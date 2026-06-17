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James Rodriguez Colombia GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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James Rodríguez nunca correspondeu às expectativas criadas em 2014 - mas o ícone da Copa do Mundo ainda pode liderar a equipe da Colômbia, uma das zebras do torneio

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Uzbequistão x Colômbia

James Rodríguez afirma que, sempre que pisa em um campo de futebol, joga para “aqueles que amam o futebol bonito” — e eles ficaram completamente encantados com ele durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O camisa 10 colombiano, dotado de uma beleza digna de uma boy band e de um pé esquerdo maravilhoso, não só conquistou a Chuteira de Ouro quanto também conquistou corações em todo o mundo com suas atuações sensacionais.

Dos seis gols que marcou no Brasil, James diz que o terceiro foi o seu favorito: o meia-atacante driblou Maya Yoshida com uma finta magnífica antes de levantar a bola por cima de Eiji Kawashima, selando a vitória por 4 a 1 sobre o Japão na fase de grupos.

No entanto, foi seu gol espetacular contra o Uruguai, na partida seguinte da Colômbia, que mudou a vida de James.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH50-COL-URUAFP

    'Sinal de qualidade excepcional'

    Aos 28 minutos de um confronto entre duas seleções sul-americanas nas oitavas de final no Maracanã, James marcou um gol digno de tal cenário ao controlar a bola com o peito logo fora da área do Uruguai, antes de soltar um voleio de pé esquerdo que quase quebrou a trave ao entrar no fundo da rede.

    Isso quase quebrou a internet também. Até mesmo LeBron James ficou impressionado com a genialidade de James, que também marcou o segundo gol da Colômbia na vitória por 2 a 0 no Rio.

    “Cara, assistindo a esse jogo da Colômbia”, escreveu o astro da NBA no Twitter, “acho que já tenho meu jogador favorito da Copa do Mundo!”

    Até mesmo o então técnico do Arsenal, Arsène Wenger, que conhecia muito melhor o potencial do jogador do Porto, ficou “absolutamente impressionado com a qualidade das atuações de James” no Brasil.

    “Para mim, foi a inteligência dos seus passes, a agilidade dele e a fluidez do seu jogo”, disse o francês à beIN Sport. “Foi também a rapidez na tomada de decisões. Os passes penetrantes que ele deu foram simplesmente fantásticos.

    “Você simplesmente queria vê-lo com a bola, e quando você quer que alguém tenha a bola, isso é sempre um sinal de qualidade excepcional. E ele definitivamente tem isso.”

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH57-BRA-COLAFP

    “Por que ele não pode se tornar o maior de todos?”

    Florentino Pérez também estava encantado com James, e apenas três semanas depois que a campanha do meia-atacante na Copa do Mundo terminou em lágrimas, após a derrota por 2 a 1 nas quartas de final para o Brasil, país anfitrião, o então jogador de 23 anos exibia um sorriso de orelha a orelha ao realizar seu “sonho” ao assinar contrato com o Real Madrid.

    James era o novo queridinho do futebol mundial, e o status de superestrela o aguardava no Bernabéu.

    “Ele é um dos melhores jogadores do mundo”, entusiasmou-se Carlos Valderrama, ídolo de infância de James, “por que ele não poderia se tornar o maior?”

    Certamente não havia nada que o impedisse, pelo menos em termos de talento. James era o camisa 10 perfeito; ele tinha tudo: técnica excepcional, excelente visão de jogo e um chute explosivo. Talvez ainda mais importante, ele era inteligente.

    “O que mais surpreende em James”, explicou o técnico da Colômbia, José Pekerman, em 2014, “é que, apesar da pouca idade, ele não tem nenhum problema em fazer coisas que a maioria dos jogadores de futebol leva muitos anos para entender.”

  • Real Madrid v Real Sociedad - Copa del Rey: Quarter FinalGetty Images Sport

    "O menino não está concentrado"

    O que James talvez não tenha compreendido, porém, foi o que era necessário para desfrutar de uma carreira longa e bem-sucedida no mais alto nível, o que acabou fazendo com que ele perdesse espaço não apenas no Real Madrid, mas também no Bayern de Munique.

    “O garoto não está focado”, disse o ex-médico da seleção colombiana, Héctor Fábio Cruz, ao Futbolred em 2019. “Em vez de se preparar para a nova temporada, ele foi arrumar as sobrancelhas e o cabelo, quando deveria estar treinando.

    “Grandes times como o Real Madrid esperam jogadores bem preparados, mas a atitude desse garoto não está certa. Um jogador que passa meses longe dos gramados e vai de clube em clube. Mas se ele se preparasse adequadamente, não passaria por nada disso.

    “Cristiano Ronaldo tirou uma semana de férias [após a Copa do Mundo de 2018]. Ele foi de iate com a família para a Grécia e, na semana seguinte, já tinha 15 pessoas preparando-o para a temporada. Ele é o cara mais profissional que conheço. James, porém, saiu da mesma Copa do Mundo lesionado, alugou um avião particular, foi para a praia e relaxou. Isso não pode ser.

    “Eu já tinha previsto que as coisas iriam dar errado para ele, porque ele não se esforça.”

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    O favorito de Ancelotti

    O ex-técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, nunca teve nenhum problema com James. Na opinião do italiano, o que faltava ao colombiano em dedicação, ele compensava com criatividade — e foi por isso que tentou levá-lo para onde quer que fosse.

    “Quando o contratei para o Everton, todos estavam preocupados com sua condição física e em saber como ele lidaria com a intensidade da Premier League”, disse Ancelotti à France Football em 2020. “Durante os primeiros quatro jogos, você sabe quantas vezes ele fez sprints? Sete! Ele tem mais assistências e gols do que sprints! Então, do que estamos falando aqui? O que esperamos que um jogador faça em campo?

    “Quando eu estava no Milan, contratamos o Ronaldo. Na chegada, ele pesava 100 kg. Antes da primeira partida, eu disse a ele: ‘Você sabe que não posso te escalar. Você precisa perder peso.’ Ele respondeu: ‘O que você quer que eu faça em campo? Marcar gols ou correr? Se for para correr, me coloque no banco; se for para marcar gols, me escale!’

    “Eu o coloquei em campo. Ele não correu, mas marcou dois gols. Com o James, é a mesma coisa.”

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    Totalmente comprometido

    O próprio James admitiu que o apoio incansável de Ancelotti significava tudo para ele, pois só se sentia capaz de jogar no auge de suas habilidades quando sabia que contava com a total confiança do técnico. Infelizmente, nem todos os treinadores consideravam que os prós superavam os contras no caso de James, que atuou por sete clubes apenas nos últimos cinco anos.

    Ele chegou a ficar sem clube ainda em janeiro, mas mesmo assim nunca houve dúvidas sobre sua convocação para a seleção colombiana para a Copa do Mundo de 2026.

    Por quê? Porque, quando se trata de seu país, nunca houve qualquer dúvida sobre seu compromisso com a causa.

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    Rei James

    Para James, ser capitão da Colômbia é a maior honra e, mesmo aos 34 anos, ele ainda tem chances de ampliar seu legado na Copa do Mundo.

    Conquistar mais uma Chuteira de Ouro pode estar fora de alcance, mas, como James demonstrou ao ser eleito o Melhor Jogador do Torneio na Copa América de 2024, sua visão continua impecável, e ele está cercado por vários jogadores mais do que dispostos a correr, entre os quais se destaca o brilhante ponta do Bayern de Munique, Luis Díaz.

    Este último é, obviamente, o melhor jogador da Colômbia atualmente — e de longe —, mas mesmo aos olhos de Díaz, ele é apenas um potencial herdeiro do trono do “Rei James”. Segundo o ex-jogador do Liverpool, James continua sendo “o ídolo dos ídolos” na Colômbia por causa de suas façanhas no Brasil há mais de uma década.

    Quem sabe, então, o que James poderá conquistar em sua terceira e última Copa do Mundo? Ele certamente contará com o apoio total dos colegas, do técnico e de todo o país. E, é claro, daqueles que amam o futebol bonito.

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