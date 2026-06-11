James Rodríguez dá seu apoio à candidatura de Luis Díaz ao Ballon d'Or, enquanto a Colômbia se prepara para a Copa do Mundo

O experiente meia Rodríguez acredita que seu compatriota em grande ascensão já faz parte da elite dos jogadores de futebol da atualidade. Ao avaliar as chances do ponta de conquistar o maior prêmio individual do futebol, Rodríguez afirmou, conforme citado por Fabrizio Romano: “Luis Díaz como Ballon d’Or, por que não? Para mim, ele já está entre os cinco melhores do mundo neste momento. Se chegarmos à final, ele pode ganhar o Ballon d’Or.”