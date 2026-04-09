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James Maddison responde a perguntas sobre seu físico depois que um vídeo dele na academia do Tottenham viralizou durante sua recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior
Vídeo viral gera debate sobre massa muscular
Maddison, que está afastado dos gramados há 247 dias, foi visto nos vídeos realizando exercícios de força com o objetivo de recuperar a potência nas pernas após uma lesão no ligamento cruzado anterior.
Torcedores atentos rapidamente apontaram o que parecia ser uma discrepância significativa na massa muscular entre suas pernas. Alguns torcedores sugeriram que sua perna direita parecia visivelmente mais magra do que a esquerda, o que gerou receios de que sua recuperação pudesse estar estagnando, enquanto o Spurs luta contra uma ameaça inesperada de rebaixamento na Premier League.
Maddison critica os ângulos de filmagem
Sem deixar espaço para especulações, Maddison respondeu compartilhando uma foto de frente das suas pernas para provar que seu desenvolvimento muscular é simétrico, atribuindo a culpa pela confusão diretamente ao departamento de mídia do clube.
Ele legendou a postagem com uma provocação bem-humorada à pessoa por trás das câmeras, afirmando: “O pessoal da administração precisa melhorar os ângulos das filmagens... @spursofficial.”
Como está o progresso da Maddison?
Antes de sua recente saída, o ex-técnico interino do Spurs, Igor Tudor, fez uma avaliação otimista sobre a condição de Maddison. O técnico croata acompanhou a transição de Maddison da sala de tratamento de volta aos gramados do Hotspur Way, observando que o jogador estava começando a recuperar seu toque de bola.
Em entrevista ao football.london no mês passado, Tudor disse: “Maddison já está fazendo coisas interessantes com a bola. E também correndo. Eu o vi. Ele está otimista. Ele está otimista.”
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De Zerbi estava pronto para começar
A chegada de Roberto De Zerbi como novo técnico titular trouxe uma nova onda de otimismo ao Spurs, e Maddison parece ansioso para trabalhar sob o comando do italiano. O meio-campista reagiu rapidamente à nomeação do técnico, dando “curtida” no vídeo oficial do anúncio nas redes sociais poucos minutos após sua publicação.
Embora De Zerbi ainda não tenha confirmado se Maddison entrará em campo nas últimas partidas da atual temporada, sua presença seria um grande impulso para uma equipe que está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O Tottenham disputará sua primeira partida sob o comando do novo técnico fora de casa, contra o Sunderland, neste fim de semana.