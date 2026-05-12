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James Maddison admite ter passado por “dias difíceis” durante os 375 dias de afastamento por lesão, enquanto o craque do Tottenham revela que a avaliação inicial da cirurgia acabou se revelando incorreta
Um diagnóstico inicial incorreto levou a uma agonia no LCA
O caminho para a recuperação do jogador de 29 anos não foi nada fácil, já que ele revelou que a avaliação inicial da lesão no joelho acabou se revelando incorreta.
Maddison sofreu a lesão original durante a semifinal da Liga Europa do Tottenham contra o Bodo/Glimt, em maio de 2025, mas inicialmente foi informado de que não precisaria de cirurgia.
Falando após seu retorno contra o Leeds, Maddison explicou a situação em detalhes: “Na minha cabeça, isso remonta à semifinal da Liga Europa aqui, quando me lesionei porque sofri uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior contra o Bodo/Glimt. O especialista [externo] me disse que não seria necessária cirurgia nem reabilitação. Então, obviamente, a lesão não estava bem consolidada, não se recuperou adequadamente, e eu precisei da cirurgia completa, que foi o que aconteceu na Coreia do Sul.”
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Enfrentando os momentos difíceis durante a recuperação
O contratempo sofrido na Coreia do Sul durante um amistoso de pré-temporada contra o Newcastle United prolongou significativamente sua ausência, obrigando-o a se submeter a uma cirurgia de grande porte que o deixou afastado dos gramados por mais de um ano.
Maddison admitiu que o desafio mental de uma afastamento tão longo foi, muitas vezes, mais difícil de lidar do que a reabilitação física.
“Houve alguns dias difíceis no último ano, especialmente desde a cirurgia. Foi um ano realmente difícil para mim mentalmente, mas agora estou vendo a luz no fim do túnel, então posso olhar para trás com carinho, porque estou tão forte mentalmente quanto possível depois de passar por tudo isso. Fisicamente, me sinto muito bem, então esse momento, pessoalmente, é algo que ficará comigo para sempre: a recepção que os torcedores do Spurs me deram”, acrescentou.
Uma recepção inesquecível no Spurs
Apesar das circunstâncias difíceis em torno da atual posição do Spurs na tabela e de sua luta pela permanência, o Tottenham Hotspur Stadium se levantou para saudar o meia quando ele finalmente entrou em campo.
Maddison ficou claramente emocionado com a reação das arquibancadas, afirmando: “Mas, dito isso, ainda assim foi um momento incrível que ficará comigo para sempre, a recepção que recebi hoje. Assim que entrei em campo e os primeiros 30 segundos a um minuto se passaram, foi como se pensasse ‘agora que estou em campo, precisamos garantir a vitória aqui’. O momento agradável tinha passado. Foi quase imediatamente hora de trabalhar.”
Concentrando-se na luta pela sobrevivência
Com o Tottenham passando por uma temporada para esquecer, marcada por várias mudanças de treinador e um desempenho irregular, Maddison está agora focado em ajudar a equipe de Roberto De Zerbi a garantir a permanência na Premier League. Ele admitiu que tem sido doloroso assistir das arquibancadas enquanto a equipe enfrentava uma sequência difícil de resultados.
“Tem sido uma temporada difícil para o Tottenham. Muito difícil para os torcedores, muito difícil para os jogadores. Muitas mudanças de treinador. Tem sido uma temporada para esquecer, de verdade”, concluiu o meio-campista.