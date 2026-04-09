Jamie Carragher critica duramente Ibrahima Konaté com a afirmação de que “comete um erro a cada jogo”, após a derrota desastrosa do Liverpool para o PSG

A decisão de testar uma defesa com cinco jogadores revelou-se desastrosa, já que o Liverpool não conseguiu registrar um único chute a gol e manteve apenas 26% de posse de bola. Os gols de Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia refletiram uma enorme diferença de nível que Carragher comparou a um confronto desigual entre times da primeira divisão e de divisões inferiores, observando que o sistema de marcação homem a homem de Slot obrigou seus zagueiros a cobrir uma área muito grande.

“O técnico tentou algo, mas errou feio taticamente, na forma como conduziu a jogada”, explicou ele. “É fácil para mim dizer isso depois do jogo, mas é isso que fazemos — somos comentaristas, falamos depois da partida. Na verdade, eles estavam mais expostos com a defesa de cinco do que estariam com uma de quatro, porque jogaram homem a homem por todo o campo e os três zagueiros centrais tiveram que cobrir toda a largura do campo.”