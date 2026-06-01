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James Milner, recordista da Premier League, se aposenta! O ex-jogador do Liverpool e do Manchester City explica a decisão de pendurar as chuteiras aos 40 anos
Um legado de recordes chega ao fim
Milner confirmou que vai pendurar as chuteiras após uma carreira que se estendeu por quase um quarto de século. O veterano do Brighton, que completou 40 anos em janeiro, se despede como o jogador com mais partidas disputadas na história da Premier League, encerrando sua carreira com um total impressionante de 658 jogos. Ele superou a marca anterior de Gareth Barry, de 653 partidas, no início deste ano, consolidando seu lugar como o maior maratonista da liga.
O ex-jogador da seleção inglesa representou o Leeds United, o Newcastle, o Aston Villa, o Manchester City, o Liverpool e o Brighton durante 24 temporadas no mais alto nível. “Após 24 temporadas na Premier League, sinto que é o momento certo para encerrar minha carreira como jogador”, declarou Milner ao anunciar sua aposentadoria. “Deixo o futebol com imenso orgulho, gratidão e memórias que permanecerão comigo pelo resto da vida.
Desde a minha estreia pelo Leeds United, time que torcia quando era criança, aos 16 anos, e me tornando o artilheiro mais jovem da Premier League, eu nunca poderia ter sonhado com a jornada que percorri, até não conseguir levantar o pé no ano passado e depois voltar para fazer parte do Brighton, que se classificou para a Europa pela segunda vez na história do clube aos 40 anos.
"Ter passado a representar o Newcastle, o Aston Villa, o Man City, o Liverpool e o Brighton, sem esquecer um mês memorável no Swindon, foi um enorme privilégio
"Tive a sorte de viver momentos inesquecíveis, desde lutar pela permanência até conquistar troféus, jogar na Europa e representar meu país. Mas, acima de tudo, são as pessoas e as amizades que fiz ao longo da minha carreira no futebol que vou guardar para sempre no coração.
"À minha família, obrigado por cada sacrifício, cada quilômetro percorrido e cada momento de incentivo. Nada disso teria sido possível sem vocês.
"Deixo o futebol com imenso orgulho, gratidão e memórias que permanecerão comigo pelo resto da vida. O futebol me deu muito mais do que eu jamais poderia imaginar, e serei eternamente grato pelas oportunidades que ele me proporcionou."
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Contra todas as expectativas em Brighton
Embora tenha passado seus últimos anos na Costa Sul, a capacidade de Milner de chegar a esse marco recorde estava em dúvida após uma grave lesão no joelho sofrida contra o Arsenal. Ele admitiu que até mesmo as pessoas mais próximas esperavam que ele encerrasse a carreira muito antes. A recuperação foi intensa, com seis meses em que ele não podia colocar peso sobre a perna, mas ele se recuperou para ajudar os Seagulls a se classificarem para a Europa.
Refletindo sobre aqueles meses difíceis, Milner disse: “Para ser sincero, naquela época era bem improvável [que eu quebrasse o recorde de partidas], mas tive a sorte de ter pessoas boas ao meu redor. Pessoas que acreditaram em mim e um bom grupo de jogadores com quem estou jogando.”
O conselho de Klopp para o futuro
À medida que Milner avança para o próximo capítulo de sua carreira, parece provável que ele faça a transição para a carreira de treinador. Ele já concluiu seus cursos de treinador da UEFA e passou algum tempo observando as formações táticas durante os períodos em que esteve afastado por lesão. Ele revelou que já recebeu conselhos importantes do ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, sobre seu caminho rumo ao banco de reservas.
“Jurgen me disse que, quando você encerrar a carreira, a primeira coisa a fazer é dar um tempo. Acho que, depois de tantos anos jogando com a intensidade que eu joguei, é importante fazer um balanço, dar um tempo, definir qual será o próximo passo e ver para onde vamos a partir daí”, disse Milner aoGOAL em uma entrevista recente.
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Uma vitrine repleta de troféus
A carreira de Milner não se resumiu apenas à longevidade, pois ele foi um vencedor inveterado no mais alto nível. Ele conquistou três títulos da Premier League — dois com o Manchester City e um durante sua passagem icônica pelo Liverpool. Sua passagem por Anfield foi particularmente marcante, pois ele ajudou os Reds a encerrar a longa espera por um título da liga e levantou o troféu da Liga dos Campeões em 2019. Ele também disputou 61 partidas pela seleção inglesa, estreando em 2009 enquanto jogava pelo Aston Villa.
Seu impacto estatístico na liga é igualmente impressionante, já que ele registrou 56 gols e 90 assistências, o que o coloca em 10º lugar na lista dos maiores assistentes de todos os tempos da Premier League. Seja lutando pela sobrevivência em seus primeiros anos ou competindo pelos maiores prêmios do futebol mundial, os padrões profissionais de Milner nunca vacilaram. Ele deixa os gramados como um verdadeiro ícone do futebol inglês, tendo realizado um sonho que começou aos 16 anos em Elland Road.