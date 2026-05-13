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James Tavernier quase não teve a chance de se despedir do Rangers, já que uma briga com o técnico Danny Rohl resultou na saída do capitão do Ibrox antes do confronto contra o Hibs
Uma falha na comunicação em Ibrox
De acordo com o The Scottish Sun, a longa trajetória do experiente lateral-direito no gigante de Glasgow estava prestes a terminar em grande estilo, mas os acontecimentos tomaram um rumo desagradável na última rodada em casa da temporada. Ao que tudo indica, ocorreu uma briga feia quando Tavernier descobriu que não estava entre os titulares para a partida contra o Hibs. O zagueiro pretendia usar a ocasião como uma despedida formal na presença de sua esposa e filhos.
Após uma discussão acalorada com Rohl, Tavernier teria se dirigido aos companheiros durante uma reunião pré-jogo antes de sair furioso do estádio. O desentendimento inicial foi tão grave que não se esperava que o jogador de 34 anos retornasse para a partida daquela noite, deixando sua despedida planejada de Ibrox totalmente arruinada, já que a escalação confirmou sua ausência do time.
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Um final inesperado para uma década de serviço
A tensão surge poucas semanas depois de Tavernier ter surpreendido a diretoria do clube ao anunciar sua saída. Embora o grande jogador da atualidade tivesse mais de uma década de serviço no clube, acreditava-se que os dirigentes estivessem se preparando para novas negociações contratuais quando o capitão tornou pública sua decisão. O momento escolhido acrescenta mais atrito a uma relação que se tornou cada vez mais tensa nas últimas semanas da temporada.
A derrota por 3 a 1 para o Celtic no Old Firm, no domingo, pareceu ser um ponto de inflexão, com Rohl optando por substituir o capitão durante o clássico. Tavernier foi vaiado pela torcida do Parkhead ao deixar o campo, com muitos torcedores do Hoops sentindo que aquela seria sua última participação no clássico. Essa substituição parece ter preparado o terreno para o drama na escalação que se desenrolou antes do jogo contra o Hibs.
Reviravolta emocional e entrega do prêmio à beira do campo
Apesar dos relatos iniciais de que ele teria deixado o estádio furioso, a situação sofreu uma reviravolta dramática poucos minutos antes do início da partida. Tavernier chegou atrasado ao Ibrox para garantir que pudesse agradecer aos torcedores que o apoiam desde 2015. Ele entrou em campo sob uma recepção calorosa, acompanhado pela lenda do clube John Greig para uma homenagem especial em reconhecimento à sua incrível contribuição ao clube.
A emoção do dia ficou evidente quando o zagueiro, que marcou 144 gols em 562 partidas, foi visto visivelmente enxugando as lágrimas. Tendo capitaneado a equipe ao seu histórico 55º título da liga sob o comando de Steven Gerrard em 2021, além de conquistar tanto a Copa da Escócia quanto a Copa da Liga, sua entrada no Hall da Fama foi comemorada pela torcida do Ibrox, apesar do atrito interno com a comissão técnica.
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As últimas palavras do capitão ao se despedir
Tavernier já havia explicado os motivos de sua saída em uma declaração sincera dirigida à torcida. Ele disse: "Aos torcedores, aos meus companheiros de equipe e a toda a equipe do clube. Depois de refletir muito, tomei a decisão de que esta será minha última temporada no clube. Não foi uma decisão fácil. Este clube tem sido uma parte muito importante da minha vida e da minha família nos últimos 11 anos. Ele me deu muito, tanto dentro quanto fora de campo, e desde o momento em que cheguei, sempre tentei dar tudo de mim para representá-lo da maneira certa.”
Refletindo sobre seu mandato como líder do time, ele acrescentou: “Ter tido a honra de ser nomeado capitão deste clube desde 2018 é algo de que sempre terei um orgulho imenso. Liderar este time, usar a braçadeira e ter a confiança depositada nessa função significou para mim mais do que consigo expressar em palavras. Compartilhamos juntos os altos e baixos e alguns momentos verdadeiramente incríveis ao longo do caminho.”