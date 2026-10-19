AFP
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James Maddison bate um recorde incrível da Premier League, enquanto Omar Marmoush garante a primeira vitória do Tottenham contra o Coventry
Um retorno espetacular para Maddison
Maddison causou impacto imediato em seu retorno ao time titular na segunda-feira. O meia recebeu um passe de Mohammed Kudus aos 14 minutos e acertou um chute colocado espetacular, de primeira, no ângulo.
O golaço encerrou um desgastante jejum de 610 dias sem marcar e foi seu 21º gol de fora da área na Premier League desde sua estreia, em agosto de 2018. O feito o coloca pelo menos dois gols à frente de qualquer outro jogador da competição, superando os especialistas em chutes de longa distância Kevin De Bruyne e James Ward-Prowse.
- Getty Images Sport
Marmoush garante a vitória crucial
O Coventry, que havia vencido os dois jogos anteriores, não se entregou facilmente e conseguiu voltar à partida. Jack Rudoni aproveitou um erro defensivo para empatar para os visitantes aos 50 minutos. O Tottenham, porém, reagiu rapidamente.
Andy Robertson deu uma assistência decisiva para Omar Marmoush apenas nove minutos depois, e o atacante acertou um chute forte para recolocar o Tottenham à frente. Foi um momento marcante para Marmoush: seu primeiro gol pelo Tottenham desde a transferência do Manchester City no verão.
Davies garante a vitória com gol no fim
Roberto De Zerbi fez alterações nos minutos finais, colocando Mathys Tel e Dejan Kulusevski em campo. Kulusevski voltou após 526 dias e foi recebido com uma enorme ovação. Tosin Adarabioyo e Robertson tiveram de deixar o campo, dando lugar às entradas de Conor Gallagher, Mateus Fernandes e Ben Davies. Maddison saiu aplaudido de pé, enquanto Archie Gray passou a atuar na lateral direita. Com o Coventry enfrentando dificuldades defensivas já nos acréscimos, Davies apareceu aos 96 minutos e acertou um chute rasteiro de fora da área para o fundo da rede, garantindo uma vitória suada por 3 a 1 para o clube londrino.
- AFP
O que vem pela frente para o Tottenham?
O Tottenham precisa usar essa vitória tão necessária como base para ganhar consistência na Premier League. Com Maddison em plena forma e a equipe finalmente conquistando uma vitória após sete tentativas, De Zerbi espera que seu elenco consiga se afastar ainda mais da zona de rebaixamento nos próximos jogos em competições nacionais.
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