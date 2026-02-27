Getty Images Sport
Traduzido por
James Milner, recordista, revela a gravidade da terrível lesão no tornozelo que o deixou imobilizado por SEIS MESES
- Getty Images Sport
O pesadelo das lesões de Milner
Milner refletiu sobre o assunto no campo de treinamento do Brighton para alguns repórteres, para comemorar sua recente conquista. O meio-campista se tornou o jogador com mais partidas disputadas na Premier League na vitória por 2 a 0 sobre o Brentford no último fim de semana, quando Milner registrou sua 654ª partida, um recorde anteriormente detido por Gareth Barry.
O jogador de 40 anos falou abertamente sobre a lesão que o limitou a apenas quatro partidas na liga na última temporada e deixou Milner se perguntando se ele chegaria ao marco histórico de partidas disputadas. “As coisas mudam rapidamente no futebol, especialmente quando você chega à minha idade”, começou Milner.
“Quando olho para onde eu estava no ano passado, sem conseguir levantar o pé por seis meses, acho que a maioria das pessoas, incluindo o cirurgião, o fisioterapeuta e aqueles que entenderam a lesão, achavam que eu estava acabado na minha idade.”
Milner acabou voltando a jogar no último dia da temporada, entrando no final da partida vencida por 4 a 1 contra o Tottenham. “Foi esse desejo de provar que as pessoas estavam erradas que provavelmente significa que ainda estou jogando agora”, continuou ele.
“Eu queria provar que poderia me recuperar da lesão e não deixar minha carreira terminar de uma forma que não estava sob meu controle. Isso ainda pode acontecer, mas essa foi a minha motivação. Acho que poucas pessoas acreditavam que eu poderia voltar.”
Estrela experiente aberta a prolongar a sua estadia em Brighton
O contrato de Milner expira neste verão, mas Fabian Hurzeler está ansioso para que o experiente astro prolongue sua estadia no AMEX. E o ex-astro do Manchester City e do Liverpool está preparado para assinar um novo contrato com o time da costa sul, embora tenha admitido que está mantendo suas opções em aberto.
“Acho que as coisas mudam muito rapidamente no futebol, e acho que quando você chega à minha idade, as coisas também mudam muito rapidamente”, acrescentou Milner. “Há seis semanas, eu não estava jogando muitos minutos e as coisas não estavam indo muito bem, então você fica frustrado.
Mas então joguei mais minutos nos últimos dois jogos e, quando você faz parte de uma vitória, é mais fácil mudar de ideia e dizer: 'Sim, adoraria ficar mais um ano'. Estou bastante aberto neste momento. Se vou ou não continuar jogando, não tenho certeza. O clube — não tivemos nenhuma conversa, então, obviamente, o clube também tem que estar interessado.
Eu disse no início da temporada: vamos chegar a fevereiro e ver onde estamos, e sei que estamos lá agora, então vamos ver o que acontece. Neste momento, estou apenas fazendo meu trabalho todos os dias, e as coisas podem mudar rapidamente. Neste momento, estou muito aberto a isso e espero que os últimos jogos tenham provado que ainda posso contribuir em campo.”
- AFP
Conversa sobre a aposentadoria
A aposentadoria também se aproxima para Milner, que completará 41 anos no meio da temporada 2026-27, mas o jogador do Seagulls revelou que não tem “medo” de pendurar as chuteiras. “Acho que é uma pergunta difícil saber quando é o momento certo, porque sinto que ainda posso jogar, mas você chega a um ponto em que não consegue mais? Isso é muito tempo? Terminei o jogo no fim de semana e alguns dos rapazes disseram: 'você não pode se aposentar este ano, Milly, você tem que continuar no ano que vem'”, disse Milner. “Então, acho que é sempre uma decisão difícil saber qual é o momento certo.
Sinto que o lado técnico ao qual fui exposto, em termos do que fiz aqui no ano passado e dos certificados que obtive, me interessa às vezes. Mas Jurgen [Klopp] sempre disse que, quando você encerra a carreira, precisa descansar e fazer uma pausa imediatamente, e acho que isso é bastante atraente neste momento.”
A administração “apela” a Milner
A atenção voltou-se para a carreira pós-futebol de Milner, com menção à gestão, embora a natureza competitiva do trabalho lhe dê o que pensar. “Às vezes, isso me atrai, com certeza”, disse ele. “E outras vezes, você vê treinadores assinando um novo contrato e sendo demitidos dois meses depois, e eu simplesmente acho que as pessoas não têm o tempo que merecem agora.
Às vezes penso: sim, seria ótimo e adoraria deixar minha marca em um time, e acho que poderia fazer isso e aquilo. Mas é um trabalho muito difícil, não é? Quero dizer, é muito difícil. Até mesmo a quantidade de entrevistas que você tem que dar torna o trabalho difícil, e é um trabalho que o seu lado competitivo pensa: sim, eu não me importaria de tentar e assumir.
“Sinto que tenho um conhecimento fantástico das pessoas com quem trabalhei, desde Terry Venables e Sir Bobby Robson até o atual técnico. Tenho uma grande variedade de técnicos de diferentes países e personalidades diferentes para me apoiar, então, de certa forma, acho que seria uma grande pena perder todo esse conhecimento e experiência que acumulei e não poder usar isso.
Sou bastante aberto e, como sempre disse, estou apenas concentrado no que estou fazendo. Sei que o fim está se aproximando, reconheço isso, mas permaneço no presente e tento me concentrar no que posso contribuir para a equipe como jogador.”
Publicidade