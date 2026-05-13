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James Maddison afirma que o VAR deixa os árbitros “paralisados” para tomar decisões importantes, enquanto o craque do Tottenham se revolta com a decisão de pênalti contra o Leeds
Pênalti polêmático reclamado no final da partida
Mathys Tel abriu o placar para os anfitriões antes de cometer um pênalti, que Dominic Calvert-Lewin converteu, passando por Antonin Kinsky, para empatar o jogo. A polêmica então surgiu aos 103 minutos no Tottenham Hotspur Stadium, quando Maddison caiu após uma dividida com Lukas Nmecha. O árbitro Jarred Gillett ignorou os apelos, decisão confirmada pelo VAR.
O Centro de Partidas da Premier League explicou no X: “A decisão do árbitro de não marcar pênalti a favor do Tottenham Hotspur foi verificada e confirmada pelo VAR – tendo sido considerado que Nmecha tocou na bola.”
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Maddison desabafa sua frustração na internet
Irritado com a rápida revisão, o meio-campista recorreu ao Instagram na noite de terça-feira para contestar veementemente a explicação oficial. Ele insistiu que o zagueiro não tocou na bola e que o nível da arbitragem caiu. Maddison escreveu: "Para esclarecer… O leve, minúsculo toque na bola para mudar a direção veio da parte externa do meu pé direito, não de Nmecha, e eu disse isso ao árbitro. Mas a revisão durou cerca de 20 segundos. Os árbitros estão com medo de tomar decisões em campo agora por causa do VAR. Vamos continuar lutando. COYS.”
O técnico do Spurs, Roberto De Zerbi, também afirmou que Gillett “não estava calmo” durante a partida.
O que está em jogo na corrida pela sobrevivência
A perda de pontos representa um grande revés para o Tottenham nesta tensa batalha contra o rebaixamento. O Spurs ocupa atualmente a 17ª posição na tabela da Premier League, com 38 pontos em 36 jogos. O time está à frente, por uma pequena margem, do West Ham United, 18º colocado, que soma 36 pontos no mesmo número de partidas. O Hammers ocupa atualmente a última vaga de rebaixamento, após a confirmação do rebaixamento do Burnley e do Wolves. Uma vitória contra o Leeds teria dado à equipe de De Zerbi uma vantagem vital de quatro pontos, mas agora eles precisam enfrentar o restante da temporada com margem mínima para erros.
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Partidas decisivas da fase final
O Tottenham enfrenta um final de temporada exigente, buscando garantir definitivamente a permanência na Premier League. Os Spurs precisam viajar para enfrentar o Chelsea antes de receber o Everton. Enquanto isso, o West Ham, seu rival na luta contra o rebaixamento, enfrentará o Newcastle fora de casa antes de receber o Leeds no London Stadium para encerrar sua campanha extremamente tensa.