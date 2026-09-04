Em participação no The Overlap, o ex-zagueiro do Liverpool Carragher fez uma avaliação direta sobre a situação da dupla em Anfield. Ele sugeriu que nenhum dos dois jogadores se encaixa na visão tática de Iraola para a próxima temporada.

"O Liverpool tem dois jogadores no elenco que nunca vão jogar", afirmou Carragher. "E há todas essas cotas, você só pode ter 17 jogadores e tudo mais. Eles têm Chiesa e Endo. É como se eles nunca fossem entrar em campo."

O comentarista da Sky Sports foi particularmente crítico à decisão do clube de manter o meio-campista japonês neste verão europeu. "O Endo deveria ter saído", acrescentou. "Ele foi muito bem, virou meio que um herói cult."



