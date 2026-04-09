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Jamie Carragher critica duramente Ibrahima Konaté com a afirmação de que “comete um erro a cada jogo”, após a derrota desastrosa do Liverpool para o PSG
Lenda do Reds aponta ponto fraco da defesa
Carragher apontou Konaté como a principal causa da instabilidade defensiva do Liverpool após a humilhante derrota por 2 a 0 no Parc des Princes. O ex-capitão dos Reds argumentou que, embora Van Dijk seja frequentemente o alvo das críticas externas, o desempenho irregular do jogador da seleção francesa ao longo da temporada deixou a defesa em constante risco.
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"Péssimo durante toda a temporada"
Carragher sugeriu que a incapacidade de Konaté de manter os padrões defensivos básicos chegou a um ponto crítico, tornando quase impossível para seus companheiros manter uma estrutura coesa.
“Os zagueiros estavam avançando para o meio-campo, não havia ninguém para marcar e Virgil van Dijk, aos 34 anos, estava tendo que correr para lá e para cá”, disse Carragher na CBS Sports. “Ele não conseguiu.” As pessoas têm criticado Van Dijk por seu desempenho nesta temporada, mas acho que tem sido injusto. Ele joga todas as partidas, e o cara ao lado dele tem sido péssimo a temporada toda — e ruim novamente esta noite. Konate comete um erro em cada jogo, então não é fácil jogar ao lado dele.”
A aposta tática sai pela culatra para Arne Slot
A decisão de testar uma defesa com cinco jogadores revelou-se desastrosa, já que o Liverpool não conseguiu registrar um único chute a gol e manteve apenas 26% de posse de bola. Os gols de Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia refletiram uma enorme diferença de nível que Carragher comparou a um confronto desigual entre times da primeira divisão e de divisões inferiores, observando que o sistema de marcação homem a homem de Slot obrigou seus zagueiros a cobrir uma área muito grande.
“O técnico tentou algo, mas errou feio taticamente, na forma como conduziu a jogada”, explicou ele. “É fácil para mim dizer isso depois do jogo, mas é isso que fazemos — somos comentaristas, falamos depois da partida. Na verdade, eles estavam mais expostos com a defesa de cinco do que estariam com uma de quatro, porque jogaram homem a homem por todo o campo e os três zagueiros centrais tiveram que cobrir toda a largura do campo.”
- AFP
E agora?
O Liverpool precisa agora melhorar para dar a volta por cima na segunda partida. O time enfrenta o Fulham na Premier League, buscando terminar entre os três primeiros nesta temporada. Os Reds estão em quinto lugar na tabela, seis pontos atrás do Manchester United e cinco pontos atrás do Aston Villa, que ocupam, respectivamente, o terceiro e o quarto lugares. Em seguida, o time se preparará para receber o PSG em Anfield na próxima semana.