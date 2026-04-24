James Trafford é o próximo goleiro titular da Inglaterra - ele PRECISA deixar o Manchester City neste verão para começar a pressionar Jordan Pickford

A vitória na final da Carabao Cup contra o Arsenal foi rapidamente apelidada de “A final de Nico O’Reilly”, já que o jogador formado nas categorias de base do City, versátil em todas as funções, marcou os dois gols da vitória por 2 a 0. Mas foi graças a Trafford, que também cresceu na base do City, que a equipe chegou a essa posição.

Trafford fez uma defesa tripla para impedir Kai Havertz e Bukayo Saka nos primeiros minutos e parecia totalmente imperturbável em sua primeira partida no estádio nacional.

E enquanto Mikel Arteta foi criticado por Jamie Carragher e outros por escolher o potencialmente arriscado Kepa Arrizabalaga em vez do titular David Raya, a decisão de Pep Guardiola de recompensar Trafford por suas atuações nas rodadas anteriores e escalá-lo na final valeu muito a pena.

O goleiro expressou sua gratidão a Guardiola, mas não pôde deixar de mencionar o elefante na sala: o fato de ter sido atraído de volta ao City vindo do Burnley sob a pretensão de que seria o goleiro titular, apenas para que o clube contratasse Gianluigi Donnarumma no final da janela de transferências e o tornasse a primeira opção.

“Significa muito ter a confiança do Pep. Acredito que seja um reconhecimento ao meu trabalho, pela forma como me comportei nos treinos e nas partidas da copa”, disse ele. “Sempre que jogo, dou o meu melhor e tento vencer. Não tem sido nada fácil [não jogar regularmente] – às vezes é realmente muito difícil –, mas tenho um grupo incrível de pessoas ao meu redor.”