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James Maddison é a peça-chave! Astro "único" do Tottenham pode destravar o verdadeiro potencial, enquanto ex-meio-campista do clube admite que armador castigado por lesões fez uma falta "terrível"
Maddison ficou fora por 375 dias com uma lesão no ligamento cruzado anterior
O ex-meio-campista do Leicester Maddison ficou 375 dias fora depois de ser obrigado a passar por cirurgia por um grave problema no joelho. Ele voltou a jogar em maio de 2026 e, no fim, ajudou Roberto De Zerbi a conduzir a equipe rumo à permanência na Premier League.
Foi investido muito dinheiro na última janela de transferências, com um dos projetos mais ambiciosos tentando gastar para sair do sufoco. Pouco retorno foi visto até agora, com dois pontos conquistados em quatro partidas sem gols na elite nesta temporada.
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Maddison está sendo usado como uma opção para entrar e mudar o jogo.
Maddison saiu do banco de reservas em duas dessas partidas, além da derrota na Copa da Liga Inglesa para o Liverpool, sem que riscos desnecessários fossem assumidos com o talentoso jogador de 29 anos após vê-lo sofrer uma pancada no ombro. Haverá, porém, um momento em que será preciso assumir um risco calculado ao colocá-lo como titular.
Reforços de peso Sandro Tonali e Mateus Fernandes têm muitas qualidades próprias, mas podem ser considerados relativamente parecidos quando se trata de preencher funções no meio-campo. É preciso um toque de magia nessa área do campo.
Maddison ofereceria isso, com a capacidade de furar bloqueios defensivos fechados e produzir um momento de brilho capaz de mudar a partida em uma bola parada, e De Zerbi não pode se dar ao luxo de segurá-lo por muito mais tempo enquanto a pressão começa a aumentar novamente no norte de Londres.
Por que Maddison pode ajudar a resolver os problemas do Tottenham
Questionado se Maddison poderia ser a resposta para pelo menos parte dos problemas do Tottenham, o ex-jogador dos Spurs Murphy, que falava em associação com Snabbare, disse à GOAL: “Sou um grande fã de James Maddison há muito, muito tempo, porque gosto de jogadores que assumem riscos e têm uma certa arrogância em campo. E o Tottenham está desesperado por criatividade e sentiu muito a falta dele quando esteve lesionado.
“Agora, quando você olha para quem eles trouxeram, nenhum deles realmente tem, eu diria, as mesmas características do Maddison. Então, ele ainda é bastante único nesse elenco. E acho que, quando você olha para os primeiros quatro jogos deles, embora [Omar] Marmoush e Savio tenham parecido vivos nos últimos dois, eu sei que eles não marcaram, mas parecem boas adições. Eles precisam de alguém para abastecê-los.
“O problema é que, quando alguém fica fora por muito tempo, é difícil saber o nível físico dele e essas coisas. Eu não sei. Não estou vendo ele treinar, De Zerbi está. Mas eu colocaria Maddison agora, quando você precisa de algo disso? Cem por cento.
“E acho que os torcedores do Tottenham estão pedindo por ele, porque é um jogador, [Mohammed] Kudus é outro, mas de uma forma diferente, porque faz isso mais aberto, Maddison tem a visão e tem a coragem de arriscar a bola e suportar os resmungos, as reclamações e a decepção por falhar.
“Ele também é ótimo na bola parada. Faz gols. Eu ficaria realmente surpreso se não víssemos Maddison em breve no time titular, porque, para mim, ele ainda é a presença mais criativa deles.”
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Primeira pausa internacional de 2026-27 se aproximando
O Tottenham tem mais um jogo, em casa contra o Aston Villa no sábado, antes da primeira pausa internacional de 2026-27. Pode ser que Maddison fique restrito a mais uma breve participação nessa partida.
Depois disso, porém, ele terá três semanas de treinamentos para se preparar para a retomada das competições domésticas. Quando o Tottenham voltar a campo em Old Trafford contra o Manchester United, em 10 de outubro, seu talentoso camisa 10 deve estar pronto para jogar.
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