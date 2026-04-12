AFP
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Jamie Carragher afirma que o "péssimo" Tottenham "não tem chance" de vencer o Wolves, que está na lanterna, e sugere que Roberto De Zerbi não vai salvá-los do rebaixamento
Carragher faz uma previsão brutal sobre o rebaixamento
A análise na Sky Sports foi implacável, com Carragher não medindo palavras ao falar sobre a trajetória atual do Tottenham. Após a derrota por 1 a 0 para o Sunderland no domingo, o clube encontra-se oficialmente na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição com 30 pontos após 32 partidas. A situação piorou com a vitória do West Ham, 17º colocado, sobre o Wolves na sexta-feira, deixando o Spurs a dois pontos da zona de segurança. Carragher acredita que o declínio do time é muito acentuado para ser corrigido. Ele disse: “Normalmente, quando um novo técnico chega, você diz: ‘É o primeiro jogo dele, esse (estilo de jogo) tem que ser jogado pela janela’. Isso teve que ser jogado pela janela para Igor Tudor e é o mesmo para Roberto De Zerbi, devido à situação em que se encontram. Não consigo acreditar. O Tottenham parece que vai cair. Os outros times têm algo a seu favor. Um ponto em 24.”
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"Não há chance" de vencer o Wolves
O calendário de jogos costuma oferecer um vislumbre de esperança para times em dificuldades, mas Carragher vê apenas mais sofrimento para o time do norte de Londres. Com um confronto iminente contra o Wolves, atual lanterna da tabela, que ocupa a 20ª posição com apenas 17 pontos, o ex-zagueiro do Liverpool descartou qualquer sugestão de que o Spurs tenha confiança para garantir uma vitória fora de casa tão importante. A falta de impulso é impressionante para um clube que não vence no campeonato desde o final de dezembro. Carragher continuou: “Você olha para o calendário e pensa que é um bom jogo para o Tottenham, mas eles estão péssimos. Você acha que o Tottenham vai ao campo do Wolves, lanterna da tabela, e vai vencer? Sem chance.”
De Zerbi continua otimista apesar da derrota
De Zerbi tentou manter a compostura, apesar de ter visto seu primeiro jogo no comando terminar em decepção. O italiano, que tem apenas seis partidas restantes nesta temporada para salvar o clube, sentiu que o desempenho em Sunderland mostrou lampejos da qualidade necessária. O Spurs também está três pontos atrás do Leeds e do Nottingham Forest, o que torna cada ponto crucial. De Zerbi disse aos repórteres: “Acho que fizemos um bom jogo. Não foi o suficiente para vencer, mas não merecíamos perder. Temos que aceitar e seguir em frente. Jogamos bem. Temos qualidade suficiente para sair deste momento difícil. Lamento pelo resultado, lamento pela lesão do (Cristian) Romero e espero, por nós e por ele, que não seja nada grave. Tivemos três ou quatro chances claras de marcar.”
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Lutando contra o medo da queda
Olhando para o futuro, o Tottenham enfrenta uma tarefa gigantesca para superar uma desvantagem de dois pontos e evitar um rebaixamento catastrófico. De Zerbi precisa, com urgência, incutir um espírito de luta em seu vestiário dividido. Os Spurs recebem o Brighton, ex-clube de De Zerbi, em sua próxima partida, no dia 18 de abril, antes de voltarem sua atenção para o jogo contra o Wolves, sete dias depois.