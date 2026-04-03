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James Rodríguez é hospitalizado por "desidratação grave" antes da Copa do Mundo de 2026
Susto com a saúde de um ícone da Colômbia
A Federação Colombiana de Futebol (FCF) confirmou que James Rodríguez foi internado em uma clínica em Minnesota para um período de 72 horas de observação médica. O ex-jogador do Real Madrid e do Everton precisou de tratamento urgente após sofrer de “desidratação grave” após a recente derrota da Colômbia por 3 a 1 para a França.
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A FCF divulga um boletim médico
A equipe médica agiu rapidamente depois que o jogador de 34 anos apresentou sintomas de fadiga extrema. A FCF procurou tranquilizar os torcedores esclarecendo que o problema está estritamente relacionado aos seus níveis de hidratação, e não a uma lesão muscular recorrente, embora o momento em que ocorreu o incidente tenha causado grande preocupação.
“A Federação Colombiana de Futebol, por meio de sua equipe médica e da Diretoria das Seleções Nacionais, deseja informar ao público e à mídia sobre o estado de saúde do capitão da Seleção Colombiana: James Rodríguez”, declarou a FCF em um comunicado oficial.
“Foi confirmado, após contato com um centro médico no estado de Minnesota, que o meio-campista está sob observação profissional devido a uma condição médica de origem não esportiva. No dia seguinte à partida contra a França, o jogador apresentou desidratação grave que exigiu hospitalização nas últimas 72 horas para monitoramento clínico preventivo e recuperação.”
Preocupações com a forma física antes do grande pontapé inicial
Rodriguez enfrenta agora uma corrida contra o tempo para provar que está em forma antes da estreia da Colômbia na Copa do Mundo, contra o Uzbequistão, no dia 17 de junho. Sua falta de ritmo de jogo é uma preocupação crescente para o técnico Néstor Lorenzo. James disputou apenas 39 minutos pelo Minnesota United em 2026, com sua temporada de estreia na MLS marcada por vários contratempos que limitaram seu impacto na América do Norte.
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E agora?
A equipe médica do Minnesota United passará a coordenar com a seleção nacional a gestão da carga de trabalho do jogador. Espera-se que o jogador de 34 anos não participe da partida da MLS deste domingo contra o LA Galaxy.