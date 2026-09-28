AFP
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James Trafford fala sobre disputa com Jordan Pickford enquanto estrela do Leeds mira a vaga de número 1 da Inglaterra
Tuchel mexe na hierarquia dos goleiros
A chegada de Tuchel como técnico da Inglaterra trouxe uma sensação imediata de competição ao elenco, particularmente no gol. Pela primeira vez em quase uma década, o status de Jordan Pickford como titular absoluto está sendo questionado, com Trafford surgindo como o principal desafiante. O goleiro do Leeds United foi uma inclusão surpreendente para o recente confronto da Liga das Nações contra a campeã mundial Espanha, no qual conquistou sua terceira partida pela seleção principal. O treinador já confirmou que a rotação continuará, com Trafford escalado para atuar no próximo jogo contra a Tchéquia.
Ao refletir sobre a experiência de enfrentar a elite mundial, Trafford manteve os pés no chão em relação à atuação e aos gols sofridos na derrota apertada. "Quero tentar defender todos os chutes, e não consegui, e essa é simplesmente a realidade de jogar contra uma grande equipe", afirmou Trafford, como citado pelo The Guardian.
- Getty Images Sport
A rivalidade amistosa com Jordan Pickford
Enquanto o foco da mídia segue na possibilidade de uma rivalidade amarga, Trafford insiste que sua relação com Pickford é baseada em respeito mútuo. Os dois goleiros têm origens semelhantes no norte da Inglaterra, o que os ajudou a criar um vínculo apesar da concorrência direta por uma única vaga no time titular. Trafford tratou de descartar rapidamente qualquer sugestão de atrito no grupo, destacando o caráter profissional da disputa entre eles.
"Nós dois somos do norte e nos damos muito bem. Essa é a realidade no futebol: todo mundo compete por uma vaga no time titular, mas eu e Pickford nos damos muito bem", disse. "Todo mundo está brigando por uma vaga como titular, todo mundo é um jogador de alto nível no elenco e está brigando para jogar. Não é diferente de nenhuma das outras posições. Todo mundo apenas dá o seu máximo e tenta atuar o melhor possível para jogar, essa é a realidade em todos os níveis."
Em busca do sonho internacional definitivo
Para Trafford, a oportunidade de representar a Inglaterra é a culminação de anos de trabalho duro, incluindo sua passagem pela base do City e empréstimos bem-sucedidos. Ele vê a situação atual não como uma fonte de pressão, mas como a realização de um objetivo de toda a vida. A aspiração de ser o primeiro nome na escalação é compartilhada por todos os membros do elenco, mas, para um goleiro, o caminho costuma ser mais solitário e difícil.
"É o sonho de todo goleiro e de todo jogador jogar pela Inglaterra e ser titular pela Inglaterra. Todo mundo acredita que pode ser titular e todo mundo está apenas tentando provar todos os dias que pode ser titular", refletiu Trafford.
"Tuchel não me disse o que preciso fazer. É só que, toda vez, você tenta mostrar sua capacidade. Essa é a realidade de todo jogador que chega ao grupo: você só precisa ser você mesmo e tentar impressionar o treinador."
- Getty Images Sport
Buscando estabilidade em Elland Road
A base para a retomada de Trafford na seleção foi sua transferência no verão para West Yorkshire. Depois de um período complicado no Manchester City, em que se viu atrás de Gianluigi Donnarumma na hierarquia, a ida para o Leeds lhe deu a sequência que ele tanto queria. Sob o comando de Daniel Farke, Trafford rapidamente se tornou uma peça vital de uma equipe que teve um forte início de temporada.
Trafford tem plena consciência de que suas perspectivas na seleção estão diretamente ligadas ao seu desempenho no clube. "Sua capacidade não muda se você joga ou não joga, é só como você pensa isso na sua cabeça. É difícil subir um nível em termos de capacidade em um curto espaço de tempo, a única coisa que estou fazendo é jogar e jogar regularmente, e isso é algo que você tem que fazer para ser convocado para a sua seleção", explicou.
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