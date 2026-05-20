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James Maddison se sente "envergonhado" com a luta do Tottenham contra o rebaixamento, enquanto tenta evitar que uma lesão "catastrófica" se repita
A derrota no clássico londrino aumenta os temores quanto à permanência na divisão
A luta do Tottenham para evitar o rebaixamento se estenderá até a última rodada da temporada, após a derrota por 2 a 1 em Stamford Bridge na noite de terça-feira. Gols de Enzo Fernández e Andrey Santos colocaram o Chelsea no comando, e embora Richarlison tenha conseguido diminuir o placar no final da partida, o gol acabou sendo apenas um consolo para os visitantes.
O resultado deixa o Spurs em 17º lugar na tabela da Premier League, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, faltando apenas uma partida para o fim. Uma vitória contra o Blues teria garantido a permanência do time, mas agora o time precisa enfrentar o Everton no domingo sabendo que sua permanência na primeira divisão ainda está muito ameaçada. Se o West Ham, 18º colocado, vencer o Leeds e o Tottenham perder, o clube do norte de Londres cairá para a Championship.
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Maddison desabafa sobre a luta contra o rebaixamento
Em entrevista à Sky Sports após o apito final, Maddison foi sincero sobre o declínio do clube nesta temporada. “Temos que dar tudo de nós pelo clube, pelo emblema, pelos torcedores”, disse ele. “É um pouco vergonhoso estarmos nesta situação. Vamos precisar dos nossos torcedores, que foram incríveis esta noite. Acho que temos a melhor torcida visitante do campeonato.”
O meio-campista reconheceu que a equipe perdeu uma grande oportunidade de garantir a permanência antes da última rodada. “Sabíamos que qualquer resultado seria muito benéfico para nós na briga. Não foi o que aconteceu”, continuou ele. “Pressionamos bastante nos últimos 20 minutos. Provavelmente foi um jogo bastante equilibrado. Não me lembro de eles terem tido muitas chances.”
As preocupações com a recuperação física persistem após a cirurgia do LCA
A temporada de Maddison foi praticamente arruinada por lesões, e ele só voltou a jogar em abril, após passar por uma grande cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA). O desgaste psicológico de retornar após um afastamento tão prolongado é evidente para o ex-jogador do Leicester, que está ciente dos riscos envolvidos em disputar partidas de alta pressão tão logo após sua recuperação.
“Para quem já trabalhou no futebol ou já sofreu essa lesão, não é fácil voltar aos gramados. Seria catastrófico para a minha carreira se algo acontecesse”, acrescentou Maddison.
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Um encontro decisivo contra o Everton
O Tottenham chega agora a uma disputa decisiva na última rodada, em que seu futuro na Premier League está em jogo. Apesar dos riscos de lesão, Maddison sabe que tem a responsabilidade de dar o seu melhor quando for escalado por Roberto De Zerbi. Como principal criador de jogadas da equipe, recai sobre ele a pressão de produzir os momentos de qualidade que manterão o Spurs na divisão. O meia admitiu que ainda está buscando seu ritmo.
"Fiquei fora por muito tempo, então não vou estar no meu melhor", explicou ele. "Sofri uma lesão grave e é preciso respeitar um pouco a lesão. Vou fazer o que puder no domingo. [Ser criativo] é o meu trabalho, é para isso que sou pago. Não joguei nesta temporada, mas quando jogar, é isso que temos que fazer. Espero que, quando estiver em campo, eu consiga ajudar a equipe.”