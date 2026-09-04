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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Jamie Carragher detona dupla do Liverpool que 'NUNCA vai jogar' sob o comando de Andoni Iraola, enquanto nova era toma rumo impiedoso

Liverpool
A. Iraola
J. Carragher
Premier League
Liga dos Campeões
F. Chiesa
W. Endo

Jamie Carragher alertou que a dupla do Liverpool Federico Chiesa e Wataru Endo enfrenta um futuro sombrio em Anfield após ser excluída da lista de Andoni Iraola para a Champions League. O ex-zagueiro dos Reds afirmou que os dois estão, na prática, fora dos planos do novo treinador e sugeriu que deveriam ter sido vendidos.

  • Iraola faz cortes brutais para a Champions League

    Iraola deu uma declaração de intenções implacável no início de sua passagem pelo Liverpool ao deixar Chiesa e Endo fora de seu elenco para a Champions League de 2026-27. O novo técnico do Liverpool enviou sua lista de 25 jogadores antes da estreia europeia contra o Atletico Madrid, em 9 de setembro, deixando os dois experientes internacionais assistindo de fora.

    As ausências decorrem das rígidas regras de inscrição da Uefa, que permitem no máximo 17 jogadores não formados localmente na Lista A. Iraola optou por destinar essas vagas preciosas ao reforço de £ 123 milhões Bradley Barcola, ao também contratado nesta janela Victor Munoz e até ao atacante lesionado Hugo Ekitike, sem deixar espaço para Chiesa ou Endo.


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    Carragher faz alerta sombrio sobre tempo de jogo

    Em participação no The Overlap, o ex-zagueiro do Liverpool Carragher fez uma avaliação direta sobre a situação da dupla em Anfield. Ele sugeriu que nenhum dos dois jogadores se encaixa na visão tática de Iraola para a próxima temporada.

    "O Liverpool tem dois jogadores no elenco que nunca vão jogar", afirmou Carragher. "E há todas essas cotas, você só pode ter 17 jogadores e tudo mais. Eles têm Chiesa e Endo. É como se eles nunca fossem entrar em campo."

    O comentarista da Sky Sports foi particularmente crítico à decisão do clube de manter o meio-campista japonês neste verão europeu. "O Endo deveria ter saído", acrescentou. "Ele foi muito bem, virou meio que um herói cult."


  • Endo e Chiesa caem na hierarquia

    Ambos os jogadores têm enfrentado dificuldades para se firmar em funções de longo prazo em Merseyside, apesar de seguirem sob contrato até 2027 e 2028, respectivamente. Endo viu seus minutos caírem drasticamente na última temporada, somando apenas oito partidas na Premier League e uma única aparição na Champions League.

    Enquanto isso, a trajetória de Chiesa em Anfield tem sido constantemente atrapalhada por problemas físicos. O jogador de 28 anos está atualmente se recuperando de uma lesão muscular e segue com papel periférico. Embora o problema atual não seja considerado de longo prazo, a decisão de Iraola de inscrever ausentes de longo prazo como Conor Bradley e Giovanni Leoni em vez de Chiesa, que está perto de recuperar a forma física, destaca seu status marginalizado.


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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    A atenção da Premier League se volta para o Ipswich Town

    O Liverpool precisa superar um confronto doméstico contra o Ipswich Town na sexta-feira antes de voltar suas atenções para questões europeias. A equipe de Iraola então receberá o Atletico Madrid em Anfield, dando início a uma difícil sequência na fase de liga que inclui viagens complicadas para enfrentar Inter e Fenerbahce.

    Para Chiesa e Endo, as perspectivas imediatas parecem se limitar às competições de copa nacionais. A menos que uma grave crise de lesões force uma alteração permitida no elenco mais adiante na campanha europeia, as aspirações continentais de ambos ficam claramente em espera.

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