James Trafford é o próximo goleiro titular da Inglaterra - ele PRECISA deixar o Manchester City neste verão para começar a pressionar Jordan Pickford

No entanto, a melhor maneira de Trafford jogar regularmente em Wembley no futuro é deixar o clube onde cresceu neste verão. Os torcedores do City gostam de se referir a Wembley como “Etihad South” e com razão, já que é o estádio onde eles disputaram mais partidas, além do seu próprio, desde que foi reaberto em 2007. A partida de sábado contra o Saints, que busca uma vaga na Premier League, será a 23ª visita do City ao estádio nacional somente na última década.
Mas mesmo as idas regulares a Wembley em nível de clube não devem satisfazer um goleiro do talento de Trafford se ele não estiver jogando semana após semana. Seu talento significa que ele deveria ter um futuro jogando lá muitas vezes por ano como o goleiro titular da Inglaterra, e a melhor maneira de tornar isso realidade é deixar o City e conseguir a regularidade que ele tanto deseja quanto precisa.