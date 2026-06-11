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Adhe Makayasa

Traduzido por

James Rodríguez dá seu apoio à candidatura de Luis Díaz ao Ballon d'Or, enquanto a Colômbia se prepara para a Copa do Mundo

L. Diaz
J. Rodriguez
Colômbia
Copa do Mundo
Bayern de Munique
Bundesliga
Bola de Ouro

O capitão da Colômbia, James Rodríguez, acredita que seu companheiro de seleção Luis Díaz é um candidato de peso ao próximo Ballon d'Or, após uma temporada espetacular com o Bayern de Munique. O icônico meio-campista insiste que uma boa campanha na competição mundial confirmaria o status de jogador de classe mundial do ponta, gerando grande entusiasmo antes do retorno da seleção ao torneio.

  • Diaz se destaca em sua primeira temporada no Bayern

    Diaz chega ao torneio após uma magnífica temporada nacional com o Bayern de Munique, onde conquistou os títulos da Bundesliga e da DFB-Pokal. O ponta de 29 anos registrou a impressionante marca de 26 gols e 23 assistências em todas as competições, tendo apenas seu companheiro de equipe Michael Olise registrado mais assistências no campeonato.

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  • Luis Diaz ColombiaGetty

    Diaz é apontado como um grande talento

    O experiente meia Rodríguez acredita que seu compatriota em grande ascensão já faz parte da elite dos jogadores de futebol da atualidade. Ao avaliar as chances do ponta de conquistar o maior prêmio individual do futebol, Rodríguez afirmou, conforme citado por Fabrizio Romano: “Luis Díaz como Ballon d’Or, por que não? Para mim, ele já está entre os cinco melhores do mundo neste momento. Se chegarmos à final, ele pode ganhar o Ballon d’Or.”

  • Em busca da história do futebol colombiano

    Uma campanha internacional vitoriosa poderia tornar Díaz o primeiro colombiano a conquistar o prestigioso prêmio. Radamel Falcao alcançou a melhor colocação do país ao ficar em quinto lugar em 2012, enquanto o próprio Rodríguez terminou em oitavo após suas memoráveis conquistas na Chuteira de Ouro de 2014. A expectativa é ainda maior, já que a cerimônia do Ballon d'Or 2026 será realizada em 26 de outubro, em Londres, saindo de Paris para comemorar seu histórico 70º aniversário.

  • Colombia v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    A estreia no Grupo K está por vir

    A Colômbia está finalizando seus preparativos táticos, enquanto suas estrelas buscam repetir no cenário internacional o excelente desempenho que vêm apresentando nos clubes. Com um elenco em plena forma, os sul-americanos enfrentam uma fase de grupos promissora contra Uzbequistão, República Democrática do Congo e a poderosa seleção de Portugal. Sua campanha na Copa do Mundo começa oficialmente contra o Uzbequistão no dia 18 de junho, quando a equipe de Néstor Lorenzo enfrentará um teste imediato às suas ambiciosas expectativas para o torneio.

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