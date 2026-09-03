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Jamie Carragher detona o Arsenal por perder a chance de contratar estrela do Liverpool de £ 123 milhões após fracassar na contratação de Vinicius Junior
Arsenal perdeu a chance de contratar o ponta do Liverpool
Carragher acredita que o Arsenal cometeu um grande erro no mercado de transferências ao não contratar Barcola neste verão. O internacional francês recentemente concluiu uma impressionante transferência de £ 123 milhões para o Liverpool, assinando um contrato de cinco anos em Anfield.
O Arsenal explorou um acordo pelo jogador de 24 anos no início da janela, mas acabou mudando o foco para outras opções. Essa decisão acabou dando ao time de Andoni Iraola um caminho relativamente livre para garantir o bicampeão da Champions League.
Arteta passou os últimos dois verões procurando um ponta esquerda de elite para reforçar seu elenco. No entanto, o Arsenal tem perdido repetidamente seus principais alvos ofensivos para essa posição.
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Carragher questiona a estratégia de transferências de Arteta
Falando no podcast Stick to Football, Carragher questionou por que o Arsenal não insistiu mais por Barcola. Ele acredita que o lado esquerdo segue sendo uma fraqueza clara na máquina vencedora de títulos de Arteta.
"Fico feliz que não tenha acontecido, mas eu estava olhando para essa questão do Barcola", explicou Carragher. "Para mim, no Arsenal, a ponta esquerda sempre pareceu ser onde há uma queda em comparação com Bukayo Saka, Martin Odegaard e Kai Havertz."
Arsenal não consegue garantir seus alvos prioritários
Carragher reconheceu que o novo reforço Christos Tzolis teve um início positivo no Emirates Stadium. No entanto, ele seguiu irredutível ao afirmar que o Arsenal deveria ter garantido uma contratação de peso como Barcola.
"O novo garoto, Tzolis, teve um começo decente", disse Carragher. "Mas quanto mais a situação de Barcola se arrastava, e depois o Arsenal não contratou Vinicius Jr nem Alvarez, eu ficava pensando: será que essa [contratação de Barcola] não era a certa?"
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Lado esquerdo desfalcado encara teste contra o Chelsea
O fracasso do Arsenal em contratar um ponta de peso é agravado por saídas importantes justamente dessa posição. O clube negociou os dois atacantes pelo lado esquerdo que foram tão importantes na última temporada. Leandro Trossard já concluiu uma transferência em definitivo para o Besiktas. Enquanto isso, Gabriel Martinelli está prestes a selar uma lucrativa transferência de £ 60 milhões para o Al-Hilal, da Saudi Pro League.
Arteta agora precisa contar com as opções que já tem para manter o embalo. O Arsenal voltará à ação na Premier League neste fim de semana, quando enfrentará o Chelsea em um importante clássico londrino.
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