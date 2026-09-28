Para Trafford, a oportunidade de representar a Inglaterra é a culminação de anos de trabalho duro, incluindo sua passagem pela base do City e empréstimos bem-sucedidos. Ele vê a situação atual não como uma fonte de pressão, mas como a realização de um objetivo de toda a vida. A aspiração de ser o primeiro nome na escalação é compartilhada por todos os membros do elenco, mas, para um goleiro, o caminho costuma ser mais solitário e difícil.

"É o sonho de todo goleiro e de todo jogador jogar pela Inglaterra e ser titular pela Inglaterra. Todo mundo acredita que pode ser titular e todo mundo está apenas tentando provar todos os dias que pode ser titular", refletiu Trafford.

"Tuchel não me disse o que preciso fazer. É só que, toda vez, você tenta mostrar sua capacidade. Essa é a realidade de todo jogador que chega ao grupo: você só precisa ser você mesmo e tentar impressionar o treinador."