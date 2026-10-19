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Jamie Carragher alerta que o Manchester United está preso em um “círculo vicioso” enquanto as dificuldades se agravam sob o comando de Michael Carrick
A custosa armadilha do United no mercado de transferências
Apesar de ter ficado repetidamente fora da Champions League na última década, o Manchester United continua a ter uma das folhas salariais mais inchadas da Premier League. A direção autorizou gastos de mais de 150 milhões de libras em transferências na janela de verão, aumentando a pressão financeira sobre o clube.
Essa pressão foi agravada pela classificação para competições europeias na temporada passada, que acionou aumentos salariais automáticos para vários integrantes do elenco atual. Com isso, o clube enfrenta sérias dificuldades para se desfazer de jogadores que não vêm rendendo o esperado, já que aqueles com pouco espaço relutam em abrir mão de seus contratos lucrativos.
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Carragher critica duramente gastos insustentáveis
Em entrevista à Sky Sports, Carragher destacou como o poder financeiro do United tem encoberto problemas estruturais mais profundos. Ele observou que, enquanto clubes rivais gastam muito para manter seu domínio, o United desembolsa ainda mais para ficar abaixo das expectativas.
“Acho que, quando você está em um clube que gasta muito dinheiro e esses jogadores continuam fracassando, você também não se classifica para a Champions League e tem uma das maiores folhas salariais. No fim das contas, você pode ser quem mais gasta na temporada, mas não está tendo sucesso”, afirmou Carragher.
“Liverpool e Manchester City são dois dos poucos clubes que conquistam títulos de forma consistente e depois fazem grandes investimentos. O dinheiro sempre estará lá porque o United é um dos maiores clubes de futebol do mundo, mas não pode ser uma torneira que nunca se fecha. Simplesmente não pode.”
Um ciclo autodestrutivo
O ex-zagueiro do Liverpool destacou que as saídas de jogadores continuam sendo o maior obstáculo em Old Trafford, criando um impasse que impede outras mudanças essenciais no elenco.
“E então se fala em gastos líquidos, mas o clube não consegue liberar jogadores”, continuou Carragher. “É difícil encontrar uma saída para eles quando continuam sem dar certo no clube. Além disso, recebem salários altos, e não dá para negociá-los porque ninguém os quer. É um círculo vicioso. Chega uma hora em que o clube não pode continuar sendo o que mais gasta e, para mim, essa hora chegou neste verão.”
A avaliação de Carragher de que os gastos elevados precisavam parar neste verão já se reflete no elenco. O zagueiro Lisandro Martinez fez recentemente duras críticas a Jason Wilcox e afirmou que esperava um investimento maior na última janela de transferências. A frustração do argentino é uma prova clara das restrições financeiras do United, com os jogadores agora culpando a direção pela má fase da equipe.
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Crise se aprofunda para Carrick
O início desastroso de temporada do United colocou Carrick sob enorme pressão. Com apenas uma vitória até agora, aumentam os questionamentos sobre sua capacidade de reverter a situação da equipe e salvar a temporada.
O decepcionante empate por 1 a 1 com o Leeds United no domingo em Elland Road prolongou a péssima fase da equipe. O treinador de 45 anos agora precisa encontrar uma maneira de tirar o máximo de um elenco de altos salários e desempenho abaixo do esperado, sabendo que as restrições financeiras do clube não lhe permitem mais resolver os problemas com gastos.
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