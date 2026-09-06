Jamie Carragher enfrenta a ira de Gary Neville após comparar o atacante do Arsenal Kai Havertz a Roberto Firmino

A discordância aconteceu na Sky Sports durante o Super Sunday, enquanto os comentaristas analisavam o Arsenal e suas opções de ataque. O Arsenal tem dependido fortemente de Havertz, que chegou do Chelsea por £ 65 milhões em 2023, escalando-o de forma consistente à frente de Viktor Gyokeres.

Ao avaliar seu impacto após a vitória por 3 a 0 sobre o Coventry, Neville expressou dúvidas sobre sua capacidade de aterrorizar os defensores, afirmando: "Acho que ter Havertz no ataque significa que os zagueiros podem se deslocar um pouco mais para o lado dele, porque Havertz é um bom jogador, tem atuações muito boas, mas não vai assustar você de morte."