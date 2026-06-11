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James Rodríguez dá seu apoio à candidatura de Luis Díaz ao Ballon d'Or, enquanto a Colômbia se prepara para a Copa do Mundo
Diaz se destaca em sua primeira temporada no Bayern
Diaz chega ao torneio após uma magnífica temporada nacional com o Bayern de Munique, onde conquistou os títulos da Bundesliga e da DFB-Pokal. O ponta de 29 anos registrou a impressionante marca de 26 gols e 23 assistências em todas as competições, tendo apenas seu companheiro de equipe Michael Olise registrado mais assistências no campeonato.
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Diaz é apontado como um grande talento
O experiente meia Rodríguez acredita que seu compatriota em grande ascensão já faz parte da elite dos jogadores de futebol da atualidade. Ao avaliar as chances do ponta de conquistar o maior prêmio individual do futebol, Rodríguez afirmou, conforme citado por Fabrizio Romano: “Luis Díaz como Ballon d’Or, por que não? Para mim, ele já está entre os cinco melhores do mundo neste momento. Se chegarmos à final, ele pode ganhar o Ballon d’Or.”
Em busca da história do futebol colombiano
Uma campanha internacional vitoriosa poderia tornar Díaz o primeiro colombiano a conquistar o prestigioso prêmio. Radamel Falcao alcançou a melhor colocação do país ao ficar em quinto lugar em 2012, enquanto o próprio Rodríguez terminou em oitavo após suas memoráveis conquistas na Chuteira de Ouro de 2014. A expectativa é ainda maior, já que a cerimônia do Ballon d'Or 2026 será realizada em 26 de outubro, em Londres, saindo de Paris para comemorar seu histórico 70º aniversário.
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A estreia no Grupo K está por vir
A Colômbia está finalizando seus preparativos táticos, enquanto suas estrelas buscam repetir no cenário internacional o excelente desempenho que vêm apresentando nos clubes. Com um elenco em plena forma, os sul-americanos enfrentam uma fase de grupos promissora contra Uzbequistão, República Democrática do Congo e a poderosa seleção de Portugal. Sua campanha na Copa do Mundo começa oficialmente contra o Uzbequistão no dia 18 de junho, quando a equipe de Néstor Lorenzo enfrentará um teste imediato às suas ambiciosas expectativas para o torneio.