Aos 28 minutos de um confronto entre duas seleções sul-americanas nas oitavas de final no Maracanã, James marcou um gol digno de tal cenário ao controlar a bola com o peito logo fora da área do Uruguai, antes de soltar um voleio de pé esquerdo que quase quebrou a trave ao entrar no fundo da rede.

Isso quase quebrou a internet também. Até mesmo LeBron James ficou impressionado com a genialidade de James, que também marcou o segundo gol da Colômbia na vitória por 2 a 0 no Rio.

“Cara, assistindo a esse jogo da Colômbia”, escreveu o astro da NBA no Twitter, “acho que já tenho meu jogador favorito da Copa do Mundo!”

Até mesmo o então técnico do Arsenal, Arsène Wenger, que conhecia muito melhor o potencial do jogador do Porto, ficou “absolutamente impressionado com a qualidade das atuações de James” no Brasil.

“Para mim, foi a inteligência dos seus passes, a agilidade dele e a fluidez do seu jogo”, disse o francês à beIN Sport. “Foi também a rapidez na tomada de decisões. Os passes penetrantes que ele deu foram simplesmente fantásticos.

“Você simplesmente queria vê-lo com a bola, e quando você quer que alguém tenha a bola, isso é sempre um sinal de qualidade excepcional. E ele definitivamente tem isso.”