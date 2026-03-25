Jamie Carragher afirma que Mohamed Salah está à frente de Cristiano Ronaldo na lista dos grandes nomes da Premier League, após o anúncio surpreendente da saída do astro do Liverpool

O panorama geral destaca a relação marcante entre Salah e Jurgen Klopp, que, segundo Carragher, são “para sempre sinônimos” do renascimento moderno do Liverpool. Carragher observou: “Se Klopp era o diretor de palco carismático e visionário, Salah era o protagonista inspirador. Seus gols prolíficos impulsionaram o Liverpool a alturas que muitos temiam que não fossem alcançadas novamente, especialmente considerando a situação do clube quando ele chegou, em 2017. Ao lado dos igualmente brilhantes Sadio Mané e Roberto Firmino, Salah fez parte do trio de ataque mais devastadoramente eficaz da história da Premier League.”

Além do sucesso tático, Carragher enfatizou a resistência física incomparável de Salah. Ele acrescentou: “Além de sua prolífica capacidade de marcar gols e velocidade, há outra qualidade, mais subestimada, que deve sempre ser lembrada ao discutir o lugar de direito de Salah entre os grandes. É sua extraordinária disponibilidade. Ao longo de nove temporadas no mais alto nível, Salah disputou 435 partidas — uma média de pouco mais de 48 jogos por ano pelo seu clube. São números extraordinários, dada a intensidade física e mental implacável com que ele e sua equipe jogaram durante a maior parte desse tempo. Nada me impressiona mais no futebol do que jogadores de classe mundial que possuem esse desejo de nunca perder um jogo. No caso de Salah, ele ficava visivelmente emburrado se fosse substituído e tivesse que perder até mesmo um único minuto de ação. Tais demonstrações de petulância eram frequentemente mal vistas pelos outros. Mas prefiro a estrela que não suporta ficar no banco ou nas arquibancadas do que aqueles que não conseguem sair do campo rápido o suficiente, alegando uma pequena lesão. Essa fome e resiliência são uma marca de verdadeira grandeza.”