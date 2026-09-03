Carragher acredita que o Arsenal cometeu um grande erro no mercado de transferências ao não contratar Barcola neste verão. O internacional francês recentemente concluiu uma impressionante transferência de £ 123 milhões para o Liverpool, assinando um contrato de cinco anos em Anfield.

O Arsenal explorou um acordo pelo jogador de 24 anos no início da janela, mas acabou mudando o foco para outras opções. Essa decisão acabou dando ao time de Andoni Iraola um caminho relativamente livre para garantir o bicampeão da Champions League.

Arteta passou os últimos dois verões procurando um ponta esquerda de elite para reforçar seu elenco. No entanto, o Arsenal tem perdido repetidamente seus principais alvos ofensivos para essa posição.