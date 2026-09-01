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Jamie CarragherCBS Sports Golazo
Moataz Elgammal

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Jamie Carragher afirma que o Manchester City ultrapassou o Chelsea na corrida pelo título após acertar a contratação de Enzo Fernandez

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E. Fernandez
Manchester City
J. Carragher
Chelsea
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Manchester City e Chelsea chegaram a um acordo total pela transferência de Enzo Fernandez por uma quantia enorme de € 150 milhões. O meio-campista argentino vai se reencontrar com seu ex-treinador Enzo Maresca no Etihad Stadium. Essa transferência bombástica reformula significativamente a corrida pelo título da Premier League à medida que a janela de transferências de verão se aproxima de seu prazo final na terça-feira.

  • Acordo fechado por Fernandez

    De acordo com o RMC Sport, o Chelsea aceitou uma oferta impressionante de € 150 milhões (mais de £ 128 milhões) do Manchester City por Fernandez. O argentino agora está prestes a se juntar ao time de Maresca no último dia da janela de transferências, após fazer 169 partidas e marcar 31 gols pelo clube londrino desde sua chegada em janeiro de 2023.

    O Chelsea está atualmente se preparando para a saída dele ao mirar Lamine Camara ou Manu Kone como reposição para o meio-campo. Fernandez já havia indicado que não vestiria mais a camisa do Chelsea, após ficar fora do elenco de Xabi Alonso para a recente derrota por 4 a 3 para o Brighton.

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  • Carragher avalia o impacto da transferência

    A transferência gigantesca de € 150 milhões mudou drasticamente as expectativas para a atual temporada. Em entrevista à Sky Sports, Jamie Carragher deu um veredicto abrangente sobre como o negócio impacta os dois clubes, especialmente após a saída de Rodri do Manchester City.

    Carragher disse: "Ele certamente coloca o Manchester City acima do Chelsea. Eu e muitas outras pessoas sentimos que o Chelsea terá uma temporada muito boa. E eu ainda acredito que muito disso vem do fato de não ter futebol europeu, de ter um novo técnico, do trio de ataque que eles têm. Mas eles estão perdendo Enzo Fernandez, que, para mim, tem sido um dos grandes jogadores do Chelsea."

  • Desafiando o Arsenal pelo título

    Carragher explicou ainda que garantir o vencedor da Copa do Mundo de 2022 dá ao Manchester City uma vantagem significativa na briga pelo título contra o atual campeão Arsenal.

    Dando sequência à sua análise na Sky Sports, Carragher acrescentou: "O Man City parece muito mais forte agora. Eu diria que eles serão os maiores desafiantes do Arsenal neste momento. É um elenco realmente muito bom. Não há dúvida sobre isso. Houve muita renovação. Acho que perder Rodri foi algo importante e pensei que seria muito difícil se recuperar disso, mas se você dissesse no fim da última temporada que eles trariam Elliot Anderson e Enzo Fernandez, você diria: esse é um meio-campo de alto nível. Eles pagaram muito caro por isso, então tem que ser. Acho que isso lhes dá a maior chance de serem os principais desafiantes e talvez o único time que realmente pode tirar esse título do Arsenal."


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  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Preparativos para o último dia da janela de transferências

    O Manchester City agora correrá para finalizar a documentação de Fernandez antes do prazo final da janela de transferências de terça-feira. Enquanto isso, o Chelsea precisa garantir com urgência um substituto como Camara enquanto se prepara para um confronto muito aguardado contra o Arsenal no domingo. Todas as atenções agora se voltam para a rapidez com que Fernandez poderá entrar no time titular para os próximos compromissos.

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