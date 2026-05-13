James Tavernier quase não teve a chance de se despedir do Rangers, já que uma briga com o técnico Danny Rohl resultou na saída do capitão do Ibrox antes do confronto contra o Hibs

De acordo com o The Scottish Sun, a longa trajetória do experiente lateral-direito no gigante de Glasgow estava prestes a terminar em grande estilo, mas os acontecimentos tomaram um rumo desagradável na última rodada em casa da temporada. Ao que tudo indica, ocorreu uma briga feia quando Tavernier descobriu que não estava entre os titulares para a partida contra o Hibs. O zagueiro pretendia usar a ocasião como uma despedida formal na presença de sua esposa e filhos.

Após uma discussão acalorada com Rohl, Tavernier teria se dirigido aos companheiros durante uma reunião pré-jogo antes de sair furioso do estádio. O desentendimento inicial foi tão grave que não se esperava que o jogador de 34 anos retornasse para a partida daquela noite, deixando sua despedida planejada de Ibrox totalmente arruinada, já que a escalação confirmou sua ausência do time.