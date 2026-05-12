O caminho para a recuperação do jogador de 29 anos não foi nada fácil, já que ele revelou que a avaliação inicial da lesão no joelho acabou se revelando incorreta.

Maddison sofreu a lesão original durante a semifinal da Liga Europa do Tottenham contra o Bodo/Glimt, em maio de 2025, mas inicialmente foi informado de que não precisaria de cirurgia.

Falando após seu retorno contra o Leeds, Maddison explicou a situação em detalhes: “Na minha cabeça, isso remonta à semifinal da Liga Europa aqui, quando me lesionei porque sofri uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior contra o Bodo/Glimt. O especialista [externo] me disse que não seria necessária cirurgia nem reabilitação. Então, obviamente, a lesão não estava bem consolidada, não se recuperou adequadamente, e eu precisei da cirurgia completa, que foi o que aconteceu na Coreia do Sul.”



