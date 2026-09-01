Jamie Carragher afirma que o Manchester City ultrapassou o Chelsea na corrida pelo título após acertar a contratação de Enzo Fernandez

Carragher explicou ainda que garantir o vencedor da Copa do Mundo de 2022 dá ao Manchester City uma vantagem significativa na briga pelo título contra o atual campeão Arsenal.

Dando sequência à sua análise na Sky Sports, Carragher acrescentou: "O Man City parece muito mais forte agora. Eu diria que eles serão os maiores desafiantes do Arsenal neste momento. É um elenco realmente muito bom. Não há dúvida sobre isso. Houve muita renovação. Acho que perder Rodri foi algo importante e pensei que seria muito difícil se recuperar disso, mas se você dissesse no fim da última temporada que eles trariam Elliot Anderson e Enzo Fernandez, você diria: esse é um meio-campo de alto nível. Eles pagaram muito caro por isso, então tem que ser. Acho que isso lhes dá a maior chance de serem os principais desafiantes e talvez o único time que realmente pode tirar esse título do Arsenal."



