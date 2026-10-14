A atual paralisia do United no mercado de transferências decorre, sobretudo, de anos de gastos excessivos sem uma presença constante na Champions League. Carragher destacou que o elenco ficou repetidamente abaixo das expectativas sob diferentes treinadores, deixando os recursos atuais comprometidos com pagamentos de contratações passadas, em vez de disponíveis para novos reforços.

“Agora estamos vendo o verdadeiro Manchester United nesta temporada”, continuou Carragher. “O motivo pelo qual eles não contrataram jogadores no verão é que, nos últimos quatro ou cinco anos desde que Martinez chegou, acho que estiveram na Champions League uma vez, nesta temporada (sic).

“Então, se a cada temporada você deixa de receber o dinheiro da Champions League e, a cada temporada, o Manchester United gasta £ 200 milhões no mercado de transferências, mais cedo ou mais tarde isso tem de parar, porque o dinheiro não está lá.

“Portanto, neste verão, o dinheiro que o Manchester United está desembolsando é para pagar a próxima parcela de jogadores que contratou anos atrás. É por isso que esse dinheiro não está disponível. Não dá para continuar assim. Porque há um elenco que, sob diferentes treinadores, não conquistou nada. Foram péssimos, péssimos novamente esta noite.”

Carragher concluiu voltando a atenção para o desempenho do próprio Martinez: “E ele também, quando fala sobre o início desta temporada... Acho que é um bom jogador, diga-se de passagem. É campeão do mundo, eu entendo. Mas teve um início de temporada péssimo. Péssimo, muito ruim. As pessoas vão adorar isso, os torcedores do Manchester United vão, mas isso não faz bem a ninguém... Agora, isso será o assunto do momento. Vai ganhar uma enorme repercussão, vai explodir, e acho que ele passou dos limites.”



