O ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher acredita que a falta de disciplina tática do Manchester United está prejudicando Tielemans. Em participação na Sky Sports, o comentarista explicou por que o jogador da seleção da Bélgica sofre sem o apoio estrutural que tinha em seu antigo clube.

Carragher disse: “Por que Tielemans jogava bem no Aston Villa e vem tendo tantas dificuldades até agora no Manchester United? Quando você olha para um time de Unai Emery, vê que os jogadores recebem instruções minuciosas todos os dias. E, sempre que você assiste a um jogo do Aston Villa, vê um time compacto e unido.”

Ele destacou que o reforço de 35 milhões de libras não tem velocidade natural e precisa de uma equipe compacta ao seu redor para compensar suas limitações físicas. Carragher comparou a situação às dificuldades iniciais de Alexis Mac Allister em Anfield e alertou que Carrick precisa corrigir rapidamente seu sistema.

“E, quando você tem um jogador que não se destaca fisicamente, como é o caso dele, precisa de um time muito compacto. O que acontece é exatamente o contrário”, acrescentou Carragher. “Esse foi um problema que o Liverpool teve na temporada passada com Alexis Mac Allister. Mac Allister tem jogado melhor nesta temporada porque o time está mais ajustado e compacto. É isso que o Manchester United precisa fazer, senão Tielemans não vai se manter no time.”



