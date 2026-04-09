James Maddison responde a perguntas sobre seu físico depois que um vídeo dele na academia do Tottenham viralizou durante sua recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior

Maddison, que está afastado dos gramados há 247 dias, foi visto nos vídeos realizando exercícios de força com o objetivo de recuperar a potência nas pernas após uma lesão no ligamento cruzado anterior.

Torcedores atentos rapidamente apontaram o que parecia ser uma discrepância significativa na massa muscular entre suas pernas. Alguns torcedores sugeriram que sua perna direita parecia visivelmente mais magra do que a esquerda, o que gerou receios de que sua recuperação pudesse estar estagnando, enquanto o Spurs luta contra uma ameaça inesperada de rebaixamento na Premier League.



