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James Rodriguez retorna à Colômbia, e o Atlético Nacional conclui transferência surpreendente do ex-astro do Real Madrid
Meia acerta retorno ao seu país natal
O Nacional deu um grande golpe no mercado de transferências ao anunciar oficialmente a contratação de James exatamente no prazo final para registros de jogadores livres. O capitão da Colômbia acertou um contrato inicial de um ano, com opção de extensão, com o gigante de Antioquia. A transferência representa apenas o segundo clube da primeira divisão colombiana em sua carreira, depois de ter feito sua estreia profissional pelo Envigado em 2006.
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Clube celebra contratação monumental
A diretoria do Nacional confirmou a chegada do meia-atacante por meio de uma publicação emocionante em seus canais oficiais nas redes sociais, na noite de quinta-feira.
Anunciando a contratação de peso, o clube divulgou um comunicado oficial no X: "Isto não é apenas um anúncio. Este é o resultado de trabalhar por puro amor a este time. Trabalho diário, incansável, realizado em silêncio por tantas pessoas para tornar o Nacional maior a cada dia. Quando um clube trabalha somente pelo clube, a grandeza não é apenas discurso, é o resultado natural."
Encerrando um anúncio que provocou ondas de choque no futebol sul-americano, o Nacional acrescentou: "Você confiou. Você acreditou. Era inevitável. James Rodriguez é Atlético Nacional. O maior ao maior."
Negociações conduzidas em total sigilo
Antes de comprometer seu futuro com o Medellin, o jogador de 35 anos havia sido fortemente ligado a uma transferência para o Avellino, da Serie B italiana. James estava sem clube desde julho, após encerrar uma breve passagem de oito jogos pelo Minnesota depois da campanha da Colômbia até as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A capacidade do Nacional de negociar e fechar o acordo completamente fora do radar faz desta uma das mais impressionantes contratações da história do futebol colombiano.
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Ritmo de jogo é prioridade na pauta
James vai se concentrar em reconstruir rapidamente seu condicionamento de jogo após não atuar competitivamente desde que defendeu a Colômbia em nível internacional no início de julho. A chegada do ex-vencedor da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo deve acrescentar visão de elite ao ataque do Nacional em sua busca pelo título da Categoria Primera A. A rapidez com que o meia se integrar ao esquema tático será acompanhada de perto pelos torcedores ao longo da campanha.
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