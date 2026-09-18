Questionado se Maddison poderia ser a resposta para pelo menos parte dos problemas do Tottenham, o ex-jogador dos Spurs Murphy, que falava em associação com Snabbare, disse à GOAL: “Sou um grande fã de James Maddison há muito, muito tempo, porque gosto de jogadores que assumem riscos e têm uma certa arrogância em campo. E o Tottenham está desesperado por criatividade e sentiu muito a falta dele quando esteve lesionado.

“Agora, quando você olha para quem eles trouxeram, nenhum deles realmente tem, eu diria, as mesmas características do Maddison. Então, ele ainda é bastante único nesse elenco. E acho que, quando você olha para os primeiros quatro jogos deles, embora [Omar] Marmoush e Savio tenham parecido vivos nos últimos dois, eu sei que eles não marcaram, mas parecem boas adições. Eles precisam de alguém para abastecê-los.

“O problema é que, quando alguém fica fora por muito tempo, é difícil saber o nível físico dele e essas coisas. Eu não sei. Não estou vendo ele treinar, De Zerbi está. Mas eu colocaria Maddison agora, quando você precisa de algo disso? Cem por cento.

“E acho que os torcedores do Tottenham estão pedindo por ele, porque é um jogador, [Mohammed] Kudus é outro, mas de uma forma diferente, porque faz isso mais aberto, Maddison tem a visão e tem a coragem de arriscar a bola e suportar os resmungos, as reclamações e a decepção por falhar.

“Ele também é ótimo na bola parada. Faz gols. Eu ficaria realmente surpreso se não víssemos Maddison em breve no time titular, porque, para mim, ele ainda é a presença mais criativa deles.”