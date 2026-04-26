Jamie Carragher diz ao Liverpool quantas contratações são necessárias para “entrarem diretamente no time”, já que o atacante Alexander Isak, de 125 milhões de libras, não consegue convencer

O ex-zagueiro central foi direto ao ponto sobre a falta de resultados concretos após a onda de gastos de 446 milhões de libras do Liverpool no verão, recorrendo às suas próprias observações ao longo dos anos para avaliar a trajetória do atacante. “[O verão de grandes gastos] não deu certo”, disse Carragher ao Liverpool ECHO. “Pode dar certo no futuro, porque não acho que se possa julgar todas as contratações logo no primeiro ano. Mas já disse isso antes; pela minha experiência como jogador do Liverpool, de todos os jogadores que chegaram ao clube, não consigo me lembrar de nenhum que não tenha feito muito na primeira temporada e depois tenha sido uma revelação. Isak não conseguiu se firmar. É claro que ele se lesionou, mas já não parecia muito bem desde o início.”