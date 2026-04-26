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Jamie Carragher diz ao Liverpool quantas contratações são necessárias para “entrarem diretamente no time”, já que o atacante Alexander Isak, de 125 milhões de libras, não consegue convencer
As dificuldades de Isak preocupam Carragher
Carragher colocou sérias dúvidas sobre se Isak algum dia conseguirá realmente corresponder às expectativas. A contratação mais cara da história da Premier League passou por uma temporada de estreia de pesadelo em Merseyside após sua transferência de 125 milhões de libras do Newcastle United. O jogador de 26 anos marcou apenas seu quarto gol pelo clube na vitória de 3 a 1 sobre o Crystal Palace no sábado, em sua terceira partida como titular desde que voltou de uma fratura na perna sofrida contra o Tottenham em dezembro. No entanto, apesar da recuperação da lesão, o comentarista continua altamente cético quanto à possibilidade de o jogador da seleção sueca reverter sua sorte.
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O mito da revelação do calouro
O ex-zagueiro central foi direto ao ponto sobre a falta de resultados concretos após a onda de gastos de 446 milhões de libras do Liverpool no verão, recorrendo às suas próprias observações ao longo dos anos para avaliar a trajetória do atacante. “[O verão de grandes gastos] não deu certo”, disse Carragher ao Liverpool ECHO. “Pode dar certo no futuro, porque não acho que se possa julgar todas as contratações logo no primeiro ano. Mas já disse isso antes; pela minha experiência como jogador do Liverpool, de todos os jogadores que chegaram ao clube, não consigo me lembrar de nenhum que não tenha feito muito na primeira temporada e depois tenha sido uma revelação. Isak não conseguiu se firmar. É claro que ele se lesionou, mas já não parecia muito bem desde o início.”
São necessárias três adições importantes
Com o Liverpool passando por uma fase de transição sob o comando de Slot, cresce a pressão para que a diretoria busque contratações de qualidade específica, em vez de um grande volume de reforços. As dificuldades enfrentadas por estrelas consagradas e os problemas com lesões deixaram o time vulnerável. Destacando as áreas específicas que precisam de atenção, Carragher insistiu que reforços pontuais são absolutamente necessários para voltar a disputar títulos importantes, especialmente com a saída de Mohamed Salah de Anfield prevista para o final da temporada atual. “Em termos do que o Liverpool precisa fazer na próxima temporada, bem, obviamente eles precisam substituir [Mohamed] Salah”, continuou ele. “Acho que, para mim, três jogadores precisam entrar diretamente no time. Não dá para sair comprando cinco jogadores para o time. O Liverpool comprou muitos jogadores no verão passado, então não vai comprar um monte neste verão.”
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Como lidar com a próxima janela
Depois de ter conquistado a Premier League na primeira temporada de Slot, o Liverpool encerrará sua segunda campanha sem nenhum título. No entanto, atualmente na quarta posição da Premier League, o clube praticamente garantiu a classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Olhando para o futuro, a diretoria enfrenta um grande desafio na busca por talentos de ponta; a incapacidade de garantir reforços imediatos poderia prejudicar gravemente as aspirações futuras ao título.