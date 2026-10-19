Jamie Carragher alerta que o Manchester United está preso em um “círculo vicioso” enquanto as dificuldades se agravam sob o comando de Michael Carrick

Em entrevista à Sky Sports, Carragher destacou como o poder financeiro do United tem encoberto problemas estruturais mais profundos. Ele observou que, enquanto clubes rivais gastam muito para manter seu domínio, o United desembolsa ainda mais para ficar abaixo das expectativas.

“Acho que, quando você está em um clube que gasta muito dinheiro e esses jogadores continuam fracassando, você também não se classifica para a Champions League e tem uma das maiores folhas salariais. No fim das contas, você pode ser quem mais gasta na temporada, mas não está tendo sucesso”, afirmou Carragher.

“Liverpool e Manchester City são dois dos poucos clubes que conquistam títulos de forma consistente e depois fazem grandes investimentos. O dinheiro sempre estará lá porque o United é um dos maiores clubes de futebol do mundo, mas não pode ser uma torneira que nunca se fecha. Simplesmente não pode.”



