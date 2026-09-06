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Moataz Elgammal

Traduzido por

Jamie Carragher enfrenta a ira de Gary Neville após comparar o atacante do Arsenal Kai Havertz a Roberto Firmino

J. Carragher
G. Neville
R. Firmino
K. Havertz
Arsenal
Liverpool
Premier League

Gary Neville e Jamie Carragher se envolveram em um debate acalorado sobre se o atacante do Arsenal Kai Havertz pode replicar o papel vital que Roberto Firmino desempenhou no Liverpool. A discussão esquentou quando Neville acusou seu colega de desrespeitar o brasileiro, rejeitando com firmeza a ideia de que Havertz atua no mesmo nível excepcional do ex-queridinho de Anfield.

  • Neville rejeita comparação entre Havertz e Firmino

    A discordância aconteceu na Sky Sports durante o Super Sunday, enquanto os comentaristas analisavam o Arsenal e suas opções de ataque. O Arsenal tem dependido fortemente de Havertz, que chegou do Chelsea por £ 65 milhões em 2023, escalando-o de forma consistente à frente de Viktor Gyokeres.

    Ao avaliar seu impacto após a vitória por 3 a 0 sobre o Coventry, Neville expressou dúvidas sobre sua capacidade de aterrorizar os defensores, afirmando: "Acho que ter Havertz no ataque significa que os zagueiros podem se deslocar um pouco mais para o lado dele, porque Havertz é um bom jogador, tem atuações muito boas, mas não vai assustar você de morte."

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  • Southampton FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carragher defende sua polêmica afirmação sobre o ataque

    Carragher rebateu imediatamente a avaliação de Neville ao citar como Firmino permitiu que Mohamed Salah prosperasse no Liverpool, argumentando: "Isso não impediu Mo Salah com Firmino." Essa comparação tocou em um ponto sensível para Neville, que rapidamente respondeu: "Não, não, não. Por favor, não desrespeite Firmino em termos do jogador que ele foi, aliás." Quando Carragher tentou esclarecer que estava falando apenas "Em termos de fazer gols", Neville reforçou seus elogios ao brasileiro. Ele acrescentou: "Ele foi inacreditável na forma como funcionava como um apoio para [Sadio] Mane e Salah, isso foi essencial."

  • O veredicto final sobre o debate tático

    O debate tático terminou com Carragher perguntando: "Então por que Havertz não pode ser esse tipo de jogador?" Neville deu uma avaliação final direta, afirmando: "Não acho que Havertz seja tão bom quanto Firmino de forma alguma."

    Firmino consolidou seu legado ao registrar 111 gols e 76 assistências em 362 partidas durante seus oito anos em Anfield. Atuando principalmente como um atacante que recuava para conectar as jogadas, ele ajudou a conquistar vários títulos importantes, incluindo a Premier League e a Champions League. Enquanto isso, Havertz soma 38 gols e 18 assistências em 114 jogos pelo Arsenal, liderando um sistema apoiado por Christos Tzolis, Bukayo Saka e Martin Odegaard.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que espera o ataque do Arsenal?

    O Arsenal tem uma sequência desafiadora pela frente enquanto busca defender seu título da Premier League. Depois de não conseguir contratar outro atacante antes do fim da janela de transferências, o clube depositou enorme confiança em Havertz para comandar o ataque. O alemão agora precisa manter a forma física e a regularidade, provando que pode orquestrar o ataque de Mikel Arteta com a mesma eficiência com que Firmino fazia isso para Jurgen Klopp.

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