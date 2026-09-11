O United está de volta à competição pela primeira vez desde 2023-24. Em sua última participação, o clube sofreu uma decepção com uma eliminação precoce, sem conseguir avançar além da fase de grupos. Tendo esse histórico recente em mente, Carragher destacou a importância de estabelecer metas realistas.

"O Manchester United ficou fora da competição por um par de anos, mas nem é como se, há alguns anos, estivesse nela de forma consistente assim mesmo", acrescentou Carragher. "Acho que eles provavelmente estiveram nela uma vez em cinco ou seis anos, algo assim.

"Então, mesmo sendo um dos maiores nomes do futebol mundial, acho que, quando você volta a ela pela primeira vez depois de um tempo, o primeiro objetivo será garantir que passe pela fase de liga e, então, quando chegar ao mata-mata, será que consegue fazer uma boa campanha? Será que consegue talvez chegar a umas quartas de final? Algo assim."