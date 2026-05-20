James Maddison se sente "envergonhado" com a luta do Tottenham contra o rebaixamento, enquanto tenta evitar que uma lesão "catastrófica" se repita

A luta do Tottenham para evitar o rebaixamento se estenderá até a última rodada da temporada, após a derrota por 2 a 1 em Stamford Bridge na noite de terça-feira. Gols de Enzo Fernández e Andrey Santos colocaram o Chelsea no comando, e embora Richarlison tenha conseguido diminuir o placar no final da partida, o gol acabou sendo apenas um consolo para os visitantes.

O resultado deixa o Spurs em 17º lugar na tabela da Premier League, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, faltando apenas uma partida para o fim. Uma vitória contra o Blues teria garantido a permanência do time, mas agora o time precisa enfrentar o Everton no domingo sabendo que sua permanência na primeira divisão ainda está muito ameaçada. Se o West Ham, 18º colocado, vencer o Leeds e o Tottenham perder, o clube do norte de Londres cairá para a Championship.