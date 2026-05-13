Mathys Tel abriu o placar para os anfitriões antes de cometer um pênalti, que Dominic Calvert-Lewin converteu, passando por Antonin Kinsky, para empatar o jogo. A polêmica então surgiu aos 103 minutos no Tottenham Hotspur Stadium, quando Maddison caiu após uma dividida com Lukas Nmecha. O árbitro Jarred Gillett ignorou os apelos, decisão confirmada pelo VAR.

O Centro de Partidas da Premier League explicou no X: “A decisão do árbitro de não marcar pênalti a favor do Tottenham Hotspur foi verificada e confirmada pelo VAR – tendo sido considerado que Nmecha tocou na bola.”