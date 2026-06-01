James Milner, recordista da Premier League, se aposenta! O ex-jogador do Liverpool e do Manchester City explica a decisão de pendurar as chuteiras aos 40 anos

Milner confirmou que vai pendurar as chuteiras após uma carreira que se estendeu por quase um quarto de século. O veterano do Brighton, que completou 40 anos em janeiro, se despede como o jogador com mais partidas disputadas na história da Premier League, encerrando sua carreira com um total impressionante de 658 jogos. Ele superou a marca anterior de Gareth Barry, de 653 partidas, no início deste ano, consolidando seu lugar como o maior maratonista da liga.

O ex-jogador da seleção inglesa representou o Leeds United, o Newcastle, o Aston Villa, o Manchester City, o Liverpool e o Brighton durante 24 temporadas no mais alto nível. “Após 24 temporadas na Premier League, sinto que é o momento certo para encerrar minha carreira como jogador”, declarou Milner ao anunciar sua aposentadoria. “Deixo o futebol com imenso orgulho, gratidão e memórias que permanecerão comigo pelo resto da vida.

Desde a minha estreia pelo Leeds United, time que torcia quando era criança, aos 16 anos, e me tornando o artilheiro mais jovem da Premier League, eu nunca poderia ter sonhado com a jornada que percorri, até não conseguir levantar o pé no ano passado e depois voltar para fazer parte do Brighton, que se classificou para a Europa pela segunda vez na história do clube aos 40 anos.

"Ter passado a representar o Newcastle, o Aston Villa, o Man City, o Liverpool e o Brighton, sem esquecer um mês memorável no Swindon, foi um enorme privilégio

"Tive a sorte de viver momentos inesquecíveis, desde lutar pela permanência até conquistar troféus, jogar na Europa e representar meu país. Mas, acima de tudo, são as pessoas e as amizades que fiz ao longo da minha carreira no futebol que vou guardar para sempre no coração.

"À minha família, obrigado por cada sacrifício, cada quilômetro percorrido e cada momento de incentivo. Nada disso teria sido possível sem vocês.

"Deixo o futebol com imenso orgulho, gratidão e memórias que permanecerão comigo pelo resto da vida. O futebol me deu muito mais do que eu jamais poderia imaginar, e serei eternamente grato pelas oportunidades que ele me proporcionou."