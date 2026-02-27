James Milner, recordista, revela a gravidade da terrível lesão no tornozelo que o deixou imobilizado por SEIS MESES

Milner refletiu sobre o assunto no campo de treinamento do Brighton para alguns repórteres, para comemorar sua recente conquista. O meio-campista se tornou o jogador com mais partidas disputadas na Premier League na vitória por 2 a 0 sobre o Brentford no último fim de semana, quando Milner registrou sua 654ª partida, um recorde anteriormente detido por Gareth Barry.

O jogador de 40 anos falou abertamente sobre a lesão que o limitou a apenas quatro partidas na liga na última temporada e deixou Milner se perguntando se ele chegaria ao marco histórico de partidas disputadas. “As coisas mudam rapidamente no futebol, especialmente quando você chega à minha idade”, começou Milner.

“Quando olho para onde eu estava no ano passado, sem conseguir levantar o pé por seis meses, acho que a maioria das pessoas, incluindo o cirurgião, o fisioterapeuta e aqueles que entenderam a lesão, achavam que eu estava acabado na minha idade.”

Milner acabou voltando a jogar no último dia da temporada, entrando no final da partida vencida por 4 a 1 contra o Tottenham. “Foi esse desejo de provar que as pessoas estavam erradas que provavelmente significa que ainda estou jogando agora”, continuou ele.

“Eu queria provar que poderia me recuperar da lesão e não deixar minha carreira terminar de uma forma que não estava sob meu controle. Isso ainda pode acontecer, mas essa foi a minha motivação. Acho que poucas pessoas acreditavam que eu poderia voltar.”