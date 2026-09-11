A diretoria do Nacional confirmou a chegada do meia-atacante por meio de uma publicação emocionante em seus canais oficiais nas redes sociais, na noite de quinta-feira.

Anunciando a contratação de peso, o clube divulgou um comunicado oficial no X: "Isto não é apenas um anúncio. Este é o resultado de trabalhar por puro amor a este time. Trabalho diário, incansável, realizado em silêncio por tantas pessoas para tornar o Nacional maior a cada dia. Quando um clube trabalha somente pelo clube, a grandeza não é apenas discurso, é o resultado natural."

Encerrando um anúncio que provocou ondas de choque no futebol sul-americano, o Nacional acrescentou: "Você confiou. Você acreditou. Era inevitável. James Rodriguez é Atlético Nacional. O maior ao maior."