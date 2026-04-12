Jamie Carragher afirma que o "péssimo" Tottenham "não tem chance" de vencer o Wolves, que está na lanterna, e sugere que Roberto De Zerbi não vai salvá-los do rebaixamento

A análise na Sky Sports foi implacável, com Carragher não medindo palavras ao falar sobre a trajetória atual do Tottenham. Após a derrota por 1 a 0 para o Sunderland no domingo, o clube encontra-se oficialmente na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição com 30 pontos após 32 partidas. A situação piorou com a vitória do West Ham, 17º colocado, sobre o Wolves na sexta-feira, deixando o Spurs a dois pontos da zona de segurança. Carragher acredita que o declínio do time é muito acentuado para ser corrigido. Ele disse: “Normalmente, quando um novo técnico chega, você diz: ‘É o primeiro jogo dele, esse (estilo de jogo) tem que ser jogado pela janela’. Isso teve que ser jogado pela janela para Igor Tudor e é o mesmo para Roberto De Zerbi, devido à situação em que se encontram. Não consigo acreditar. O Tottenham parece que vai cair. Os outros times têm algo a seu favor. Um ponto em 24.”