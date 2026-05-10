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James Rodríguez, da Colômbia, estaria prestes a deixar o Minnesota United e poderia se aposentar após a Copa do Mundo de 2026
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Copa do Mundo e depois a aposentadoria?
O Minnesota tinha a opção de prorrogar o contrato de Rodriguez até o final da temporada, mas essa decisão precisaria ser tomada até 1º de junho e, segundo relatos, estaria alinhada com os desejos do jogador de 34 anos. Espera-se que Rodriguez deixe o clube após a partida do Minnesota na quarta-feira contra o Colorado Rapids, de acordo com o The Athletic. Se ele jogar, essa poderá ser a última partida pelo clube em sua carreira, já que notícias vindas da Colômbia sugerem que ele estaria considerando a aposentadoria após a Copa do Mundo.
As estatísticas da passagem de James pela MLS
Espera-se que Rodriguez seja o destaque da Colômbia no torneio deste verão, mas ele está longe de ter esse desempenho pelo Minnesota. Ele disputou um total de seis partidas pelo clube, mas tem estado praticamente indisponível.
Seu melhor desempenho pode ter sido contra o LAFC em 25 de abril, quando jogou 63 minutos na derrota por 1 a 0 do Loons.
Se há um lado positivo, é que o ex-jogador do Real Madrid não era um Jogador Designado e assinou contrato com um salário menor.
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Encaixa-se no contexto geral
A falta de impacto de Rodríguez no Minnesota dá continuidade a uma tendência recente do meio-campista. Desde que se destacou na Copa do Mundo de 2014, ele tem frequentemente se destacado pela Colômbia, mas tem enfrentado dificuldades para reproduzir seu desempenho internacional no âmbito dos clubes. Como resultado, ele tem passado por vários clubes ao redor do mundo, jogando pelo Real Madrid, Everton, Al-Rayyan, León e outros. Se Rodriguez não entrar em campo nas partidas do Minnesota no domingo ou na quarta-feira, esta será a passagem mais curta por um clube em sua carreira, superando as seis partidas que disputou pelo Rayo Vallecano.
E agora?
O Minnesota United enfrentará o Austin FC no domingo, antes de jogar contra o Colorado Rapids na quarta-feira. A Colômbia disputará sua primeira partida na Copa do Mundo no dia 17 de junho contra o Uzbequistão.