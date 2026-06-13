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James Trafford de saída? Newcastle volta a tentar contratar o goleiro um ano depois de perder a disputa pela contratação para o Manchester City
O Magpies busca um alvo de longa data
De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Newcastle retomou as negociações com o City para manifestar seu interesse em contratar Trafford. O clube de Tyneside havia perdido a disputa pela contratação do jogador de 23 anos no verão passado, quando ele deixou o Burnley para assinar um contrato de cinco anos com o Etihad Stadium. No entanto, após disputar apenas 17 partidas na última temporada, Trafford está aberto a uma nova transferência, o que levou os Magpies a retomarem a busca para reforçar seu elenco de goleiros titulares.
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Trafford, frustrado com a hierarquia
O goleiro decidiu se transferir para o Manchester com a expectativa de se tornar a primeira opção do então técnico Pep Guardiola. No entanto, sua trajetória foi severamente prejudicada quando o gigante da Premier League contratou inesperadamente Gianluigi Donnarumma, relegando o inglês a um papel de reserva. Consequentemente, Trafford reluta em tomar qualquer decisão imediata sobre seu futuro no país até retornar da convocação para a seleção, preferindo avaliar suas opções de carreira no clube com seus representantes após o torneio.
Reforma do St James' Park
Howe está reformulando ativamente o elenco defensivo do time, tendo já contratado o jovem promissor Ewen Jaouen, de 20 anos, do Reims, após o término do período de empréstimo de Aaron Ramsdale. A possível chegada de um goleiro experiente como Trafford pode significar o fim da titularidade do atual goleiro titular Nick Pope, que deve deixar o clube caso seja contratado outro goleiro de renome. No entanto, as negociações formais entre os dois clubes ainda não começaram oficialmente devido aos compromissos internacionais atuais do jogador.
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As obrigações do torneio atrasam as negociações
Trafford está atualmente nos Estados Unidos, integrando o grupo de três goleiros selecionados por Thomas Tuchel para a seleção inglesa na Copa do Mundo. Embora ele continue focado em apoiar Jordan Pickford e Dean Henderson, o Newcastle enfrenta um prazo apertado em termos logísticos antes do início da temporada 2026-27. Howe prefere que as contratações para a defesa estejam integradas antes do início dos treinos de pré-temporada, o que significa que qualquer atraso prolongado por parte do jogador poderia forçar os Magpies a buscar outras opções.