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Jamie Carragher detona Lisandro Martinez por “passar dos limites” após jogador do Manchester United atacar a cúpula do clube em entrevista bombástica
Repercussões pós-jogo em Madri
O time de Michael Carrick teve uma noite difícil na Espanha e sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid. No entanto, a maior polêmica veio após o apito final. Martinez fez duras críticas à estratégia de contratações do Manchester United no verão, argumentando que o elenco ficou desfalcado para a primeira temporada completa de Carrick no comando.
O defensor argentino dirigiu sua frustração especialmente ao diretor de futebol Jason Wilcox, afirmando que espera mais do dirigente. Enquanto parte da torcida do clube elogiou o zagueiro pela franqueza, comentaristas de destaque tiveram uma visão completamente diferente de suas declarações.
- Getty Images Sport
Carragher condena declaração “horrível”
Em entrevista à CBS Sports, Carragher não poupou críticas ao zagueiro do United. O ex-defensor do Liverpool afirmou que tornar públicas as insatisfações internas não ajuda ninguém, apesar da previsível reação positiva dos torcedores desiludidos.
“Isso não faz bem a ninguém, e essas declarações serão o assunto dos próximos dias. Só se falará disso”, afirmou Carragher. “Nenhuma torcida gosta dos cartolas, dos dirigentes, então os torcedores do United vão adorar isso e achar ótimo.
“Acho péssimo que ele tenha dito isso agora. Acho mesmo. Quando ele diz que fizeram uma temporada fantástica na temporada passada, não fizeram. Um técnico foi demitido na temporada passada. Demitido.
“Eles terminaram em terceiro porque não tinham jogos de copa, não disputavam competições europeias e foram eliminados das copas muito cedo. O Man United em terceiro. Eles terminaram em terceiro porque Liverpool e Chelsea também foram muito mal.”
Ídolo do Manchester United, Wayne Rooney compartilhou da avaliação e classificou as declarações do defensor como “desrespeitosas” com o clube.
Realidades financeiras expõem problemas mais profundos no elenco
A atual paralisia do United no mercado de transferências decorre, sobretudo, de anos de gastos excessivos sem uma presença constante na Champions League. Carragher destacou que o elenco ficou repetidamente abaixo das expectativas sob diferentes treinadores, deixando os recursos atuais comprometidos com pagamentos de contratações passadas, em vez de disponíveis para novos reforços.
“Agora estamos vendo o verdadeiro Manchester United nesta temporada”, continuou Carragher. “O motivo pelo qual eles não contrataram jogadores no verão é que, nos últimos quatro ou cinco anos desde que Martinez chegou, acho que estiveram na Champions League uma vez, nesta temporada (sic).
“Então, se a cada temporada você deixa de receber o dinheiro da Champions League e, a cada temporada, o Manchester United gasta £ 200 milhões no mercado de transferências, mais cedo ou mais tarde isso tem de parar, porque o dinheiro não está lá.
“Portanto, neste verão, o dinheiro que o Manchester United está desembolsando é para pagar a próxima parcela de jogadores que contratou anos atrás. É por isso que esse dinheiro não está disponível. Não dá para continuar assim. Porque há um elenco que, sob diferentes treinadores, não conquistou nada. Foram péssimos, péssimos novamente esta noite.”
Carragher concluiu voltando a atenção para o desempenho do próprio Martinez: “E ele também, quando fala sobre o início desta temporada... Acho que é um bom jogador, diga-se de passagem. É campeão do mundo, eu entendo. Mas teve um início de temporada péssimo. Péssimo, muito ruim. As pessoas vão adorar isso, os torcedores do Manchester United vão, mas isso não faz bem a ninguém... Agora, isso será o assunto do momento. Vai ganhar uma enorme repercussão, vai explodir, e acho que ele passou dos limites.”
- Getty Images Sport
Carrick busca recomeçar contra o Leeds
Na tentativa de conter a crise que se desenha, Carrick minimizou o desabafo de seu defensor após a partida, atribuindo-o aos ânimos exaltados no calor do momento. O técnico do United agora quer tirar o foco das disputas na diretoria e voltá-lo às questões imediatas dentro de campo.
O Manchester United precisa se reorganizar rapidamente antes da visita ao Elland Road, no domingo, para um confronto tenso pela Premier League. Uma boa atuação contra o rival Leeds United é essencial para reduzir a pressão e estabilizar um vestiário dividido.
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