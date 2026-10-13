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Jamie Carragher alerta que contratação de verão do Manchester United “não vai durar” em meio à crescente preocupação de Michael Carrick com o meio-campo
Meio-campo exposto em início desastroso
Carrick está sob pressão crescente depois que o Manchester United somou apenas seis pontos nas seis primeiras rodadas da Premier League. O Manchester United teve sorte de arrancar um empate em casa contra o Tottenham, que jogou com dez jogadores no sábado, após ser completamente dominado em uma péssima atuação no primeiro tempo.
As dificuldades neste início de temporada evidenciaram graves problemas táticos no meio-campo. Contratado junto ao Aston Villa por 35 milhões de libras no verão, Youri Tielemans foi superado repetidas vezes ao lado de seu parceiro de meio-campo, Kobbie Mainoo.
Apesar de também ter contratado Andrey Santos e Carlos Baleba, do Chelsea e do Brighton, respectivamente, Carrick insistiu na dupla Tielemans-Mainoo. No entanto, a falta de dinamismo dos dois agora provoca duras críticas de comentaristas de destaque.
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Carragher pede mudança tática
O ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher acredita que a falta de disciplina tática do Manchester United está prejudicando Tielemans. Em participação na Sky Sports, o comentarista explicou por que o jogador da seleção da Bélgica sofre sem o apoio estrutural que tinha em seu antigo clube.
Carragher disse: “Por que Tielemans jogava bem no Aston Villa e vem tendo tantas dificuldades até agora no Manchester United? Quando você olha para um time de Unai Emery, vê que os jogadores recebem instruções minuciosas todos os dias. E, sempre que você assiste a um jogo do Aston Villa, vê um time compacto e unido.”
Ele destacou que o reforço de 35 milhões de libras não tem velocidade natural e precisa de uma equipe compacta ao seu redor para compensar suas limitações físicas. Carragher comparou a situação às dificuldades iniciais de Alexis Mac Allister em Anfield e alertou que Carrick precisa corrigir rapidamente seu sistema.
“E, quando você tem um jogador que não se destaca fisicamente, como é o caso dele, precisa de um time muito compacto. O que acontece é exatamente o contrário”, acrescentou Carragher. “Esse foi um problema que o Liverpool teve na temporada passada com Alexis Mac Allister. Mac Allister tem jogado melhor nesta temporada porque o time está mais ajustado e compacto. É isso que o Manchester United precisa fazer, senão Tielemans não vai se manter no time.”
Neville teme pela dupla de meio-campo
Essas preocupações são compartilhadas pelo ex-capitão do Manchester United Gary Neville, que considera a atual formação do meio-campo incompatível com as exigências da Premier League. Em seu podcast, Neville afirmou que a dupla simplesmente não se complementa em campo.
“Tielemans e Mainoo, acho que já vimos o suficiente dessa dupla”, explicou Neville. “Não estou dizendo que é hora de desistir dela, porque isso provavelmente seria drástico demais, mas já vi o suficiente para achar que esse meio-campo não tem dinamismo suficiente para jogar por este clube na Premier League. Aliás, acho que os dois são bons jogadores individualmente. Mas, às vezes, há jogadores que simplesmente não se entrosam tão bem ou não combinam tão bem entre si.”
Neville observou que o United melhorou muito quando Baleba entrou contra o Tottenham e cobrou mudanças imediatas para evitar novos vexames nas competições nacionais e europeias.
“Acho que, quando Baleba entrou para jogar com Mainoo, o time pareceu ter muito mais energia”, acrescentou. “Vai ser preciso fazer alguma coisa naquele setor, e os demais terão de reagir, porque vão enfrentar o Atlético de Madrid de Diego Simeone e jogar em Elland Road.
“Se você não estiver bem mental e fisicamente nesses jogos, suas deficiências vão ficar expostas. Eles têm alguns dias para se recuperar, se reerguer depois disso e voltar a jogar bem, porque, se não conseguirem, as próximas semanas serão preocupantes.”
- AFP
Viagem desafiadora ao Atlético de Madrid
O Manchester United precisa se reorganizar rapidamente para enfrentar um duro confronto pela Champions League fora de casa contra o Atlético de Madrid nesta noite. O exigente duelo europeu é o primeiro obstáculo de uma sequência desgastante de jogos que colocará à prova a resistência física e mental do elenco.
Carrick terá de mexer na equipe na capital espanhola, independentemente de suas preferências táticas. Mainoo não viajou com o elenco, o que significa que Baleba ou Santos provavelmente entrará em campo enquanto o Manchester United busca uma vitória crucial para dar novo impulso à sua campanha, que perdeu força.
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