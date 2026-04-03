James Rodríguez é hospitalizado por "desidratação grave" antes da Copa do Mundo de 2026

A equipe médica agiu rapidamente depois que o jogador de 34 anos apresentou sintomas de fadiga extrema. A FCF procurou tranquilizar os torcedores esclarecendo que o problema está estritamente relacionado aos seus níveis de hidratação, e não a uma lesão muscular recorrente, embora o momento em que ocorreu o incidente tenha causado grande preocupação.

“A Federação Colombiana de Futebol, por meio de sua equipe médica e da Diretoria das Seleções Nacionais, deseja informar ao público e à mídia sobre o estado de saúde do capitão da Seleção Colombiana: James Rodríguez”, declarou a FCF em um comunicado oficial.

“Foi confirmado, após contato com um centro médico no estado de Minnesota, que o meio-campista está sob observação profissional devido a uma condição médica de origem não esportiva. No dia seguinte à partida contra a França, o jogador apresentou desidratação grave que exigiu hospitalização nas últimas 72 horas para monitoramento clínico preventivo e recuperação.”