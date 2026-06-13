James Trafford de saída? Newcastle volta a tentar contratar o goleiro um ano depois de perder a disputa pela contratação para o Manchester City

De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Newcastle retomou as negociações com o City para manifestar seu interesse em contratar Trafford. O clube de Tyneside havia perdido a disputa pela contratação do jogador de 23 anos no verão passado, quando ele deixou o Burnley para assinar um contrato de cinco anos com o Etihad Stadium. No entanto, após disputar apenas 17 partidas na última temporada, Trafford está aberto a uma nova transferência, o que levou os Magpies a retomarem a busca para reforçar seu elenco de goleiros titulares.