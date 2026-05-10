James Rodríguez, da Colômbia, estaria prestes a deixar o Minnesota United e poderia se aposentar após a Copa do Mundo de 2026

Espera-se que Rodriguez seja o destaque da Colômbia no torneio deste verão, mas ele está longe de ter esse desempenho pelo Minnesota. Ele disputou um total de seis partidas pelo clube, mas tem estado praticamente indisponível.

Seu melhor desempenho pode ter sido contra o LAFC em 25 de abril, quando jogou 63 minutos na derrota por 1 a 0 do Loons.

Se há um lado positivo, é que o ex-jogador do Real Madrid não era um Jogador Designado e assinou contrato com um salário menor.



