24. Em sua última participação, o clube sofreu uma decepção com uma eliminação precoce, sem conseguir avançar além da fase de grupos. Tendo esse histórico recente em mente, Carragher destacou a importância de estabelecer metas realistas.
"O Manchester United ficou fora da competição por um par de anos, mas nem é como se, há alguns anos, estivesse nela de forma consistente assim mesmo", acrescentou Carragher. "Acho que eles provavelmente estiveram nela uma vez em cinco ou seis anos, algo assim.
"Então, mesmo sendo um dos maiores nomes do futebol mundial, acho que, quando você volta a ela pela primeira vez depois de um tempo, o primeiro objetivo será garantir que passe pela fase de liga e, então, quando chegar ao mata-mata, será que consegue fazer uma boa campanha? Será que consegue talvez chegar a umas quartas de final? Algo assim."
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A equipe de Carrick se prepara para o clássico de Manchester
Por enquanto, o Manchester United ficará satisfeito por ter garantido os três pontos em seu retorno à ação europeia. Os gols de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko e Lisandro Martinez darão muita confiança ao elenco.
Carrick e seus jogadores precisam voltar rapidamente as atenções para os compromissos domésticos. O Manchester United terá um grande teste neste domingo, quando se prepara para o tão aguardado dérbi de Manchester.
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