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Jamie Carragher afirma que Mohamed Salah está à frente de Cristiano Ronaldo na lista dos grandes nomes da Premier League, após o anúncio surpreendente da saída do astro do Liverpool
O fim de uma era
O Liverpool causou comoção no mundo do futebol na terça-feira ao confirmar que Salah deixará o clube como jogador sem contrato no final da temporada. Apesar de ainda ter um ano de contrato restante, chegou-se a um acordo para permitir a saída antecipada do jogador de 33 anos, marcando o fim de uma passagem de nove anos repleta de títulos. Desde sua chegada por 34 milhões de libras vindo da Roma em 2017, Salah tem sido a pedra angular de um time que conquistou dois títulos da Premier League e a Liga dos Campeões. Sua saída ocorre um ano após a de Kevin De Bruyne, deixando a Premier League sem mais um talento de classe mundial que dominou as estatísticas da divisão por quase uma década.
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O legado de Ronaldo foi superado
Em sua coluna no The Telegraph, Carragher argumentou que a excelência constante de Salah — destacada pelos 189 gols e 92 assistências em 310 partidas na Premier League — o coloca em uma categoria à parte. Ele escreveu: "No panteão dos jogadores de ataque estrangeiros que se destacaram na Inglaterra, apenas Thierry Henry supera a produção e a consistência de Salah. Embora muitos defendam os méritos de jogadores como Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp ou Eric Cantona, nenhum deles produziu números tão impressionantes de forma tão consistente, temporada após temporada, quanto o egípcio. A passagem de Ronaldo pelo Manchester United, tanto inicialmente quanto após seu retorno, ocorreu antes e depois de seus anos de auge absoluto no Real Madrid. Salah fica à frente dele quando se avalia estritamente o desempenho e o impacto na Premier League. Em um time ideal de todos os tempos da Premier League, Salah é uma escolha automática no trio de ataque ao lado de Henry e Ronaldo.”
A icônica parceria entre Salah e Klopp
O panorama geral destaca a relação marcante entre Salah e Jurgen Klopp, que, segundo Carragher, são “para sempre sinônimos” do renascimento moderno do Liverpool. Carragher observou: “Se Klopp era o diretor de palco carismático e visionário, Salah era o protagonista inspirador. Seus gols prolíficos impulsionaram o Liverpool a alturas que muitos temiam que não fossem alcançadas novamente, especialmente considerando a situação do clube quando ele chegou, em 2017. Ao lado dos igualmente brilhantes Sadio Mané e Roberto Firmino, Salah fez parte do trio de ataque mais devastadoramente eficaz da história da Premier League.”
Além do sucesso tático, Carragher enfatizou a resistência física incomparável de Salah. Ele acrescentou: “Além de sua prolífica capacidade de marcar gols e velocidade, há outra qualidade, mais subestimada, que deve sempre ser lembrada ao discutir o lugar de direito de Salah entre os grandes. É sua extraordinária disponibilidade. Ao longo de nove temporadas no mais alto nível, Salah disputou 435 partidas — uma média de pouco mais de 48 jogos por ano pelo seu clube. São números extraordinários, dada a intensidade física e mental implacável com que ele e sua equipe jogaram durante a maior parte desse tempo. Nada me impressiona mais no futebol do que jogadores de classe mundial que possuem esse desejo de nunca perder um jogo. No caso de Salah, ele ficava visivelmente emburrado se fosse substituído e tivesse que perder até mesmo um único minuto de ação. Tais demonstrações de petulância eram frequentemente mal vistas pelos outros. Mas prefiro a estrela que não suporta ficar no banco ou nas arquibancadas do que aqueles que não conseguem sair do campo rápido o suficiente, alegando uma pequena lesão. Essa fome e resiliência são uma marca de verdadeira grandeza.”
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A despedida definitiva
Embora a última partida de Salah em Anfield esteja marcada para 24 de maio contra o Brentford, seu foco competitivo estará voltado para uma despedida ainda mais emocionante na final da Liga dos Campeões, em Budapeste, no dia 30 de maio. O Liverpool continua em ação tanto na Europa quanto na FA Cup, enfrentando em abril uma partida decisiva das quartas de final da competição continental contra o atual campeão, o Paris Saint-Germain. Com a classificação entre os quatro primeiros também em vista, o cenário está pronto para que Salah possa encerrar sua trajetória com mais um título antes que seu capítulo histórico chegue ao fim.