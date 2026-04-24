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James Trafford Man City GFXGOAL
Richard Martin

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James Trafford é o próximo goleiro titular da Inglaterra - ele PRECISA deixar o Manchester City neste verão para começar a pressionar Jordan Pickford

Opinion
Manchester City
J. Trafford
Copa da Inglaterra
Premier League
Inglaterra
Manchester City x Southampton
Especiais e Opinião

"É um longo caminho desde Cumbria", disse James Trafford depois que 25 amigos e familiares viajaram para assistir ao goleiro do Manchester City brilhar na final da Carabao Cup, em Wembley, em março. Mas muitos dos que estiveram lá para apoiar Trafford naquele dia farão novamente a mesma viagem de mais de 300 milhas no sábado para vê-lo em ação contra o Southampton na semifinal da FA Cup do City, e esperam poder fazer o mesmo na final em 16 de maio.

No entanto, a melhor maneira de Trafford jogar regularmente em Wembley no futuro é deixar o clube onde cresceu neste verão. Os torcedores do City gostam de se referir a Wembley como “Etihad South” e com razão, já que é o estádio onde eles disputaram mais partidas, além do seu próprio, desde que foi reaberto em 2007. A partida de sábado contra o Saints, que busca uma vaga na Premier League, será a 23ª visita do City ao estádio nacional somente na última década. 

Mas mesmo as idas regulares a Wembley em nível de clube não devem satisfazer um goleiro do talento de Trafford se ele não estiver jogando semana após semana. Seu talento significa que ele deveria ter um futuro jogando lá muitas vezes por ano como o goleiro titular da Inglaterra, e a melhor maneira de tornar isso realidade é deixar o City e conseguir a regularidade que ele tanto deseja quanto precisa.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Deixando sua marca

    A vitória na final da Carabao Cup contra o Arsenal foi rapidamente apelidada de “A final de Nico O’Reilly”, já que o jogador formado nas categorias de base do City, versátil em todas as funções, marcou os dois gols da vitória por 2 a 0. Mas foi graças a Trafford, que também cresceu na base do City, que a equipe chegou a essa posição.

    Trafford fez uma defesa tripla para impedir Kai Havertz e Bukayo Saka nos primeiros minutos e parecia totalmente imperturbável em sua primeira partida no estádio nacional.

    E enquanto Mikel Arteta foi criticado por Jamie Carragher e outros por escolher o potencialmente arriscado Kepa Arrizabalaga em vez do titular David Raya, a decisão de Pep Guardiola de recompensar Trafford por suas atuações nas rodadas anteriores e escalá-lo na final valeu muito a pena.

    O goleiro expressou sua gratidão a Guardiola, mas não pôde deixar de mencionar o elefante na sala: o fato de ter sido atraído de volta ao City vindo do Burnley sob a pretensão de que seria o goleiro titular, apenas para que o clube contratasse Gianluigi Donnarumma no final da janela de transferências e o tornasse a primeira opção.

    “Significa muito ter a confiança do Pep. Acredito que seja um reconhecimento ao meu trabalho, pela forma como me comportei nos treinos e nas partidas da copa”, disse ele. “Sempre que jogo, dou o meu melhor e tento vencer. Não tem sido nada fácil [não jogar regularmente] – às vezes é realmente muito difícil –, mas tenho um grupo incrível de pessoas ao meu redor.”

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  • James Trafford Manchester City 2025Manchester City FC

    Retorno inesperado

    É justo dizer que, quando o City decidiu contratar Trafford do Burnley em julho passado, isso foi uma surpresa, já que ele tinha apenas uma temporada de experiência na Premier League, e essa terminou com ele perdendo a vaga para outro jogador formado na base do City, Arijanet Muric. A temporada brilhante de Trafford na Championship com o Burnley, onde manteve impressionantes 29 jogos sem sofrer gols em 45 partidas, sofrendo apenas 16 gols, contribuiu bastante para reconstruir sua reputação, e o Newcastle estava ansioso para torná-lo seu goleiro titular.

    O City, no entanto, havia inserido uma cláusula no acordo que havia firmado com o Burnley ao vender Trafford dois anos antes, o que lhes permitia igualar qualquer oferta pelo jogador e colocá-los na frente da fila. Não foi difícil convencer Trafford, que praticamente cresceu no City após se transferir para o clube aos 12 anos, mas nunca jogou pelo time principal, a voltar para os Blues.

    “Sempre sonhei que um dia poderia voltar ao Manchester City”, disse ele ao concluir a transferência de 21 milhões de libras. “Este é o lugar que chamo de lar. Também estou muito animado e honrado por ter recebido a oportunidade de trabalhar com o Pep e com um grupo de jogadores de nível mundial. Ainda sou muito jovem e tenho muita vontade de continuar aprendendo e melhorando – e sei que não há ambiente melhor do que o Manchester City para me ajudar a me tornar o melhor goleiro que posso ser.”

  • Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Foi colocado no banco quase imediatamente

    Mas não demorou muito para que Trafford fosse lembrado de como a vida no City é competitiva e de como Guardiola pode ser exigente. Depois de ser titular nas três primeiras partidas da temporada, durante as quais cometeu um erro grave na derrota por 2 a 0 em casa para o Tottenham, ele logo se viu competindo com Donnarumma, goleiro vencedor do Campeonato Europeu e da Liga dos Campeões.

    Esse não era o ambiente que Trafford esperava encontrar algumas semanas antes. Afinal, ele havia deixado o City inicialmente para ter tempo de jogo regular, então não voltou dois anos depois para se encontrar na mesma situação.

    Quando concordou em voltar ao City, Trafford deve ter pensado que, na pior das hipóteses, disputaria a posição com Ederson por um ano antes de assumir o posto do brasileiro, vencedor de vários títulos, como goleiro titular do City. Em vez disso, ele ficou claramente atrás de um jogador que havia chegado um mês depois dele na hierarquia.

    Trafford não joga uma partida da Premier League desde a chegada de Donnarumma e, em vez disso, teve que se contentar com participações na Carabao Cup e na FA Cup, além de uma única partida na Liga dos Campeões.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Experiência de aprendizagem

    Ainda bem que o City tem tido um desempenho tão bom nas copas nacionais, já que Trafford terá a chance de jogar em Wembley por três vezes se sua equipe conseguir vencer o Southampton no sábado. Se tudo correr bem, ele erguerá dois troféus sob o famoso arco e receberá a medalha de campeão da liga — nada mal para uma primeira temporada.

    No entanto, Trafford voltou por mais do que apenas medalhas e, em uma conversa franca com repórteres em fevereiro, deixou claro que não esperava que Donnarumma se juntasse a ele no Etihad Stadium e assumisse seu lugar no gol.

    “Não esperava que a situação acontecesse, mas aconteceu, então é só seguir em frente”, disse ele. “Já que aconteceu, trabalho muito duro todos os dias e vejo o que rola, dou o meu melhor. É futebol, é o que é, você tem que continuar se esforçando todos os dias e, nos jogos que vierem, jogar com toda a força que puder. É apenas mais uma experiência a acrescentar à minha carreira e, sim, tem sido um bom aprendizado.”

    Parecia que Trafford já tinha tomado uma decisão, embora tenha dado a resposta clássica de um jogador de futebol quando perguntado se iria procurar um novo clube no verão: “Vamos levar um dia de cada vez e tentar trabalhar o máximo que puder, e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Obviamente, tenho um contrato, então não sei o que vai acontecer na próxima temporada. Só sei que vou levar um dia de cada vez e tentar melhorar.”

  • Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Em alta

    E mesmo com a reta final da temporada se aproximando e com a possibilidade de mais duas idas a Wembley pela frente, Trafford ainda quer seguir em frente para garantir uma vaga no time titular. E não faltam clubes dispostos a oferecer isso a ele.

    O GOAL soube que cinco clubes da Premier League — Liverpool, Chelsea, Newcastle, Aston Villa e Tottenham — manifestaram interesse em contratar Trafford, enquanto o Daily Mail afirma que a Juventus fez consultas.

    Tendo se juntado ao City sob falsos pretextos no verão passado, Trafford deve escolher seu próximo passo com cuidado, já que suas esperanças de se tornar o sucessor de Jordan Pickford como goleiro titular da Inglaterra dependem de ele acertar nessa escolha. Pickford será a primeira escolha na Copa do Mundo deste verão, mas terá 34 anos quando chegar a Euro 2028, co-organizada pelo Reino Unido e pela Irlanda. Esse torneio em casa poderia, portanto, ser a oportunidade perfeita para Trafford assumir o posto do homem que defendeu o gol da Inglaterra em todos os torneios desde a Copa do Mundo de 2018.


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    A espera acabou

    Trafford já conquistou um título importante com a seleção sub-21 da Inglaterra, defendendo um pênalti no último suspiro da final do Campeonato Europeu contra a Espanha, em 2023. E quando Guardiola falou sobre Trafford em fevereiro, depois que ele ajudou a garantir a vaga do City na final da Carabao Cup, o futuro do jogador na seleção foi a primeira coisa que lhe veio à mente.

    “A Inglaterra tem um goleiro incrível”, disse o técnico do City. “Hoje, no futebol moderno, é preciso ter dois goleiros excepcionais em um time, porque nunca se sabe o que pode acontecer.”

    Isso pode ser verdade para um time tão exigente quanto o City, mas Trafford não deve nada ao clube e precisa seguir em frente pelo bem de sua carreira. Ele não pode passar mais uma temporada torcendo para que Donnarumma se machuque ou passe por uma crise de confiança. Ele já esperou o suficiente.


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